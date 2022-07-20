Bankalar arası promosyon yarışı kızıştı

Haberin Devamı

Zamlı emekli maaşları bankalara yatmaya başlayınca, bankalar arası promosyon yarışı da kızıştı. Emekli maaşını taşıyana kimi bankalar 5 bin lirayı da geçen promosyon veriyor. Öyle ki, kimi bankalar 2 bin lira emekli maaşı alana 2 bin lira promosyon ödüyor. Bazı bankalar da maaşını taşıyıp bir de yakınını getirene ekstra ödeme taahhüdü verirken, bazıları da promosyon ödemesinin yanında düşük faizli kredi imkanı ile kredi kartına ekstra bonus fırsatı sunuyor.

Emeklilere, maaşını bir başka bankaya taşıyarak, promosyon imkanından yararlanma hakkı ilk olarak 2017 yılında başladı. Bu imkandan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve dul ve yetim aylığı alanlar yararlanıyor. Emekli maaşını taşıyacak emekliler, taşıdıkları bankaya 3 yıllık taahhütte bulunuyor ve bu üç yılda da maaşlarını bir başka bankaya taşıyamıyor. Bunun karşılığında da bankanın promosyon imkanlarından yararlanıyor. Üç yıllık süre dolduğunda da isterlerse maaşlarını başka bankaya taşıyor ya da maaş aldıkları bankanın promosyon imkanı daha avantajlı, yeni bir taahhütle maaşlarını almaya devam ediyor.

Haberin Devamı

YENİ EMEKLİLER NE YAPACAK?

Peki, yeni emekli olup da ilk maaşlarını alacak olanlar ne yapacak? Yeni emekli olacakların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) formunda maaş almak istedikleri bankayı seçme hakları bulunuyor. İstedikleri bankayı seçebilirler ve seçtikleri bankanın emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. Yok, banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na yatırılır. Hatırlatmakta fayda var; Ziraat Bankası da emekli maaş promosyonu veriyor ve ilk emekli olanlar üç yıllık taahhütte bulunarak, Ziraat Bankası’ndan promosyon alabiliyor. İsteyen daha sonra emekli maaşını başka bir bankaya da taşıyabiliyor.

31 TEMMUZ SON TARİH

Gelelim emekli maaşını başka bir bankaya aktaracakların dikkat etmeleri gereken birkaç hususa. Çoğunluk bankanın maaş aktarımı için verdiği süre 31 Temmuz’da doluyor. Yani, 31 Temmuz tarihine kadar emekli maaşınızı bir başka bankaya aktarıp, promosyon imkanından yararlanabilirsiniz. İkincisi, aktarım yapılacak banka 3 yıllık taahhüt istiyor. Bu üç yıl içinde bir başka bankaya geçemezsiniz. Dikkat edilecek başka husus da maaşınızı taşırken, promosyon kapsamında düşük faizli kredi kullandıysanız ya da yine promosyon kapsamında bankanın kredi kartı imkanlarından veya maaş ek hesabı gibi imkanlardan yararlandıysanız ve bu imkanlardan dolayı bankaya borcunuz varsa, emekli maaşınızı başka bankaya taşıyamazsınız veya banka taşımanıza izin vermeyebilir. Bu durumları bankanız ile konuşmakta fayda var.

Haberin Devamı

NASIL TAŞIYACAKSINIZ?

- Banka değişikliğini e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz.

- E-devlet üzerinden 4/A, 4/B, 4/C statülerinden emekli olanlar banka ve adres değişikliği kısmından işlemlerini yapabiliyor.

- Banka değişikliğini de bankaların internet siteleri üzerinden yapabiliyorsunuz. Bankaların internet siteleri sizi yönlendiriyor.

- Banka geçişini e-devlet üzerinden yapmıyorsanız promosyonunu seçtiğiniz bankanın şubesine giderek de geçiş işleminizi yapabilirsiniz.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

- Ziraat Bankası: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Haberin Devamı

- Vakıfbank: 1.500 TL’ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödeniyor.

- Halkbank: 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

- Akbank: Emekli maaşını 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında taşıyıp, 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt edenlere 3.500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlara ek promosyonla birlikte 2.350, 1.500-2.500 arasında olanlara 2.900 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ek promosyonla birlikte 3.500 TL ödeniyor.

Haberin Devamı

- Yapı Kredi: Emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere 5.250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Ek koşul olmadan maaşı 1.499 TL’ye kadar olanlara 3.500 TL, 1.500-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL, 2.500 TL’nin üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

- İş Bankası: Maaşı 1.500 TL’den düşük olanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arası olanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere kredi kartına 500 TL’ye varan puan hediye ediyor.

- Garanti Bankası: Maaşını taşıyanlara 5.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, emekli yakınlarını davet edenlere her bir yakını için 250 TL ödüyor. Emeklilere uygun faiz oranıyla kredi fırsatı da sunuyor.

Haberin Devamı

- Denizbank: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor. Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.

- ING Bank: Maaş tutarına göre 5.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Aylık maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlara 3.500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.250TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL promosyon ödüyor.

- Türkiye Finans: Maaşı 1.499 TL’ye kadar olanlara 2.250 TL, 1.500-2.499 TL arasında olanlara 3.000 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

- Şekerbank: Maaşı 1.499 TL’ye kadar olanlara 1.500 TL, 1.500-2.499 TL arasında olanlara 1.750 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

- Kuveyt Türk: 1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 1.750 TL, 1.500-2.500 TL arasında aylık alanlara 1.875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 2.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

- Fibabank: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödüyor.

- TEB: Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

- QNB Finansbank: Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL, 1.500-2.499 TL arasında olanlara 4.250 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL ödüyor.