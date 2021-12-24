BES’in devlet katkısından başka getirisi var mı?

Peşin peşin söyleyeyim, prim borçlanması yapacaksanız tam zamanı. 2022’de asgari ücretteki artış düşünüldüğünde sene sonuna kadar ucuz borçlanma imkânından yararlanmanızı öneririm. Tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödeyebiliyor ki, buna hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

Çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Borçlanma sadece bu kadarla da sınırlı değil. Yurtdışında çalışanlar, çalıştıkları süreleri de borçlanabildiği gibi; sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanmada dikkat edilecek birkaç husus var. Birincisi, borçlanmak için prim eksiğinizin bulunması gerekiyor. İkincisi, kimileri, emekli aylığını artırmak için borçlanıyor ancak bu tüm çalışanların emekli aylığı artacak anlamına gelmiyor.

ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASI

Peki, sene sonuna kadar ucuz borçlanmadan yararlanın demekle neyi kastediyorum? En yaygın borçlanma, doğum ve askerlik borçlanması olduğu için bu iki borçlanma üzerinden anlatacağım. Hem doğum hem de askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir. 2021 yılı asgari ücret brüt 3 bin 577 lira olduğundan; buna göre askerlik ve doğum borçlanması için günlük borçlanılacak en düşük tutar da 38.15 lira, aylık borçlanılacak en düşük tutar da 1.144.64 lira. Günlük borçlanılacak en yüksek tutar da 286.16 lira, aylık 8.584 lira. Buna göre doğum borçlanması yapacak kadınlar ile askerlik borçlanması yapacak erkek çalışanlar aylık 1.144,64 lira ile 8.584,8 lira arasında bir tutar ödeyerek, borçlanabilecekler.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Peki, borçlanmayı yeni seneye erteleyecek olursanız ne ödeyeceksiniz? 2022’de asgari ücret yüzde 50 artırılarak net 4.253 lira, brüt de 5.004 lira olacak. Gerçi asgari ücretin brütü yüzde 50 değil yüzde 40 arttı. Buna göre, borçlanmanızı yeni seneye bırakırsanız, en düşük borçlanma için ödeyeceğiniz tutar günlük 53 lira, aylık da 1.601 lira olacak. Yok, daha yüksek emekli aylığı almak istiyorum bunun için de tavandan borçlanma yapacağım derseniz; aylık borçlanma için ödeyeceğiniz rakam yeni senede 12 bin lira olacak. Doğum borçlanması üzerinden bir örnek vereyim. Doğum borçlanması yaparak erken emekli olmak isteyen kadın çalışanlar eğer sene sonuna kadar borçlanırlarsa; bir çocuk için 720 gün üzerinden en düşük 27.468 lira, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 54.936 lira, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 82.404 lira ödeyerek borçlanabilecekler. 2022 yılında borçlanma yapacak olurlarsa; en düşük bir çocuk için 38.160, iki çocuk için 75.320, üç çocuk için 114.480 lira ödeyerek borçlanacaklar.

Askerlik borçlanması yapacak olan erkek çalışanlar ise bu sene sonuna kadar borçlanacak olurlarsa; 6 ay için 180 gün üzerinden en düşük ödeyecekleri tutar günlük 38,15 liradan 6.867 lira, 12 ay için 360 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar 13.734 lira ve 18 ay için 540 gün üzerinde en düşük 20.601 lira ödeyecekler. Borçlanma 2022’ye ertelenecek olursa 180 gün için 9.540 lira, 360 gün üzerinden 18.080 lira, 540 gün üzerinden 28.620 lira ödenecek.