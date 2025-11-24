BES’te yüksek devlet katkısından yararlanmak için son günler

Haberin Devamı

Aralık sonunda BES’te devlet katkısının üst limitinden yararlanma süresi doluyor. Şu kadarını söyleyeyim, katkı paylarını kredi tartı ile ödeyenler için son 7 gün, nakit ya da hesaptan ödeyenler içinse son bir ay. Ne mi demek istiyorum? Anlatayım.

Bilmeyen yok ama ben yine de kısa bilgi verelim. BES’e, yatırılan her katkı payına devlet de yüzde 30 katkı yapıyor. Devlet katkısının üst limiti ise yıllık brüt asgari ücrete göre belirleniyor ve ödenecek devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlı. Asgari ücret arttıkça devlet katkısının yıllık tutarı da artıyor.

YILSONUNA KADAR 93.618 TL ALMA HAKKINIZ VAR

2025 yılında aylık brüt asgari ücret 26.005 lira. Yıllık brüt asgari ücret ise 312.060 lira. Bunun da yüzde 30’u 93.618 lira. Buna göre, devletin, 2025 yılında bir katılımcı için ödeyeceği en yüksek tutar 93.618 lira. Şöyle de diyebiliriz; BES’e, bu yıl; aylık 26 bin lira, yıllık 312 bin lira yatırdığınızda, en yüksek devlet katkısı tutarı olan 93.618 lirayı da devlet sizin adınıza sisteme yatırıyor. Üstelik eşinizin ve çocuğunuzun BES’i varsa; onlar için de ayrı ayrı en yüksek devlet katkısından yararlanabiliyorsunuz ki, bu da 3 kişi için 280.854 lira devlet katkısı anlamına geliyor.

En yüksek devlet katkısından yararlanmak için birkaç öneride de bulunayım. Örneğin, BES’e, 2025 içinde aylık 5 bin lira, yıllıkta da 60 bin lira ödediniz. Devlet de sizin adınıza yüzde 30 üzerinden 18 bin lira katkı yaptı. Senen sonuna kadar 252 bin lira sisteme yatırırsanız, devlet de 75.600 lira katkı yapar; böylece 2025 yılı için en yüksek katkı tutarı olan 93.618 liradan yararlanırsınız ve sistemdeki birikiminiz 312 bin lira olur ki, bu hesabın içinde birikiminizi değerlendirdiğiniz emeklilik fonunun getirisi yok. İlla 252 bin lira yatırmanız da gerekmiyor; sene sonuna kadar sisteme ek 100 bin lira bile yatırsanız, devlet 30 bin lira katkı yapar.

BES ÖDEMENİZİ KARTLA YAPIYORSANIZ DİKKAT!

Ancak yüksek devlet katkısından yararlanmak için iki kritik tarihler var. Eğer, BES ödemelerinizi hesaptan nakit olarak yapıyorsanız, sorun yok; yüksek devlet katkısından yararlanılacak tutarı aralık sonuna kadar ödeyebilirsiniz. Hatta 31 Aralık’ta bile yatırabilirsiniz, çünkü yatırdığınız tutar BES hesabınıza hemen geçiyor ve emeklilik şirketi de yatırılan katkı payını hemen yatırıma yönlendiriyor.

Yok, BES ödemelerinizi kredi kartı ile yapıyorsanız, işte orada sorun çıkabilir. Çünkü kredi kartı ile yapılan ödemelerin valör süresi (finansal işlemin geçerli olduğu tarih) var. Valör süresi de bankaya göre 30 ila 40 gün arasında değişiyor, hatta kimi bankada bu süre 45 güne kadar çıkabiliyor. Daha açık anlatımla, kredi kartınızla yaptığınız BES katkı payını bankalar 30 ila 45 gün arasında kendilerinde tutup (blokaj); bundan sonra emeklilik şirketinizdeki BES hesabınıza aktarıyor ve aktarım tarihinden itibaren devlet katkısı hesaplanıyor. Bu tarih 31 Aralık sonrasına denk gelirse 2025 yılına ait devlet katkısı üst limitinden yararlanamıyorsunuz.

Peki, ne yapmak gerekiyor? Öncelikle BES ödemenizi yaptığınız kredi kartınızın valör tarihine bakın. Eğer bu süre 30 günse, 30 Kasım tarihine kadar katkı payınızı ödeyip, devlet katkısının üst limitinden yararlanabilirsiniz. Eğer, kartınızın valör tarihi 40 veya 45 günse tavsiyem, BES katkınızı, hesaptan direkt emeklilik şirketinize yapmanızdır ki, bu yılki devlet katkısının üst limitinden yararlanabilesiniz.