7000 günü dolduran tazminat alabilir

Son 5 yılda toplam 13 bin 592 adet orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda toplam 50 bin 322 hektar alan yandı. Yangınların yüzde 38’i ihmalden, yüzde 5’i kasten, yüzde 14’ü doğal nedenlerden çıktı. Yangınların yüzde 50’sinin ise çıkış nedeni bilinmiyor. Yani, ortalama her yıl 3 bine yakına orman yangını meydana geliyor. Ve son yıllardaki yangınlar şunu da gösterdi ki, orman yangınları artık yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Nitekim geçen hafta 21 ilde çıkan 71 yangında 2 bin 300 yapı etkilendi, 126 konut oturulamaz hale geldi, çiftlikler hasar gördü, bazı çiftlikler neredeyse tamamen yandı, hakeza araçlar da kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor.
TRAFİK SİGORTASI ÖDEMEZ
Gelelim, sigortanın orman yangınlarını kapsayıp kapsamadığına. Madde madde anlatayım.
Evinizin konut paket poliçesi varsa ve konutunuz da orman yangınından zarar görürse sigorta zararınızı karşılar. İlla konutunuzun kullanılamaz hale gelmesine de gerek yok. Yangın nedeniyle külün, isin vereceği zararlar da sigorta kapsamında. Öyle ki, sigorta şirketleri konut paket poliçesi ile birlikte asistans hizmeti de veriyorlar. Yangın sonrası oluşan hasarı ister kendiniz giderir, sigortadan parasını alırsınız; isterseniz de sigorta şirketinin asistans hizmetinden yararlanırsınız.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası orman yangının verdiği zararı karşılamaz.
Aracınızın kasko sigortası varsa, orman yangınında aracınız tamamen yansa da, yangın zarar da verse her türlü zararı kasko karşılar. Kaskonuz yok, sadece trafik sigortanız varsa; orman yangının aracınıza vereceği zararı trafik sigortasından alamazsınız.
TUĞBA ÖZAY’IN ÇİFTLİĞİ
2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak 8 bin 284 lira oldu. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre 2021’nin temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi.
Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak. Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.
Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu.
NASIL HESAPLANIYOR?
Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.
KİMLER ALABİLİR?
Çalışanlar hangi şartlarda kıdem tazminatı alabiliyor? Madde madde anlatayım.
Cevap: Tüm emekliler ek ödeme alıyor. Emekliler genellikle maaş üzerinden değil bankaya yatan tutar üzerinden ek ödemesini hesaplıyor. Oysa bankaya yatan maaşınızın içinde ek ödeme de var. Yani, elinize geçen tutar ek ödemeli maaşınız.
EMEKLİLİK İÇİN 18 YIL ÇALIŞMALISINIZ
Soru: Yüzde 73 engelli raporum var. İlk işe giriş tarihim 14.11.2007. Emekli olabilmem için sigortalılık süresini doldurana kadar çalışmaya devam etmeli miyim? Şimdi işten çıkarsam sigortalılık süresi dolduğunda emekli maaşım daha mı düşük olur? Sercan Ş.
Cevap: Sigortalılık başlangıcı 2003 sonrası olup da yüzde 73 engeli olanlar 18 yıl çalışıp, 4 bin prim gün sayısı ile emekliliğe hak kazanıyor. Emekli maaşı alabilmeniz için prim gün sayısını doldursanız bile 18 çalışma yılını da doldurmanız
gerekiyor.
ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİRSİNİZ
Soru:
Açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA
Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek. Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.
KİMLER ALABİLİYOR?
Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
YÜZDE 25 ORANINDA AYLIK BAĞLANIYOR
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. BİTTİ
Görevdeki memurlar da emekliler gibi senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.
Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi. 2021’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI 6 BİN 587 LİRA
Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5.200 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16.177 lira olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 lira olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 lira geçecek.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI
NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.
Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin 2021 Temmuz-Aralık döneminde alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi.
YÜZDE 8.45 ZAM
2021’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 3 geçmesi halinde de aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu.
Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak. En düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 3.200 liraya yükselecek. Memur emeklileri bu yılın başında toplu sözleşmedeki yüzde 3’lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte 2021’in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı almışlardı. Memur emeklilerinin 2021 yılı maaş zamları toplamda yüzde 15.81 oldu.
Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre temmuz ayında itibaren en düşük 124 lira ile en yüksek 800 lira arasında ek ödeme alacaklar.
YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI
NOT:
13 milyona yakın emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak.
Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın temmuz-ağustos döneminde maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak. Görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin de temmuz-ağustos zam oranı yüzde 8.45 olacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 1987 LİRA
Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselecek.
Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da yükselmiş olacak. Temmuz ayından itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıkacak.
Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.36 zamlı almıştı. Böylece işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2021 yılı zam oranı yüzde 16.8 oldu.
Bugünden itibaren de tüm emekliler ile görevdeki memurların zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız.
Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz.
Yeni düzenleme ile emeklilik yatırım fonları merkezi bir platform olan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden alınıp satılabilecek. Böylece BES katılımcıları, birikimin bir kısmını veya tamamını BEFAS’ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirilebilecek. Bu sayede de BES katılımcıları, tüm BES şirketlerinin fonlarını alıp satabilecek, kendi portföylerine ekleyebilecek. 1 Temmuz itibarıyla de emeklilik fonlarının, BES katılımcıları tarafından alım satımı başladı. Peki, katılımcılar, emeklilik fonlarını nasıl alıp satacak, yeni sistem nasıl işleyecek?
