Askerlik borçlanmasında bu detaya dikkat edin

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Cevap: Altı aylık askerlik borçlanması yapacaksınız. Yılsonuna kadar borçlanma yaparsanız ve belirttiğiniz gibi yüksekten yaparsanız günlük tutar 1.600 TL. Altı aylık askerlik süresi için de ödeyeceğiniz tutar 288 bin TL. Borçlanmanızı 2025 yılına ertelerseniz ödeyeceğiniz tutar asgari ücrete göre artacak. Eğer asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa altı aylık askerlik borçlanması için ödeyeceğiniz tutar 388 bin liraya çıkacak. Borçlanmanın vergiden düşülmesine gelince; Emekli Sandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanma suretiyle yapılan ödemeler Gelir Vergi Kanunu’na göre aidat ve prim niteliğinde sayılıyor, gider olarak Gelir Vergisi Kanunu’na uygun görülüyor. Ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınabiliyor ve aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktar ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indiriliyor. Ödemenin yapıldığı yılın ilgili ayından başlamak üzere, söz konusu tutarın tamamı indirim konusu yapılana kadar, ücretin tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabiliyor.

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OCAK AYINDAKİ EMEKLİ ZAMMINDAN YARARLANACAKSINIZ

Soru: Refah payı veya iyileştirme, seyyanen gibi zamlardan yılbaşından sonra emekli olursam faydalana bilir miyim? Sistemde 94.000 TL gözüküyor. Sisteme bu ek zamların yansıması oluyor mu? Mikail T.

Cevap: 2025 yılında emekli olursanız, 2024’ün temmuz-aralık dönemine ait açıklanan enflasyona göre 2025’in ocak ayında emekli zamları belirlenecek. Bu zamdan siz de yararlanacaksınız. Ancak yeni senenin başında seyyanen zam ya da emekli maaşlarında iyileştirme olup olmayacağı şimdiden belli değil. Eğer iyileştirme olursa o da maaşınıza yansıyacak.

KIDEMİNİZ, İZİN SÜRENİZ YENİ İŞE GİRENLERİNKİ GİBİ OLACAK

Soru: 15.3.2023 te 7100 gün primle emekli oldum. 20 yıldır çalıştığım firmada tüm kıdem ve yıllık izin haklarımı alarak emekli oldum ve tekrar çalışmaya devam ettim. Yıllık izin sürem 26 işgünü olarak devam eder mi? Kıdem tazminatı durumum ne olur? Hakan E.

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Cevap: Çalıştığınız işyerinden kıdem dahil tüm haklarınızı almışsınız. Bir anlamda işyerindeki kıdeminizi sıfırlamışsınız. Aynı işyerinde de muhtemelen yeni bir iş sözleşmesi ile devam ediyorsunuz. Bu durumda yeni işe girmiş gibi olacaksınız ve yıllık izin süreniz de ona göre olacak. Buna göre de 14 gün izin hakkınız var. Kıdeminizi sıfırladığınız için de bugün için işveren sizi işten çıkarırsa 1.5 yıllık kıdeminizi alırsınız, kendiniz işten ayrılırsanız kıdem tazminatını alamazsınız.

HEM BABANIZDAN HEM EŞİNİZDEN MAAŞ ALAMAZSINIZ

Soru: Kızımla beraber 2005 yılında vefat eden SSK emeklisi eşimden dul yetim maaşı almaktayız. 1998 yılında vefat eden SSK emeklisi babamdan emekli maaşını alabilir miyim? Veya kızım kendi babasının, ben de kendi babamın maaşını yüzde kaç oranında alabiliriz? Hatice E.

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Cevap: Dul kalan kadının hem eşinden hem de babasından maaş alabilmesi için emeklilik statülerinin farklı olması gerekiyor. Sizin durumunuzda eşiniz ve babanız SSK emeklisi olduğu için çift maaş alamazsınız. Eşiniz SSK, babanız da emekli sandığı emeklisi olsaydı bu durumda iki maaş alabilirdiniz. Ancak maaş tercihi yapabilirsiniz. Eğer eşinizin maaşı yüksekse eşinizden, babanızın maaşın yüksekse babanızdan maaş alabilirsiniz.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN 14 OCAK’A KADAR SÜRENİZ VAR

Soru: Sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait şirkette kamu işçisi olarak çalışıyorum. Bu yıl sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermek istiyorum. Gelecek sene emekli maaşı düşeceğinden emekli olacağım. Emeklilik dilekçesini ne zaman vermeliyim? Sene sonuna kadar vermek gerekiyor deniyor. Mürteza T.

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Cevap: Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücretlerini ayın 15’inde alanlar 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini verebilirler. Bu durumda 2024 yılında emekli olup, maaş farkından yararlanabilirsiniz.