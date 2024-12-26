Asgari ücretle birlikte hepsi değişecek

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2024 yılı başından itibaren asgari ücret, yüzde 30 artışla brüt 26.005 lira, net 22.104 lira olarak belirlendi. Yeni senede imalat sanayi dışında faaliyet gösteren işverenlerin, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren hissesinden 5 puanlık indirimin 4 puana indirileceği hesaba katıldığında yeni asgari ücretin işverene maliyeti asgari ücret desteği hariç ise 30.815 lira olacak. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işverenlere maliyeti ise asgari ücret desteği hariç 30.600 lira olacak.

Asgari ücretle birlikte 2025 yılı başından itibaren sosyal güvenlikte tüm parametreler de değişti. Doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler arttı. İşte, yeni senede uygulanacak tutarlar.

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İŞVERENE DESTEK YÜZDE 42 ARTTI

-Asgari ücret desteği: 2024 yılında günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği 2025 başından itibaren günlük 33.3, aylık 1.000 liraya çıkarıldı. Böylece yeni senede işverene yapılan asgari ücret desteği yüzde 42 artırılmış oldu.

-Kazanç alt ve üst sınırı: Yeni asgari ücretle günlük kazanç alt sınırı 866.7 lira, aylık kazanç alt sınırı 26 bin 005 oldu.

-İşsizlik maaşı: Çalışanın adına son dört ay içinde SGK’ya bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2024’te uygulanacak en düşük işsizlik maaşı 10 bin 400 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 800 lira olacak.

GSS primi AYLIK 780 TL OLDU

-Genel sağlık sigortası primi: Aynı hanede yaşayan ailede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. 2025’te geliri 8 bin 668 liranın altında olanların primlerini devlet ödeyecek. Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. 2025’te genel sağlık sigortası için aylık 780 lira, yıllık da 9 bin 361 lira prim ödenecek. Yabancı uyrukluların primi ise 6 bin 240 lira olacak.

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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

-İsteğe bağlı sigorta primi: İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı. Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. Yeni asgari ücretle birlikte isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 8 bin 321 lira prim ödeyecekler. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise 62 bin 400 lira yatıracaklar.

YAŞLILIK AYLIĞI 6 BİN 167 TL

-Bağ-Kur primleri: Bağ-Kur sigortaları yeni yıldan itibaren aylık en düşük 8 bin 970 TL ödeyecek.

-Yaşlılık aylığı: 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere ödenen 65 yaş aylığı da arttı. Aylıktan yararlanabilmek için gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Buna göre yeni senede aylık geliri 8 bin 668 liranın altında olanlar yaşlılık aylığı alabilecek. Yeni asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı da 6 bin 167 liraya çıkacak.

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-Engelli aylığı: Engellilere ödenen maaşlar da artacak. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 5 bin 081 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 5 bin 681,37 liraya çıkacak. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ise 7 bin 385 lira aylık ödenecek.

EV HİZMETLERİNDE PRİM YÜKSELDİ

-Ev hizmetlerinde çalışanların primi: Yeni asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek sigorta primleri de yükseldi. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si kadar prim ödeniyor. Yeni senede ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların ödeyecekleri günlük prim ise 17.33 lira oldu. Eğer kişi 9 gün çalışıyorsa 156 lira prim ödenecek. 10 günden fazla çalışanlar içinse günlük asgari ücretin yüzde 37.5’i oranında prim ödeniyor. Yeni senede 10 günden fazla çalışanlar için ödenecek günlük prim tutarı 325 lira, aylık prim ise 9 bin 750 lira olacak.

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-Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Yatarak tedavilerde 430 lira, ayakta tedavilerde 577 lira olacak.

EN YÜKSEK BORÇLANMA AYLIK 62 BİN 416 TL

-Borçlanma: Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da arttı. Buna göre en düşük borçlanma tutarı günlük 277, aylık 8 bin 321 lira. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 2 bin 80 lira, aylık 62 bin 416 lira.

-Doğum borçlanması: En düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 199 bin 440 TL, iki çocuk için bin 440 gün üzerinden 398 bin 880 TL, üç çocuk için 2 bin 160 gün üzerinde 598 bin 320 TL ödeyecek. En yüksek borçlanma tutarı üzerinden borçlanma yapılmak istenirse; bir çocuk için 1 milyon 497 bin 600 TL, iki çocuk için 2 milyon 995 bin TL ve üç çocuk için 4 milyon 492 bin TL ödenecek.

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ASKERLİK 99 BİN 720 TL’den başlıyor

-Askerlik borçlanması: Askerlik borçlanması yapmak isteyenler ise 12 ay askerlik yapmışsa, bunun tamamını en düşük borçlanma tutarı olan günlük 277 TL üzerinden borçlanırsa; 99 bin 720 TL ödeyecekler. Eğer 18 ay askerlik yapılmışsa 149 bin 580 TL ödenecek. Askerlik borçlanması en yüksek tutardan yapılırsa da 12 ay için 748 bin 800 TL, 18 ay için 1 milyon 123 bin TL ödenecek.