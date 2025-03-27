8 soruda bayram tatilinde çalışan hakları

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Üç günlük Ramazan Bayramı tatili, 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, “Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak” diyerek, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Ancak bu süre tüm çalışanlar için geçerli değil. Peki, idari izinden kimler yararlanacak, özel sektör çalışanları da idari izinli olacak mı, bayramlarda çalışmak zorunlu mu, çalışanların bayram tatillerinde ücretlendirmesi nasıl oluyor, çalışanlara ne kadar ücret ödenecek? İşte, tüm merak edilenler.

1. Çalışanın izin süreleri nelerdir?

Çalışanın, işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışmış olması kaydıyla yıllık izin hakkı doğuyor. Bu durumda aynı işyerinde 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 gün, 15 yıldan daha fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. Madenlerde çalışanlar, bu sürelerin üzerine 4 gün daha ekleyerek, izin yaparlar. İzin süreleri iş sözleşmesine ve toplu iş sözleşmelerine göre de değişebilir.

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2. Bayram tatili izin süresine sayılır mı?



İzin süresine denk gelen bayram ve hafta tatili ile genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

3. İdari izin kimleri kapsıyor, özel sektörde çalışan idari izinli sayılıyor mu?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izinli sayılacaklar. Böylece memurlar 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek. Özel sektör çalışanları ise 29 Mart yarım gün olmak üzere, 30 Mart, 31 Mart ve1 Nisan tarihlerinde izinli olacaklar. Özel sektör çalışanları için bayram tatili 29 Mart günü öğlen başlayacak ve 1 Nisan Salı günü son bulacak.

4. Özel sektörde idari izin uygulanabilir mi?

İdari izin memurları ilgilendirse de özel sektör için istisnai bir durum olabilir. Çünkü idari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili uzatabilirler. Bu durum çalışan açısından, maaş ve yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz. İşveren, idari izin uygulamazsa, çalışan, 2-3-4 Nisan tarihlerinde izin kullanarak, bayram tatilini 9 güne çıkarabilir.

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5. Özel sektör çalışanları tatili nasıl 9 güne çıkartabilir?

Yıllık izin 2-3 gün parçalı kullanılabilir. Çalışanlar yıllık izinlerinin, bir bölümünü 10 günden az olmaması koşulu ile bölümler halinde kullanabilir. Örneğin, 14 gün izin hakkınız var; bunun 10 gününü kullandıktan sonra, kalanını bir başka tarihte 1+1+1+1 şeklinde ya da 2+2 olarak kullanabilirsiniz. Ramazan Bayramı tatili bu şekilde uzatılabilir.

6. Bayramda çalışma zorunluluğu var mı?

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığı işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir.

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7. Bayramda ücretlendirme nasıl olacak?

Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir. Örneğin, asgari ücretli çalışanın günlük ücreti 866 lira. Bu çalışan bayram tatilinde bir gün çalışırsa işveren günlük ücreti olan 866 liranın üzerine bir 866 lira daha ödeyecek, böylece bayramda çalışanın günlük ücreti 1.732 lira olacak. Ramazan Bayramına denk gelen pazartesi ve salı günü çalışacak olan bir işçiye günlük 3.464 lira ödenecek.

8. Bayram tatilinin hafta tatili olan pazar gününe denk gelmesi durumunda ücrette farklılık olacak mı?

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Bayramın tatil gününe denk gelmesi halinde çalışana günlük 1.5 yevmiye daha ödenir, böylece çalışana günlük ücretinin 2.5 katı ücret ödenmek durumundadır.