Bağ-Kur’lu esnaf 5 yıl erken emekli olacak

Bağ-Kur’luların uzun zamandır beklediği müjdeli haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında, Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlandığını ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, açıklamasında, Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemekte zorlandığını, SGK’nın, prim ödeme tahsilatının diğer SSK’lılara göre düşük olduğunu ve 7 bin 200 prim gün konusunda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.

Peki, Bağ-Kur’luların prim gününde nasıl bir değişiklik öngörülüyor ve kimler bu imkandan yararlanacak?

Aslında Bağ-Kur’lulara erken emeklilik konusu son iki yıldır gündemde. İlk olarak 2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek, 7 bin 200 güne indirileceğini söylemişti. O tarihten bu yana da Bağ-Kur’lular, erken emeklilik için düzenlemeyi bekliyor.

MEVCUT UYGULAMA NASIL?

Önce, mevcut uygulamadan bahsedeyim. Bağ-Kur’lu (4/B) erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyor. Kadın Bağ-Kur’lular ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor. Mayıs 2008 sonrası Bağ-Kur’lu olanlar ise kadın ve erkek fark etmiyor, 9 bin gün prim ödemeleri halinde ilk sigortalı olduğu tarihe göre 60 ila 65 yaş arasında emekli olabiliyor.

SSK’lı (4/A) çalışanlarda ise durum farklı. 1999-2008 arası sigortalı olan erkekler 7 bin prim gün ve 60 yaşında; kadınlar ise 7 bin prim gün ve 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2008 sonrası sigortalı olanlar ise kadın ve erkek 7 bin 200 gün prim ödeyerek, 65 yaşında emekli olabiliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bağ-Kur’lular, SSK’lılara göre 1800 gün (5 yıl) daha fazla prim ödüyor ve haliyle daha geç emekliliğe hak kazanıyor.

1800 GÜN DAHA AZ PRİM ÖDEYECEKLER

İşte, yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Şöyle ki; Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Tabi bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil edeceği anlamına geliyor. O nedenle de düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılması gerekiyor. Çünkü bu durum bir anlamda bütçeye ek bir yük getirecek.

TÜM BAĞ-KUR’LULAR YARARLANACAK MI?

Şunu da belirtmekte fayda var, yapılacak bu düzenlemenin Bağ-Kur’lulara EYT yolunu açma ihtimali de var. İhtimali var diyorum, çünkü düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri kapsayıp kapsamayacağı henüz belli değil. Eğer, düzenleme bunu kapsarsa, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların bugünkü şartlarda 9 bin prim günü beklemelerine gerek kalmayacak, 7 bin 200 prim günü dolduran Bağ-Kur’lu, EYT’den emekli olabilecek. Tahminimi soracak olursanız, yapılacak yeni düzenleme Bağ-Kur’lulara EYT yolunu açmayacak.

Peki, prim gün sayısı 7 bin 200 güne düştüğünde tüm Bağ-Kur’lular bundan yararlanacak mı? Tüm Bağ-Kur’lular, bu prim eşitlemesinden, dolayısıyla da 5 yıl daha erken emeklilik imkanından yararlanamayacak. Tüm Bağ-Kur’lu olanların prim gün sayıları 7 bin 200 güne düşürülmeyecek. Küçük esnaf dediğimiz; berber, bakkal gibi yanında 10-15 kişi çalıştıran küçük esnafı kapsayacak bir düzenleme olacak.