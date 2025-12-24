Asgari ücretle birlikte hepsi değişecek... 2026’da asgari ücret net 28 bin 75 TL

Haberin Devamı

2026 yılı için geçerli asgari ücret açıklandı. Buna göre asgari ücret yüzde 27 oranında arttı ve brüt 33 bin 30 liraya, net 28 bin 75 liraya çıkarıldı. Günlük brüt asgari ücret 1.101 lira, net günlük ücret ise 935.83 lira oldu. 2024 yılında ise asgari ücret yüzde 30 artışla brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak uygulanmıştı.

2026 yılında yeni asgari ücretin işverene maliyeti; sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için 39 bin 223 lira, sanayi sektörü dışındaki işyerleri için de 40 bin 214 lira olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte 2026 yılı başından itibaren sosyal güvenlikte tüm parametreler de değişecek. Doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, Bağ-Kur primlerinden 65 yaş aylığına kadar tüm ödemeler arttı. İşte, yeni senede uygulanacak tutarlar.

İŞSİZLİK MAAŞI 26 BİN 424 TL’YE ÇIKTI

Asgari ücret desteği: 2025 yılında günlük 33.3, aylık 1.000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği yeni senede yüzde 27 artışla aylık 1.270 lira olarak uygulanacak.

Kazanç alt ve üst sınırı: Günlük kazanç alt sınırı 1.101 lira, aylık kazanç alt sınırı 33 bin 30 lira; günlük kazanç üst sınırı 9 bin 909, aylık kazanç üst sınırı 297 bin 270 lira olacak.

İşsizlik maaşı: Çalışanın adına son dört ay içinde SGK’ya bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2026’da uygulanacak en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 424 lira olacak.

SAĞLIK PRİMİ YILLIK 23 BİN 772 TL

Genel sağlık sigortası primi: Aynı hanede yaşayan ailede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. 2026’da geliri 11 bin altında olanların primlerini devlet ödeyecek. Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 6’sı üzerinden GSS primi ödüyor. 2026’da genel sağlık sigortası için aylık 1.981 lira, yıllık da 23 bin 772 lira prim ödenecek.

İsteğe bağlı sigorta primi: İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı. Yeni senede en az ödenecek prim aylık 10 bin 569 lira, primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise aylık 95 bin 126 lira olacak.

Bağ-Kur primleri: Bağ-Kur sigortaları yeni yıldan itibaren aylık en düşük 11 bin 477 lira ödeyecekler.

Yaşlılık aylığı: 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere ödenen 65 yaş aylığı da arttı. Yeni yılda yaşlılık aylığı 6 bin 845 lira olarak ödenecek.

Ev hizmetlerinde çalışanların primi: Yeni asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek sigorta primleri de yükseldi. Yeni senede ev hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri günlük prim 368 liraya, ayda 30 gün çalışılıyorsa da 11 bin 64 liraya yükseldi.

ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASI ARTTI

Borçlanma: Yeni asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da arttı. Buna göre en düşük borçlanma tutarı doğum borçlanması için günlük 352, aylık 10 bin 569 lira; askerlik borçlanması için günlük 495 lira, aylık 14 bin 863 lira olacak. En yüksek borçlanma tutarı ise doğum borçlanması için günlük 2 bin 642 lira, askerlik borçlanması içinse günlük 3 bin 715 lira olacak.

Doğum borçlanması: En düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 253 bin 440 lira, iki çocuk için bin 440 gün üzerinden 506 bin 880 lira TL, üç çocuk için 2 bin 160 gün üzerinde 760 bin 320 TL ödeyecek.

Askerlik borçlanması: Askerlik borçlanması yapmak isteyenler ise 12 ay askerlik yapmışsa, bunun tamamını en düşük borçlanma tutarı üzerinden borçlanırsa 178 bin 200 lira; 18 ay için yapılırsa 267 bin 300 lira ödenecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi: BES’te otomatik katılım sistemine giren çalışanlardan prime esas kazançları üzerinden yüzde 3 kesinti yapılıyor. Yeni senede çalışanların maaşından aylık 990 lira kesilecek.