Bağ-Kur’luların emeklilik şartları

Halk arasındaki adıyla halen Bağ-Kur’lu, yeni adıyla 4/b’lilerin emeklilik şartları diğer sosyal güvenlik çatısı altında olanlara göre çok farklı. Kendi adlarına primlerini ödeyen Bağ-Kur’lular için sigortaya giriş tarihi önemli ve burada da üç farklı tarih var.
İşçi statüsü ile 4/a’lı olarak herhangi bir işverene bağlı ya da 4/c’li olarak memur statüsünde çalışmayan sadece kendi adına çalışan serbest meslek sahipleri Bağ-Kur’lu olarak geçiyor. Tabi düne kadar Bağ-Kur’lu olarak geçiyordu, şimdi ise yeni adıyla 4/b’liler. Ama halen halk arasında Bağ-Kur’lu olarak geçiyor.
ÇİFTÇİLER DE VAR
Peki, kim bu Bağ-Kur’lular? Avukat, doktor, bakkal, kuyumcu, konfeksiyoncu, noter, mimar gibi gelir vergisi mükellefi olanlar. Bir de esnaf ve sanatkar dediğimiz kişiler var. Bunların dışında da anonim şirket ortakları da Bağ-Kur’lu sayılıyor. Tabi bir de çiftçiler var; onlar da Bağ-Kur kapsamına giriyor. Kanunda ise köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar’ olarak geçiyor.
Bağ-Kur’lular, SGK’ya, kendi adlarına ve kendileri primlerini ödüyor ve hem devletin sunduğu sağlık hizmetinden hem de emeklilik hakkından yararlanıyor. Bu kişilerin emeklilikleri de memurlardan, 4/a’lı olarak çalışan işçi statüsünde olanlardan çok farklı. Kadın Bağ-Kur’lular ile erkeklerin emekliliği de birbirinden farklı.
1 HAZİRAN 2002’YE DİKKAT!
Emeklilik şartları ise hem kadınların hem de erkeklerin ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre farklılaşıyor. Bu tarihler ise; 1 Ekim 1999 öncesi, 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arası, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor. Burada kafa karışıklığına neden olan tarih ise 1 Ekim 1999 tarihi. Bu tarihten önce sigortaya giriş yapanların 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl prim ödemelerini dolmasına kalan süreye göre emekli olabiliyorlar. Emeklilik için de hem prim ödeme gün sayısının hem de yaşın dolması gerekiyor.
Tabloda erkek ve kadın çalışanların emeklilik yaşları detaylı yer alıyor. Bakıp, kaç yaşında emekli olabileceğinizi bulabilirsiniz.
1 MAYIS 2008 SONRASI İŞE GİRENLERİN DURUMU
Erkekler için: 1 Mayıs 2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 60 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerin ise kademeleri olarak emeklilik yaşı artıyor. Tabloda erkek sigortalıların 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdikleri tarihlere göre emekli olacakları yaşlar yer alıyor.
Kadınlar İçin: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 58 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyen kadın Bağ-Kur’luların emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Tabloda kadın sigortalılar, 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde yaşa göre emekli olacakları tarihleri bulabilirler.
1 EKİM 1999-30 NİSAN 2008 ARASI İŞE GİRENLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kadın Bağ-Kur’lular: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasında ilk defa sigortalılığı başlayan kadın Bağ-Kur’lular 9000 gün (25 yıl tam yıl) sigorta primi ödemiş olması ve 58 yaşını doldurmuş olması halinde emekliliğe hak kazanıyor. Kadınlar için sadece prim ödeme gün sayısını doldurmak yetmiyor, mutlaka 58 yaşını da doldurmak gerekiyor.
Erkek Bağ-Kur’lular: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasında ilk defa sigortalılığı başlayan erkek Bağ-Kur’lular 9000 gün (25 tam yıl) sigorta primi ödemiş olması ve 60 yaşını doldurmuş olması halinde emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik için sadece prim ödeme gün sayısını doldurmak yetmiyor, mutlaka 60 yaşını da doldurmak gerekiyor.
YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR
Kadınlar İçin: Yaş haddinden emekli olup, kısmi aylık bağlanabilmesi için 1 Ekim 1999’dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 50 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.
Erkekler İçin: Yaş haddinden emekli olup, kısmi aylık bağlanabilmesi için 1.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 62 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.
Bağ-Kur’luların emeklilik şartları
Halk arasındaki adıyla halen Bağ-Kur’lu, yeni adıyla 4/b’lilerin emeklilik şartları diğer sosyal güvenlik çatısı altında olanlara göre çok farklı. Kendi adlarına primlerini ödeyen Bağ-Kur’lular için sigortaya giriş tarihi önemli ve burada da üç farklı tarih var.
