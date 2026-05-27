Bayram tatilinde çalışanlar ne kadar ücret alacak?

Kurban Bayramı tatili dün öğlen başladı ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Okuyuculardan bayram tatilinde çalışanların hem hakları hem de ücret tarifeleri hakkında çokça soru alıyorum. Kimileri, işverenin, bayram tatilinde zorla çalıştırdığından şikâyet edip, böyle bir hakkı olup olmadığını soruyor. Bu bayramda çalışanlar ise ücret farkını merak ediyor.

Önce, bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığına değineyim. İş Kanunu’na göre işçinin, haftalık çalışma süresi de 45 saattir. 45 saatin üzerinde yapılan her çalışma fazla mesaiye girer. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Çalışma süresi 5 gün olan ve cumartesi-pazar günleri tatil yapılan işyerlerinde ise günlük çalışma süresi 9 saattir. Yine iş kanununa göre 6 günlük çalışma sonrası 7’inci gün çalışan için tatil günüdür. Tatil günü illa da hafta sonu olacak diye de bir zorunluluk yok.

İŞVEREN ÇALIŞMAYA ZORLAYABİLİR Mİ?

Peki işveren, işçiyi, bayram tatilinde çalışmaya zorlayabilir mi? Bu durum işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa, bayramda çalışılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren, bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir.

GÜNLÜK İKİ KATI ÜCRET ÖDENİR

Gelelim, bayramda çalışanların ücret konusuna. Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumunda. Bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için, brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir. Kurban Bayramı, 26 Mayıs öğlen başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi biteceğine göre ve Cumartesi günü işçinin haftalık tatil günü değilse; bu tarihler arasında işçi 4.5 gün çalışmış olacak ve 4.5 gün ilave ücret ödenecek.

Asgari ücretli bir çalışan üzerinden hesap yapacak olursak, 2026 için aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük de brüt 1.101 lira; buna göre bu bayram tatilinde işçi, bir gün bile çalışsa 2 bin 202 lira ödemek durumunda.

ASGARİ ÜCRETLİYE NE ÖDENECEK?

Yeri gelmişken belirteyim, arife günü öğleden sonra çalışılması durumunda işçiye ödenecek ücret konusunda yanlış algı var. Kimileri, tam ücret ödeneceğini savunuyor kimileri de günlük ücretinin iki katının ödeneceğini söylüyor. Öncelikle, arife günü öğleden sonra çalışmayıp, tatil yapan işçinin ücreti zaten tam olarak ödenmek zorunda. Eğer işçi, arife günü öğleden sonra tatil yapmayıp, çalışırsa; işveren, günlük ücretinin üzerine yarım ücret daha ekleyip, ödemek durumunda. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ücret 1.101 lira, arife günü öğleden sonra işçi çalışırsa günlük ücretin yarısı olan 550 lira daha ödenir, böylece arife günü çalışa işçi 1.651 lira ücret alır.

Bu bayramda arife öğleden sonrası da dahil toplam 4.5 gün çalışan işçinin alacağı ücret 10 bin 459 lira olacak.

Hazır yeri gelmişken okuyucuların merak ettiği bazı hususlara da açıklık getireyim: İşveren, işçiyi, bayram tatilinde ilave ücret ödemeden çalıştırıp, tatil sonrasında izin veremez. Bu yasal değildir. İşçi, bayramda çalıştırılıyorsa mutlaka ilave ücret ödenmesi zorunludur.