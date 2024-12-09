Araç alım satımında yeni dönem hakkında tüm merak edilenler

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Buna göre, alım satımda önce trafik poliçesi yapılacak, sonra noterler aracın alım satım işlemini gerçekleştirecek. Okuyuculardan gelen soru ve yorumlara bakınca, yeni uygulama konusunda hem vatandaşın hem de oto alım satımı yapanların tereddütleri olduğu anlaşılıyor. Öncelikle şunu belirteyim, yeni uygulama ne alıcıya ne satıcıya hiçbir ek maliyet getirmeyeceği gibi alım satım işlemlerini de zorlaştırmayacak. Aksine trafikte sigortasız araç sayısını azaltacak, daha da önemlisi vatandalar mağdur olmayacak. Trafik sigortasında yeni uygulama ile ilgili tüm merak edilenleri soru cevap şeklinde anlattım.

6 Aralık tarihinden önce ikinci el araç alım satımlarında sistem nasıl işliyordu?

Öncesinde, araç satılsa bile trafik sigortası 15 gün boyunca geçerliliğini koruyordu. Aracı satan kişi 15 gün içinde sigorta şirketine bildirilmek zorundaydı. Bildirimden itibaren de 15 gün içinde sigorta şirketi trafik sigortasını iptal ediyor, aracın yeni sahibi sigortayı yaptırıyordu. Araç satışı sırasında sigorta iptal edilse bile trafik sigortası 15 gün sonrasına kadar geçerliliğini koruyordu.

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Yeni uygulama nasıl olacak?

Trafik sigortasında 15 günlük süre artık uygulanmayacak. Alım satım işlemlerinde aracı alacak olan kişi önce alacağı aracın, modeli, plakası gibi bilgileri satıcıdan öğrenecek ve bu bilgilerle kendi adına ya da alıcı şirket ise şirket adına trafik sigortası yaptıracak. Trafik sigortası yapıldıktan sonra notere gidilecek ve aracın alım satım işlemi gerçekleştirilecek. Trafik sigortası yapılmamışsa noter alım satım işlemini yapmayacak.

Alıcı trafik poliçesini notere vermek zorunda mı?

Alıcı, aracı satın almadan önce trafik sigortasını yaptırdığında, poliçe bilgileri sisteme girecek, noter de; TC kimlik numarası ya da şirketse vergi levhası üzerinden sistemde sigortanın yaptırılıp yaptırılmadığını görecek.

Alıcı sigortayı yaptırdıktan sonra aracı almaktan ya da satıcı satmaktan vazgeçerse ne olacak?

Aracı almak için trafik sigortasını yaptıran, yaptırdığı yerden poliçesini iptal ettirecek, ödediği primin tamamı iade edilecek. Örneğin, aracı alabilmek için trafik sigortası yaptırdığınız ve primi de 10 bin lira tuttu. Alım satım gerçekleşmezse 10 bin liranın tamamı iade edilecek, acente komisyonu gibi herhangi bir kesinti yapılmayacak.

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Satılan aracın mevcut trafik poliçesi olacak. Alıcı da aynı araç için sigorta yaptıracak. Mükerrer sigorta olması sorun yaratacak mı?

Sistem aynı araç için iki trafik sigortası yapılmasına imkân tanıyor. Araç aynı olsa da sigorta yaptıran farklı olacağından sorun yaratmayacak. İşleten sıfatı ile aynı kişi aynı araç için iki trafik sigortası yaptıramaz. Örneğin, satıcı Mehmet Bey ve trafik sigortası da Mehmet Bey adına kayıtlı; ancak alıcı Ahmet Bey olacağından ve sigorta da Ahmet Bey adına düzenleneceğinden sorun olmaz.

Aracı satan kişinin, satış sonrası trafik sigortası ile ilgili işlem yapması gerekiyor mu?

Gerekiyor; poliçeyi mutlaka iptal ettirecek. İptal ettirdiğinde de sigortanın bitiş tarihine kadarki süre kadar prim iadesi alacak. Örneğin, trafik sigortası yaptırdığınız aracı 6 ay sonra sattınız. Poliçe süresi 12 ay olduğundan, kalan 6 aylık süre için, 6 aylık priminizi iade alabileceksiniz.

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Alıcı, alım satım işlemi sırasında sigorta yaptırdığından, aracı üzerine geçirdikten sonra sigorta ile ilgili bir işlem yaptırmasına gerek var mı?

Eğer ruhsatta herhangi bir değişiklik olmazsa (plaka değişikliği gibi) işlem yapılmasına gerek yok. Ama ruhsatta değişiklik olursa bunun poliçeye işletilmesi gerekiyor.

Yeni düzenleme otomobil bayileri için de uygulanacak mı?

Uygulanacak. Oto bayi satmak için ikinci el aracı alırken, önce trafik sigortasını yaptıracak, ondan sonra noter üzerinden aracı kendi üzerine geçirecek. Aracı sattığı zaman da poliçeyi iptal ettirip, prim iadesi alacak.