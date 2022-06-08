9 soruyla ek göstergede tüm detaylar

Haberin Devamı

1- Ek gösterge ne anlama geliyor?

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi de artıyor.

2- Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

Başta hemşire, din görevlisi, öğretmen, polisler olmak üzere tüm kamu personelinin ek göstergeleri artacak.

3- Ek gösterge artışı nasıl olacak?

Hemşire, din görevlisi, öğretmen, polislerin ek göstergeleri 3600’e çıkacak. Diğer tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış olacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükselecek.

Haberin Devamı

4- Ek gösterge artışı çalışan memurların maaşlarını etkileyecek mi?

Görevdeki memurların maaşlarında bir artışa neden olmayacak hatta kimi memurların maaşlarında az bir düşüşe neden olurken, kimi çalışanların maaşlarında ise 90-100 lira arasında bir artış yaratacak.

5- Maaşlara etkisi nasıl olacak?

Ek gösterge artışı asıl emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine ciddi etki edecek. Emekli aylıklarında yüzde 20 ila 22 arasında artış yaşanacak. Hemşire, din görevlisi, öğretmen, polislerinin ek göstergeleri 3600’e çıktığında 1.234 lira ile 1.391 lira arasında emekli maaşlarında artış yaratacak. Örneğin, ek göstergesi 3000 olan ve 5.600 lira maaş alan bir memurun ek göstergesi 3600’e çıkacağından düzenleme sonrası emekli maaşı 6.800 liraya yükselecek. 2200 ek göstergeye sahip memurun düzenleme sonrası maaşında 1.390 lira artış yaşanacak.

6- İkramiyelere yansıması nasıl olacak?

İkramiyelere de yüzde 20 ila 22 arasında etkisi olacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli ikramiyesi ise 44.500 lira ile 50.000 lira arasında artacak. Örneğin, 3000 ek gösterge 3600’e çıktığında 197 bin lira olan emekli ikramiyesi 248 bin liraya yükselecek. Ek göstergesi 2200 olan hemşire ya da din görevlilerinin göstergeleri 3600’e yükseldiğinde ikramiyelerinde 50 bin liralık artış olacak. Ek göstergelerin maaşlara ve ikramiyelere tam olarak nasıl yansıyacağı düzenleme Meclis’e gönderileceği zaman netleşecek.

Haberin Devamı

7- Emekliler de bu imkandan yararlanacak mı?

Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşı artacak.

8- Düzenleme ne zaman yapılacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis’e sunulacak ve uygulama asıl 2023’ün ocak ayında uygulamaya girecek. Yani, ek gösterge artışı sonrası maaş ve ikramiyelerdeki artış 2023’ün ocak ayından itibaren uygulanacak.

9- 2023 ocak ayına kadar maaşlarda bir değişiklik olacak mı?

Memur ve emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam ve enflasyon farkı alıyorlar. Ek gösterge düzenlemesi yapılana kadar memur ve emeklileri temmuz ayında maaş zammı ve üzerine enflasyon farkı alacaklar. Ayrıca 2023’ün başında da yine maaş zammı ve enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Bu kapsamda 3600 ek gösterge düzenlemesi sene başında maaş ve ikramiyelerde yukarı yönlü fark yaratacak.