Bir litre su fiyatına kasko olur mu?

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Konuyu biraz açayım. Geçtiğimiz iki yılda kasko fiyatları yüzde 280 artınca tüm kesimlerin şikayet konusu oldu. Öyle ki, magazin dünyası bile yüksek fiyat artışları nedeniyle kasko yaptıramamaktan yakınır hale gelmişti. 2022 yılında kaskoya 5 bin lira ödeyen, ertesi yıl yenilemesi geldiğinde 20-22 bin lira fiyatlarla karşılaştı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle de birçok araç sahibi kasko yaptırmamayı tercih etti. Çok da geçmiş değil, bahsettiğim geçen yılın başları. O dönem en düşük kasko fiyatı 25 bin liradan başlıyor, 150 bin liralara kadar çıkıyordu.

ENFLASYONA GÖRE PRİM YÜZDE 21 GERİLEDİ

Şimdi ise kaskoda rüzgar tersine döndü ve araç fiyatları ile mukayese edildiğinde kaskoda fiyatlar hiç bu kadar düşmemişti. Ne oldu da bu hale geldi diye merak ediyorsanız; kısaca özetleyeyim. Uygulanan ekonomi programı, otomobil pazarına yönelik alınan tedbirler, otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının durulması, otomobilin artık yatırım aracı olarak görülmemesi ve yine oto pazarındaki durgunluk kaskoda fiyat ateşini de söndürdü. Bir şey daha oldu; o da, düne kadar kasko yapmaktan imtina eden sigorta şirketleri son bir senedir birbirleri ile kıyasıya rekabete girişti ve rekabet de fiyat odaklı olunca kaskoda fiyatlar dip yaptı.

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Peki, fiyatlar hangi seviyede? Bir araştırma yaptım, sizlerle de paylaşayım. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, 2022 yılında kaskoda fiyat artışı yüzde 277 iken, 2023 yılında yüzde 70’lerde artmış, bu yılın ekim ayı itibariyle kaskoda fiyat artışı yüzde 17 olmuş. Ancak bu artışlar enflasyonla mukayese edilmemiş rakamlar. Enflasyonla mukayese ettiğimizde ise eylül-ekim aylarında kaskoda fiyat artışı yüzde 21 gerilemiş.

ORTALAMA KASKO 11 BİN LİRALARDA

Devam edeyim. Bugün tüm araç grupları baz alındığında ortalama kasko fiyatı 11.500 liralarda. Otomobillerde ise ortalama fiyat 10 bin liralarda. Tabi aracın modeline, yılına göre bu rakamlar artabilir de düşebilir de. Ben ortalama fiyatlardan bahsediyorum. Hatta üşenmedim, birkaç şirketten fiyat teklifi de aldım. Mesela, 2024 model, piyasa değeri 1.3 milyon TL olan ve en çok satılan sedan marka bir aracın kaskosu 17 bin lira. 2019 model, yine en çok satan ve piyasa değeri 1 milyon TL olan bir kamyonetin kaskosu 11 bin 100 lira.

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Daha açık bir anlatımla bir buçuk yıl önce fahiş fiyat artışları nedeniyle ortalama kasko fiyatı 20-22 bin liralardan bugün 11-12 bin liralara gerilemiş durumdu. Bir hesap yaptım. Yıllık primi ortalama 11 bin lira olan kaskonun günlük maliyeti 30.5 liraya geliyor. Bir litre pet şişe suyun fiyatı ise 25 lira. Neredeyse günlük bir litre pet şişe parasına 1 milyon TL değerinde araca kasko yaptırılıyor.

2025’TE FİYATLAR ARTABİLİR

Başta söylediğimi bir kere daha tekrarlayayım, daha kış aylarının başlarındayken, fiyatlar da bu seviyelerdeyken kasko yaptırmanın tam zamanı. Hatta tüyo vereyim, kasko poliçenizin süresi birkaç ay sonra doluyorsa, şimdiden yenilemesini bu fiyatlardan yaptırın. Çünkü sigorta şirketleri, yavaş yavaş, ‘fiyatlar çok düşük kaldı, hasar maliyetleri arttı, zarar edeceğiz’ demeye başladılar. Elbette geçen senelerdeki gibi fiyatlar yüzde 100-200’lerde artmaz ama gelecek yılın ilk birkaç ayında kaskoda bir fiyat artışı bekliyorum.