Altındaki ralli BES’cilere yaradı

Altındaki ralli BES katılımcılarına yaradı, tasarruflarını altın fonunda değerlendirenler rekor getiri elde etti. Altın fiyatları, geçen haftanın ortasında ons başına 4 bin doları aşarak, tarihi zirveyi gördü. Sadece son bir haftada değil, son bir yıla bakıldığında da altın, en yüksek getiriyi sağlayan finansal yatırım aracı oldu.

Bu durum, birikimlerini BES’te değerlendirenleri, özellikle de altın fonlarını tercih edenlerin de yüzünü güldürdü. Yeni açıklanan emeklilik fonların performansına göre, sene başından bu yana ‘altın katılım fonu’nun (faizsiz fon) getirisi yüzde 77 oldu. Aynı dönemdeki yüzde 25.43’lük enflasyonla mukayese edildiğinde, altın fonunun getirisi yüzde 51’i geçti. Basit anlatımla, BES’te, 10 bin lira birikimi olup da bunu altın fonunda değerlendiren bir katılımcı, 9 ayda 5.100 lira getiri elde etti ve birikimi 15.100 liraya çıktı. Bu, sadece altın fonunun sağladığı getiri; bunun içinde yüzde 30 devlet katkısı yok. Onu da eklediğimizde, yine en basit hesapla; katılımcının BES’teki birikimi 18.100 liraya çıkıyor.

SON BİR AYDAKİ GETİRİ YÜZDE 24

Sadece son bir ayda bile (1 Eylül-9 Ekim) BES’te altın fonunun getirisi, yüzde 24 oldu ki, bir aylık yüzde 3.23’lük enflasyonla mukayese edildiğinde; bir ayda altın fonu enflasyonun 20.77 puan üzerinde getiri sağlamış oldu.

Altını çizeyim, sene başından bu yana BES’te en yüksek getiri altın fonlarında. Mesela, ağırlıklı mevduat faizi içeren ‘para piyasası fonları’na baktığımızda; sene başından bu yana yüzde 40,7 getiri sağlamış. Aynı dönemdeki yüzde 25,4,’lük enflasyonla mukayese edildiğinde, para piyasası fonlarını tercih edenlerin birikimleri enflasyon karşısında reel olarak yüzde 15 artmış.

BES katılımcılarının, birikimlerinin değerlenmesi için tercih ettiği ‘hisse fonları’nda ise durum tek kelimeyle vahim. Sene başından bu yana hisse fonlarının getirisi sadece yüzde 7.7 olmuş ki, bunu enflasyonla mukayese ettiğimizde enflasyonun 17.73 puan altında getiri anlamına geliyor. Yani, BES’te hisse fonlarını tercih edenlerin tasarrufları enflasyon karşısında erimiş.

7.5 MİLYON ALTIN FONUNDA

Kritik soru şu: BES’te, altının yüksek getirisinden kaç kişi yararlanmış? Son açıklanan verilere göre, sistemde toplam 12.3 milyon BES sözleşmesi bulunuyor. Bunun 7.5 milyonu tasarruflarını altın fonunda değerlendiriyor. Toplam sözleşmenin yüzde 63’ü altın fonunda. Bu da şu anlama geliyor, BES katılımcılarının yarısından fazlası altındaki bu ralliden faydalanmış ve tasarruflarını artırmış. Ama bir de 3 milyon sözleşme var ki, birikimlerini hissede değerlendiriyor. Maalesef bu sözleşme sahiplerinin tasarrufları enflasyon karşısında erimiş durumda ve erimeye de devam ediyor. Tavsiyem, fon tercihlerini biran önce değiştirmeleri. Geri kalanlar da ağırlıklı faiz içeren fonları tercih ettikleri için nispeten tasarruflarını artırdılar.

BES’İN ORTALAMA GETİRİSİ

Bunlar emeklilik fonlarının getirileri. Peki, BES’in getirisi ne oldu? Sene başından bu yana bireysel emeklilik sisteminin getirisi yüzde 47 oldu. Enflasyonla mukayese edildiğinde (yüzde 25.43) ister yatırım aracı deyin, ister tasarruf aracı; BES, reel olarak yüzde 21.57 getiri sağlamış. Mesela aynı dönemde doların getirisi (yüzde 18) enflasyonun 7 puan altında, BIST 100’ün getirisi (yüzde 9,42) enflasyonun 16 puan altında kalmış. Yani, dolara ve hisseye yatırım yapanların birikimleri erimiş. Sene başından bu yana mevduat faizinin getirisi yüzde 38 olmuş ki, bu da enflasyonun 12.57 puan altında getiri demektir. Altın ise sene başından bu yana (yüzde 89 getiri sağladı) enflasyonun 59 puan üzerinde yatırımcısına kazandırmış. Özetlersek, sene başından bu yana en yüksek getiriye sağlayan yatırım aracı altından sonra BES olmuş.