AYM’nin iptal kararı memurları nasıl etkileyecek?

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AYM’nin kararının etkilerine geçmeden önce 3600 ek gösterge hakkında kısa bir bilgi vereyim.

2022 yılının temmuz ayında 3600 ek göstergeye yönelik kanuni düzenleme yapıldı ve yeni düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya girdi. Öğretmenden hemşireye, din görevlisinden polis memuruna, sağlık çalışanlarına kadar kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden belirlendi. Bu çerçevede; tüm öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükselirken; avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri de 3600’e çıkarıldı. Benzer şekilde ek göstergesi 2200 olan kamu çalışanlarının göstergeleri de 3600’e yükseldi. Ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan ek gösterge verildi.

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3600 EK GÖSTERGE

Ek gösterge artışı emekli memurların maaşlarını, çalışan memurların ikramiyelerini artırdı. Şöyle ki; o dönem için, hizmet süresine, katsayıya göre aylık 1.750 TL ila 1.900 TL arasında emekli aylıkları artarken, emekli ikramiyelerinde de 6.000 TL ila 70.000 bin TL arasında artışlar oldu. Örneğin, ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıl hizmeti olan emekli öğretmenin maaşında 2.250 lira artış yarattı. Ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023’te başladı ve bu tarihten itibaren emekliler, ek gösterge artışlı yeni maaşlarını aldı. Bu kapsamda da 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ile bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden belirlendi.

O dönem ek gösterge düzenlemesinden yararlanamayan bir sınıf vardı; onlar da, birinci dereceye yükse-len memurlardı. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge hakkının önümüzdeki dönemde birinci dereceye yükselen devlet memurlarına da verilerek, ek göstergenin tüm memurları kapsaması bekleniyorken, Anayasa Mahkemesi’nden ek gösterge ile ilgili farklı bir karar çıktı.

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15 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK

2022 yılının temmuz ayında 3600 ek göstergeye yönelik çıkan kanunda, genel idare hizmetleri sınıfına bağlı memurların ek gösterge hakkından yararlanabilmeleri için kanunun uygulamaya girdiği 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olması şartı getirildi. Daha açık bir anlatımla 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanan memurlar 3600 ek göstergeden yararlanırken, bu tarihten sonra atananlar ek göstergeden yararlandırılmadı.

Kim, bu genel idare hizmetleri sınıfına giren memurlar? Liste uzun ama birkaçını sıralayayım. İlçe belediye müfettişleri, adalet uzmanları, milli savunma uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çevre ve şehircilik uzmanları, tarım ve hayvancılık uzmanları, devlet personel uzmanları, maarif müfettişleri, sosyal güvenlik uzmanları. Liste böyle devam ediyor.

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BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi kararında, 15 Ocak 2023 önce ve sonrası atanan kişilerin ek göstergeden faydalandırılmamasının farklı muamele anlamına geldiğine, bunun makul ve haklı bir sebebe dayanmadığına karar verdi. Bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edilerek, iptaline hükmedildi. Kararda, ek göstergeden yararlanma imkânının sadece 15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atananlar yönünde farklı muamele teşkil ettiğine de dikkat çekildi.

Peki, şimdi ne olacak? 2023’ün başında uygulamaya giren 3600 ek gösterge uygulamasında bir değişiklik olmayacak ancak genel idare hizmetleri sınıfına bağlı memurlardan 15 Ocak 2023 tarihinden sonra atananlar da ek gösterge hakkından yararlanacak.

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AYM’nin iptal kararı sonrası yeni yasal düzenleme yapılması halinde kapsama giren memurlar da ek göstergeden yararlanacak, dolayısıyla maaşları değişecek.