Askerlik emeklilik yaşını öne çeker

Geçtiğimiz hafta trafik sigortasında değişiklik yapıldı ve sigortanın teminat limitleri artırıldı.

Yeni düzenleme 2022’nin başından itibaren geçerli olacak. Değişiklikle trafik sigortasından ödenen hem maddi hem de bedeni tazminatlar artırıldı. Peki, trafik sigortasında neler değişti ve bu değişiklik sigortanın fiyatına yansıyacak mı?

1. Trafik sigortasında neler değişti?

2022’nin başından itibaren vefat, sakatlık, sağlık ve maddi teminat limitleri artırıldı. Bugün için trafik sigortasından ödenen maddi teminat tutarı araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira iken; yeni sene ile birlikte araç başına maddi teminat tutarı 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı. Sakatlık ve vefat tazminatı ise bugün için kişi başına 430 bin lira, kaza başına da 2 milyon 100 bin lira iken; yeni sene ile birlikte vefat ve sakatlık teminatları kişi başına 500 bin liraya, kaza başına da 2 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Trafik sigortasından ödenen sağlık giderleri ise kişi başına 500 bin liraya, kaza başına 2 milyon 500 bin liraya çıktı. Aynı şekilde diğer araç gruplarında da teminat limitleri yükseltildi.

2. Teminatlar arttığı için fiyatta değişiklik olacak mı?

Trafik sigortasında primleri devlet belirliyor, sigortacılar da kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. Sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde bir artırma hakkı bulunuyor. Bunun dışında bir fiyat değişikliği yok ve teminatların artması ile sigortanın fiyatı da artmayacak.

3. Maddi teminat artırıldığına göre kaskoya artık gerek var mı?

Bu konu maalesef yanlış biliniyor. Trafik ile kasko birbirinden iki farklı sigorta. Trafik sigortası trafikte üçüncü kişilere vereceğiniz zararları karşılıyor. Örneğin, trafikte bir başka araca zarar verirseniz trafik sigortası limitler dahilinde karşı tarafın maddi zararını karşılar. Ya da trafikte birinin ölümüne veya sakat kalmasına neden olursanız trafik sigortası ölen kişilerin yakınlarına vefat; sakat kalan kişiye de sakatlık tazminatı öder. Kasko sigortası ise sadece kişinin kendi aracına gelecek zararı karşılar; üçüncü kişilere verilecek zarar kaskonun kapsamında değildir. Örneğin, aracınız çalınırsa kasko öder, trafik ödemez. Aracınız bir afette zarar görürse kasko öder, trafik ödemez. Kazada karşı taraf kusurluysa trafik sigortası yeni senede 50 bin liraya kadar zararınızı karşılar, kaskonuz yoksa üzerini cebinizden tamamlarsınız ya da dava açıp karşı taraftan talep edersiniz.

4. Kasko ile trafik sigortasının fiyatı neredeyse aynı hale geldi, trafiğin daha ucuz olması gerekmiyor mu?