İşçi statüsü ile 4/a’lı olarak herhangi bir işverene bağlı ya da 4/c’li olarak memur statüsünde çalışmayan sadece kendi adına çalışan serbest meslek sahipleri Bağ-Kur’lu olarak geçiyor. Tabi düne kadar Bağ-Kur’lu olarak geçiyordu, şimdi ise yeni adıyla 4/b’liler. Ama halen halk arasında Bağ-Kur’lu olarak geçiyor.
ÇİFTÇİLER DE VAR
Peki, kim bu Bağ-Kur’lular? Avukat, doktor, bakkal, kuyumcu, konfeksiyoncu, noter, mimar gibi gelir vergisi mükellefi olanlar. Bir de esnaf ve sanatkar dediğimiz kişiler var. Bunların dışında da anonim şirket ortakları da Bağ-Kur’lu sayılıyor. Tabi bir de çiftçiler var; onlar da Bağ-Kur kapsamına giriyor. Kanunda ise köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar’ olarak geçiyor.
Bağ-Kur’lular, SGK’ya, kendi adlarına ve kendileri primlerini ödüyor ve hem devletin sunduğu sağlık hizmetinden hem de emeklilik hakkından yararlanıyor. Bu kişilerin emeklilikleri de memurlardan, 4/a’lı olarak çalışan işçi statüsünde olanlardan çok farklı. Kadın Bağ-Kur’lular ile erkeklerin emekliliği de birbirinden farklı.
1 HAZİRAN 2002’YE DİKKAT!
Emeklilik şartları ise hem kadınların hem de erkeklerin ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre farklılaşıyor. Bu tarihler ise; 1 Ekim 1999 öncesi, 1 Ekim 1999 ile 30 Nisan 2008 arası, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerin emeklilik şartları değişiyor. Burada kafa karışıklığına neden olan tarih ise 1 Ekim 1999 tarihi. Bu tarihten önce sigortaya giriş yapanların 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla kadınlar için 20, erkekler için 25 tam yıl prim ödemelerini dolmasına kalan süreye göre emekli olabiliyorlar. Emeklilik için de hem prim ödeme gün sayısının hem de yaşın dolması gerekiyor.
Tabloda erkek ve kadın çalışanların emeklilik yaşları detaylı yer alıyor. Bakıp, kaç yaşında emekli olabileceğinizi bulabilirsiniz.
1 MAYIS 2008 SONRASI İŞE GİRENLERİN DURUMU
Erkekler için: 1 Mayıs 2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 60 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerin ise kademeleri olarak emeklilik yaşı artıyor. Tabloda erkek sigortalıların 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdikleri tarihlere göre emekli olacakları yaşlar yer alıyor.
Kadınlar İçin: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 58 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyen kadın Bağ-Kur’luların emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Tabloda kadın sigortalılar, 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde yaşa göre emekli olacakları tarihleri bulabilirler.
1 EKİM 1999-30 NİSAN 2008 ARASI İŞE GİRENLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kadın Bağ-Kur’lular: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasında ilk defa sigortalılığı başlayan kadın Bağ-Kur’lular 9000 gün (25 yıl tam yıl) sigorta primi ödemiş olması ve 58 yaşını doldurmuş olması halinde emekliliğe hak kazanıyor. Kadınlar için sadece prim ödeme gün sayısını doldurmak yetmiyor, mutlaka 58 yaşını da doldurmak gerekiyor.
Erkek Bağ-Kur’lular: 1.10.1999 ile 30.4.2008 tarihi arasında ilk defa sigortalılığı başlayan erkek Bağ-Kur’lular 9000 gün (25 tam yıl) sigorta primi ödemiş olması ve 60 yaşını doldurmuş olması halinde emekliliğe hak kazanıyor. Emeklilik için sadece prim ödeme gün sayısını doldurmak yetmiyor, mutlaka 60 yaşını da doldurmak gerekiyor.
YAŞ HADDİNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR
Kadınlar İçin: Yaş haddinden emekli olup, kısmi aylık bağlanabilmesi için 1 Ekim 1999’dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan kadın sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 50 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 50 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.
Erkekler İçin: Yaş haddinden emekli olup, kısmi aylık bağlanabilmesi için 1.10.1999 tarihinden itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az kalan erkek sigortalılar, 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olması ve 55 yaşını doldurması halinde emekliliğe hak kazanıyor. 1 Ekim 1999 tarihinde 55 yaş ve 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli emeklilik uygulanıyor. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ise kısmi emeklilik aylığı alabilmeleri için 62 yaşını doldurmaları ve 15 tam yıl prim ödemeleri gerekiyor.