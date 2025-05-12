Anayasa Mahkemesi’nden trafik sigortası ile ilgili önemli karar

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Özeti şöyle: Birincisi, sigorta şirketi ile uyuşmazlığa düşen vatandaş Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmayı tercih eder ve Komisyonun kararını da beğenmezse, yeniden yargı yoluna başvuramaz. İkincisi de trafik kazalarında geçici iş göremezlik parası ve bakıcı gideri trafik sigortasından karşılanmaz.

Şimdi, konuyu açayım. Önce olayın nasıl geliştiğini özetleyeyim. Trafik kazası geçiren vatandaş, trafik sigortası kapsamında, geçici iş göremezlik ödeneği ile bakıcı giderlerini sigorta şirketinden talep ediyor. Şirket bu talebi reddediyor. Sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşen vatandaş Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruyor. Sigorta hakemi, vatandaşın talebini haklı buluyor. Bu sefer sigorta şirketi sigorta hakeminin kararına itiraz ediyor. İtirazı inceleyen Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, geçici iş göremezlik ve bakıcı giderlerinden sigorta şirketinin sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle itirazı kabul ediyor ve sigorta hakeminin kararını kaldırıp, başvuruyu reddediyor. Bu sefer de Tahkim Komisyonunun kararını beğenmeyen vatandaş, adil yargılanma hakkının elinde alındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.

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SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Bilmeyenler için kısa bilgi vereyim. Sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşüp de Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurduğunuzda, komisyona intikal eden uyuşmazlıklarda hakem veya hakem heyetinin verdiği 15 bin liraya kadar olan kararlar kesin karar sayılıyor, itiraz edilemiyor, mahkemede yeniden dava açılamıyor, temyize gidilemiyor. İtiraz üzerine verilen 238 bin liranın üzerindeki kararlar için temyize gidilebiliyor.

ANAYASA MAHKEMESİ NE KARAR VERDİ?

Tahkimin verdiği karar kesin sayıldığından ve yargı yolu kapandığından vatandaş; adil yargılanma hakkının elinden alındığını öne sürüp Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ediyor. Peki, Anayasa Mahkemesi ne karar veriyor? Kararda, Tahkim Komisyonunun sigorta uyuşmazlıklarında isteğe bağlı bir çözüm yolu olduğu, Komisyona başvurmak yerine adli mahkemelerde dava açama seçeneği de bulunduğu belirtilerek; vatandaşın, Komisyona başvurarak, adil yargılama hakkından kendi isteği ile feragat ettiği vurgulanıyor. Kararda, Komisyon hakem kararının kesin nitelikte olduğuna da dikkat çekiliyor. Özetle, Anayasa Mahkemesi, vatandaşın, adil yargılanma hakkının elinden alınmadığına karar veriyor.

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BAKICI GİDERİ VE İŞ GÖREMEZLİK PARASI

Bu kararın iki boyutu var. Birincisi, Sigorta Tahkim Komisyonunun kararı kesin karardır, itiraz edilemez, temyize gidilemez (tabi limitler dahilinde). İkincisi ve daha önemlisi, trafik kazalarından doğan iş göremezlik parası ve bakıcı giderleri trafik sigortasından karşılanmıyor. 14 yıl önce karşılanıyordu, ancak ne zaman ki, 2011 yılında yapılan kanuni düzenleme ile trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını SGK karşılamaya ve sigorta şirketleri de trafik sigortası primlerinden yüzde 10 payı SGK’ya aktarmaya başladı; o tarihten bu yana bakıcı giderleri ve iş göremezlik ödeneği sigortadan karşılanmıyor. Tedavi sonrası katılıcı sakatlık oluşursa, o zaman sigorta devreye girip, tazminat ödüyor.