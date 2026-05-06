9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak

KURBAN Bayramı tatili, 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre kamu çalışanlarının 26 Mayıs salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatiline 1.5 gün daha eklenecek ve kamu personeli idari izinli sayılacak. Böylece, 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü bitecek; tatil süresi 9 güne uzayacak. Ancak 9 günlük tatil tüm çalışanları kapsamıyor. İdari izinden kimler yararlanacak, özel sektör çalışanları da idari izinli olacak mı, bayramlarda çalışmak zorunlu mu, çalışanların bayram tatillerinde ücretlendirmesi nasıl oluyor, çalışanlara ne kadar ücret ödenecek? İşte, tüm merak edilenler...

1. İdari izin kimleri kapsıyor, özel sektörde çalışan idari izinli sayılıyor mu?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 25 Mayıs Pazartesi tam gün, 26 Mayıs Salı yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece memurlar 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek. Özel sektör çalışanlarının ise tatili 26 Mayıs Salı günü öğlen (Arife günü) başlayacak, 31 Mayıs Pazar günü bitecek. Özel sektör çalışanlarının tatili 5.5 gün olacak.

2. Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

İdari izin memurları ilgilendirse de özel sektör için istisnai bir durum olabilir. Çünkü idari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan açısından, maaş ve yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz.

3. Özel sektör çalışanları tatili nasıl 9 güne çıkartabilir?

Yıllık izin 2-3 gün parçalı kullanılabilir. Çalışanlar yıllık izinlerinin, bir bölümünü 10 günden az olmaması koşulu ile bölümler halinde kullanabilir. Örneğin, 14 gün izin hakkınız var; bunun 10 gününü kullandıktan sonra, kalanını bir başka tarihte 1+1+1+1 şeklinde ya da 2+2 olarak kullanabilirsiniz. Kurban Bayramı tatili bu şekilde uzatılabilir. Bu kapsamda 25 Mayıs tam gün ve 26 Mayıs yarım gün izin kullanabilir, tatili 9 güne çıkartabilirsiniz.

4. Bayramda çalışma zorunluluğu var mı?

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir.

5. Bayramda çalışanlar için ücretlendirme nasıl olacak?

Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir. Örneğin, asgari ücretli çalışanın günlük ücreti 1.101 lira. Bayram tatilinde bir gün çalışırsa işveren günlük ücreti olan 1.101 liranın üzerine bir 1.101 lira daha ödeyecek, böylece bayramda çalışanın günlük ücreti 2.202 lira olacak.

6. Çalışanın izin süreleri nelerdir?

Çalışanın, işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışmış olması kaydıyla yıllık izin hakkı doğuyor. Bu durumda aynı işyerinde 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 gün, 15 yıldan daha fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. Madenlerde çalışanlar, bu sürelerin üzerine 4 gün daha ekleyerek, izin yaparlar. İzin süreleri iş sözleşmesine ve toplu iş sözleşmelerine göre de değişebilir.

7. Bayram tatili izin süresine sayılır mı?

İzin süresine denk gelen bayram ve hafta tatili ile genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.