Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek

Cevap: Okuyucumun sorduğu sorunun benzerini son birkaç haftadır çokça alıyorum. Emekli maaşından kesinti yapılması veya maaşa bloke konması uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda geçmişte mahkemelerin vermiş olduğu farklı kararlar var. Bu kararların bir kısmı nafaka ve vergi borçları dışında emekli maaşından kesinti yapılamayacağına yönelik. Genel görüş emekli maaşlarının haczedilemeyeceği veya bloke konamayacağı yönünde ki, SGK’nın, emekli maaşları haczedilemez düzenlemesi de bulunmaktadır.

Ancak, Yargıtay’ın bu konuda temmuz ayında verdiği son bir kararı var. Aslında karar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı. Böylece emekli maaşlarına ilişkin bloke işlemlerinde bugüne kadar uygulama farklılıkları bu kararla giderilmiş oldu. Şunu da belirteyim, bu konu, sadece bankadan tüketici kredisi kullanıp da borcun ödenmemesi durumu için geçerli. Bu kararla, bankalar bundan sonra kredi borcunu ödeyemeyen emeklinin emekli maaşına bloke koyabilecek. Ancak bunun şartları var. Şöyle ki, bankadan kredi kullanan emeklinin açık ve yazılı talimatı bulunması gerekiyor. Yani, banka krediyi kullandırırken, ‘eğer ödemezsen emekli maaşından borcunu tahsil ederim’ diyecek, emekli de bunu imzalayacak ve bu şartı kabul ettiğini beyan edecek. Aynı zamanda banka ile emekli arasında kurulan sözleşmenin de serbest iradeye dayanması gerekiyor. Bu durumda banka emekli maaşının yatırıldığı hesaptan kredi borcunu tahsil edebilecek veya hesaba bloke koyabilecek. Emekli kişinin rızası olmadan banka emekli hesabına bloke koyamaz veya hesaptan tahsilat yapamaz.

Özetleyecek olursam, emekliyseniz, bankadan kredi kullandığınızda, banka borcunuzu ödeyememe durumunda emekli maaşınızdan kesinti yapılacağına dair sizden onay alırsa, emekli maaşınıza bloke koyabilir, hesaptan tahsilat yapabilir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar hem bu konudaki yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu hem de emekli maaşı haczedilemediğinden bugüne kadar bankalar emeklilere tüketici kredisi vermekten kaçınıyordu, bundan sonra emeklilerden gelen talepler olumlu değerlendirilecektir.

ALMANYA’DAN AYLIK ALANLARA EMEKLİ PROMOSYON İMKÂNI

Soru: Uzun yıllar ben ve eşim Almanya’da işçi olarak çalıştık. Emekli olduk ve Türkiye’ye dönüş yaptık. Son 4 yıldır da emekli maaşı alıyoruz. Emekliler promosyon imkanından yararlanırken, biz yararlanamadık. SGK, değişiklik yapmış. Biz de promosyon alabilecek miyiz? İsrafil T.

Cevap: SGK, bu konuda bir açıklama yaptı. Buna göre Almanya ve Bulgaristan’dan aylık alıp Türkiye’de ikamet edenler emekli promosyonu hakkından yararlanabilecek. Emekli aylıklarını SGK aracılığı ile Ziraat Bankası’ndan alan emekliler, emeklilere sunulan promosyon imkanından yararlanabilecek.

2008 SONRASI MEMURLAR ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR

Soru: 2001 yılında SSK’lı olarak işe başladım. 2006 yılında memur olarak çalışmaya başladım. Halen de çalışıyorum. 2000 yılında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanması yaparak, sigorta başlangıç tarihini öne çekebilir miyim? Hakan G.

Cevap: Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek. 2008 tarihinden sonra memur olanları ilgilendirdiğinden bu imkandan yararlanamazsınız ve askerlik borçlanmanız sigorta başlangıç tarihine öne çekmez.

BABANIZ MALULEN EMEKLİ OLACAK

Soru: Babam, Bağ-Kur’lu. 556 prim günü var. Malulen emeklilik için başvurdu. Rapor sonucunu alamadık. Bekliyoruz. Babam malulen mi emekli olacak, engelli emekliliğinden yararlanıp da mı maaş alacak. Sevgi D.

Cevap: İlk işe başlanan tarihten önce engelli olanlar malulen emekli olamıyor engelli şartlarında erken emekli olabiliyor. İşe başladıktan sonra herhangi bir nedenden sakat kalan, sağlık sorunu olan ve bunu da kurul raporu ile tasdik ettirenler malulen emekliliğe hak kazanabiliyor. Bağ-Kur’lu çalışanlar da çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünü kaybetmeleri halinde malulen emekliliğe hak kazanıyor.