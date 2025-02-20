8 soruda 510 Euro’luk bakıcı desteği

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Çalışan annelere kullandırılacak bakıcı desteğiyle ilgili detayları sekiz soruda özetledik...





Çalışan annelere bakıcı desteği nasıl uygulanacak?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen Eğitimli Çocuk Bakıcıları ve Kadın İstihdamını Desteklemesi Projesi kapsamında, hem çalışan annelere destek olunacak hem de yeni istihdam yaratılacak. Proje ilk olarak 2019 yılında başladı ve 5 bin 153 anne projeden faydalandı. 6 bin 754 eğitimli bakıcı da projeden dolaylı olarak yarar sağladı. Proje kapsamında 200 Euro olarak ödenen destek, 2020 yılında 300, 2021 ve sonrasında da 325 Euro’ya çıkarıldı. Şimdi de 2025 itibarıyla projeden yararlanma şartları belli oldu.

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Kimler destekten yararlanacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden annelere destek verilecek. Desteğe başvuracak annelerin işçi statüsünde (4/A) tam zamanlı (her ay 30 gün prim bildirimi yapılmış olması gerekiyor) veya yarı zamanlı (her ay 10 gün prim bildirimi gerekiyor) çalışıyor ve 0-24 aylık çocuğunun olması gerekiyor. Bakıcının maaşlarına ve primlerine ilişkin ödemelerin aksatılmadan yapılması gerekiyor.

Her bakıcı için destek veriliyor mu?

Bakıcının; MEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR ya da çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığına yönelik belgesi veya da üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Bakıcının 18 yaşından büyük olması da gerekiyor. Yabancı uyruklu bakıcılar için Türkiye’de çalışma izni gerekiyor. Bakıcının anne ve babayla akrabalığının olmaması da gerekiyor.

Anneye ne kadar destek verilecek?

Annelere aylık 510 Euro (19.308 TL) mali destek sağlanacak. Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneye aylık 560 Euro (21.201 TL) destek verilecek. Yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 255 Euro (9.654 TL) olup, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 305 Euro (11.547 TL) olacak.

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Destek ne kadar süreyle verilecek?

Anneler, çocuğu 36 aylık olana kadar mali destekten faydalanacak. Örneğin 12 aylık çocuğunuz var, 24 ay boyunca aylık 19 bin 308 TL (510 Euro) olmak üzere toplam 12 bin 240 Euro (463 bin TL) destek alınacak.

Destekten kaç kişi yararlanacak?

Bakıcı desteği toplam 3 bin 500 anneye verilecek. İstanbul’da ikamet eden bin 750 anne, İzmir’de ikamet eden 875 anne, Ankara’da ikamet eden 875 anne destekten yararlanacak.

Neden sadece İstanbul, Ankara, İzmir illerindeki anneler yararlanıyor?

Avrupa Birliği ile yapılan protokol kapsamında kadınların işgücüne katılımı ve kayıtlı kadın istihdamının artırılması aynı zamanda da eğitimli çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi amacıyla proje bu üç büyük ili kapsıyor.

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Tüm anneler yararlanacak mı?

Devlet memuru ve Bağ-Kur’lu anneler bu destekten yararlanamıyor. Destekten yararlanmak için önce başvuru, sonra da kesin kayıt yapılması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve ön kayıt işlemi SGK’nın internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden yürütülüyor. Bu kapsamda kesin kayıt için tarih ve saat alınıyor. Kesin kayıt işlemine geçildiğinde ise banka muvafakat formu, taahhütname ve gerekli raporlar ile diplomalar sunuluyor. Kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı, ilk başvuranlara verilecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerde yer alan anneler başvuru sırasına göre kesin kayıt için çağrılacak.