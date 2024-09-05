Bir ilk olacak… İstihdamda yeni uygulama başlıyor

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Programın adı, İşgücü Uyum Programı (İUP). Program, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugüne kadar diğer istihdam programlarından ayrı ve ilk kez uygulanacak. Açıkçası içeriği bana ilginç geldi. Program; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, İŞKUR ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek.

Programın bir amacı da kamu yararı gözetilecek alanlarda istihdam yaratmak. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç duydukları alanlarda İŞKUR’dan İşgücü Uyum Programı düzenlemesini talep edecek. Alanlar da tek tek tespit edilmiş. Bunlar; engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetler, çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetler, tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetleri, ağaçlandırma faaliyetleri, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetleri, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetleri, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik istihdam programları olacak.

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KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA

İşgücü Uyum Programı kapsamında belirli bir mesleğe yönelik istihdam programları ise düzenlenemeyecek. Daha açık bir anlatımla, kamu yararına yönelik alanlar olacak ve programa katılanlara hem beceri sağlanacak hem de bu kişilere istihdam yaratılacak. Programı detaylı okuduğumda işin iyi tarafı, kamu kurum ve kuruluşları bu alanlarda program talep edeceğinden, katılanlara, program sonunda hazır istihdam da yaratılmış olacak.

Başta da belirttim, İşgücü Uyum Programı hem bir ilk hem de içerik olarak diğer işgücü programlarından çok farklı. Amaç, kadın ve gençlerin istihdamını artırmanın yanı sıra çalışmayan kesimi istihdam piyasasına alıştırmak. Programa katılıp da tamamlayan kişiler yarı zamanlı ya da esnek çalışabilecekler. Nasıl mı? Bir taraftan kamu kurumlarında İşgücü Uyum Programı kapsamında eğitim ve maaş alacaklar, diğer taraftan da başka bir işte çalışabilecekler. Bu açıdan bakıldığında üniversite öğrencileri için de program avantajlı olacak çünkü bu sayede para kazanabilecekler.

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SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Peki, kimler İşgücü Uyum Programı’na katılabilecek? İŞKUR’a kayıtlı olanlar, 18 yaşının tamamlayanlar, yaşlılık ve malullük aylığı almayanlar, kamu kurumlarında çalışmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik sisteminde olmayanlar İŞKUR tarafından açılacak programlara katılabilecek.

Sistemin işleyişi hakkında da kısaca bilgi vereyim. Kamu kurum ve kuruluşları yukarıda saydığım engelli ve yaşı bakımından hayvancılık faaliyetlerine, temizlik, bakım, onarım işlerinden spor ve kültür faaliyetlerine kadar olan alanlardaki taleplerini İŞKUR’a iletecek ve bu kurumlar toplam sigortalı sayılarının yüzde 30’una kadar kontenjan talep edebilecek. Bu alanlarda faaliyet göstermeyen kurumlar ise talepte bulunamayacak. Şartları taşıyan kamu kurumları ile İŞKUR program uygulanması konusunda anlaşacak.

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GÜNLÜK 566 TL ÖDENECEK

Açılacak olan programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37.5 saat, diğer haftalarda ise haftalık 22.5 saat olarak uygulanacak. Katılımcıların programdan yararlanma süresinin 140 fiili gün sürmesi planlandı ve programın azami süresi 10 ay olacak. Öğrendiğim kadarıyla da başvurular yakın zamanda başlayacak.

İşgücü Uyum Programı’na katılanlara hem ödeme yapılacak hem de sigortalı olacaklar. Ödeme tutarı ise günlük net 566 lira. Örneğin, programın ilk dört haftasında 5 gün üzerinden eğitim görecek katılımcıya o hafta için 2.830 lira ödeme yapılacak. Benzer şekilde istihdam programına katılanların sosyal güvenlik primleri de programa katılım sağlanan gün üzerinden hesaplanacak.

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Bu uygulamadan anladığım kadarıyla kamu kurum ve kuruluşları bazı işler için dışarıdan hizmet almak yerine İŞKUR ile ortaklaşa program geliştirip, belli alanlarda uzman eleman yetiştirecekler ve hem bu kişileri kendileri istihdam edecek hem de bu kişilere yeni iş beceresi sağlanmış olacak.