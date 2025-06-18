Asgari ücrete ara zam olacak mı

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Sadece çalışanlar değil, işverenler de temmuzda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Kimi okuyucular da, “Mutlaka zam yapılmalı, konuyu gündeme getirir misin” diyor. Dikkat ettim de temmuz ayı yaklaştıkça, asgari ücrete ara zam konusu gündeme gelmeye başladı. Öyle ki, kimi uzmanlar zam yapılması gerektiğini savunuyor, kimileri de ‘mutlaka yapılır’ diyor.

Benzeri soru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a da soruldu ve Işıkhan özetle, “Asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirmeyi yaparız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” diye cevapladı.

2022 VE 2023’TE ARA ZAM YAPILDI

Ara zam olup olmayacağını verilerle değerlendirmek gerekiyor. 2022 yılına kadar asgari ücret senede bir kere belirlenirken, 2022’de ilk defa ocak ve temmuz olmak üzere iki kere belirlendi ve 2022’nin başında yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Nedeni enflasyondu. Her ne kadar 2021 enflasyonu yüzde 36.08 çıksa da 2022’nin haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu. Dolayısıyla asgari ücrete iki kere zam yapılma ihtiyacı doğdu.

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2023’te de sene başında yüzde 54.66, temmuz ayında yüzde 34.04 olmak üzere asgari ücrete yine iki kere zam yapıldı. 2022 enflasyonu yüzde 64.27, 2023 haziran enflasyonu da yıllık bazda yüzde 28.21 çıkınca, yine yılda iki kere zam yapılmak zorunda kalındı.

2024 yılından itibaren ise asgari ücret zammı senede bir kere yapılmaya başlandı. 2024 başında yüzde 49 (2023 enflasyonu yüzde 64.77 açıklanmıştı), 2025 başında da asgari ücret yüzde 30 artarak, brüt 26.005 liraya, net 22.104 liraya çıktı. 2024 enflasyonu ise yıllık yüzde 44.38 olarak gerçekleşti.

İŞVEREN ARTIŞA SICAK BAKIYOR MU

Buraya kadar yazdıklarımı cebe bir koyalım. Hükümetin 2025 yılı enflasyon hesabı, Merkez Bankası’na göre yüzde 24. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonun bu yılı yüzde 20’lerde tamamlayacağını açıkladı. Yine hükümetin, asgari ücret artışının enflasyonla mücadelede önemli olduğu ve asgari ücretteki artışın enflasyonu da artıracağı görüşünü savunduğunu da unutmamak gerekiyor.

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Devam edeyim. Özellikle son dönemde başta tekstil olmak üzere çalışan sayısının yoğun olduğu ve bu işçilerin büyük kısmının da asgari ücretli çalıştığı sektörlerde konkordato başvurularının arttığını hesaba katarsak, işverenlerin asgari ücrete ara zamma sıcak bakmadığı veya bakmayacağı da anlaşılacaktır.

Bu yıl mayıs enflasyonu yıllık bazda yüzde 35.41, 5 aylık da yüzde 15.09 olarak gerçekleşti. Doğrudur, enflasyon karşısında 2025 başında asgari ücrete verilen yüzde 30’luk zam eridi. Ancak yukarıda saydığım nedenleri alt alta koyduğumda, asgari ücrete temmuz ayında ara bir zam yapılacağını zannetmiyorum.