1. Emeklilik fonlarının ortak platformda satılması ne demek?
Bugüne kadar bireysel emeklilik sistemindeki kişiler, hangi şirketten BES sözleşmesi yaptırmışsa o şirketin sunduğu emeklilik planlarının içindeki, o şirketin emeklilik fonlarında, birikimlerini değerlendirebiliyordu. Yeni değişiklikle; katılımcılar, birikimlerini, sisteme girdiği şirketin dışında diğer emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarında değerlendirebilecek. Başka emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını alıp satabilecekler. Şöyle ki; yatırımcılar nasıl ki, herhangi bir bankanın mobil sistemi üzerinden başka şirketlerin fonlarını alıp satabiliyorlarsa, aynı uygulama BES için de başladı.
2. Başka şirketin emeklilik fonunun alınıp satılmasının faydası ne olacak?
Sistemdeki katılımcılar, emeklilik şirketinden memnun değilse emeklilik şirketini değiştirebiliyor. Katılımcı kendi emeklilik şirketinden ve şirketin verdiği hizmetlerden memnun olabilir, ancak bir başka emeklilik şirketinin de getirisi yüksek bir fonu olabilir. İşte katılımcı, o şirketin, o fonuna yatırım yapabilecek. Böylece, hizmet aldığı şirketinden ayrılmasına gerek kalmayacak. Yeni uygulama aynı zamanda emeklilik şirketleri ve fonları yöneten portföy yönetimi şirketleri arasında, katılımcılara yüksek getiri sağlama rekabetini de getirecek.
3. Fonların alınıp satılması ne demek?
BES katılımcısı, emeklilik şirketini değiştirmeden, BES’e ödeyeceği katkı paylarını kendi emeklilik şirketine talimat vererek, başka emeklilik şirketinin fonuna yönlendirmesi demek. Normal şartlarda, katılımcılar her ay BES için katkı payı ödüyor ve emeklilik şirketi bu katkı paylarını katılımcının seçtiği ve emeklilik şirketine ait fonlara yönlendiriyor. Yeni uygulama katılımcı katkı payı ödemesini kendi emeklilik şirketinin fonuna değil de başka şirketin fonuna yatırabilecek.
4. Fonlar nasıl alınıp satılacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından verilen nakdi ücret desteği ve işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 30 Haziran itibariyle son buldu. Gerek çalışanlarda gerekse de işverenlerde desteklerin uzatılması yönünde bir beklenti vardı ancak, şimdilik uzatılmayacağı kesin gözüküyor. Hal böyle olunca da çalışanlarda işten çıkarılma endişesi başladı. Birkaç gündür de okuyuculardan, ‘işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?’, ‘kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşı alır mı?’ gibi benzeri sorular alıyorum. İşsizlik ödeneğinden, çalışanlar arasında bilinen adıyla da işsizlik maaşından kimlerin, nasıl yararlanacağını madde madde anlatayım.
10 AY MAAŞ BAĞLANIYOR
1. Kendi istek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkartılanlar işsizlik maaşından yararlanabiliyor. Kendi isteği ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor.
2. Çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.
3. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşından yaralanabilmek için de çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Başvurması ile iş arayan kaydı yapılıyor, böylece işsizlik sigortası fonundan yararlandırılıyor.
4. Çalışanlara, çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ay ile 10 arasında işsizlik maaşı ödeniyor. Şöyle ki; işten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (6 ay), 3 yıl içinde 900 gün primi ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 3 yıl içinde 1080 gün prim ödemiş olanlara da 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı ödeniyor.
EN DÜŞÜK
Cevap: Bağ-Kur’a hiç kayıt olmadıysanız yeni yapılandırmadan faydalanamazsınız. Yapılandırmadan yararlanabilmek için Bağ-Kura daha önceki yıllarda kayıt olup, prim borcu olması gerekiyor.
DEVLET SİGORTA KAYBINI TELAFİ ETMEZ
Soru: Nakdi destekten yararlananlardanım, emeklilik için 1.5 yıl gibi bir kaybımız var. Bunlar nasıl telafi edilecek? Devlet bu sigorta kaybını yatırmayacak mı? Turgay Ü.
Cevap: Ücretsiz izinde olup da nakdi ücret desteği alanların iş sözleşmesi askıya alınıyor. Dolayısıyla emeklilik için primleri bu sürede işveren tarafından yatırılmıyor. Yatırılmadığı için de emeklilik süresi prim sayısı açısından uzayacak. İşveren ya da devlet bu kaybı gidermeyecek. Nakdi ücret desteği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkanı tanınmıyor.
GELİR TESTİNE GİREBİLİRSİNİZ
Soru: 2019’un nisan ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatırmadım. Genel sağlık sigortalısı olduğumdan bu yana gelir testine de girmedim. Gelir testine girersem prim borçlarımı devlet mi karşılayacak? Yapılandırma yapabilir miyim?
KISA çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği uzamazsa çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde olup da devletten nakdi ücret desteği alanların emeklilikleri uzayacak mı? Bu ve benzeri sorular son günlerde okuyuculardan çokça gelmeye başladı. Koronavirüs salgınında hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3.7 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği, 30 haziran tarihinde bitiyor. Peki, uzar mı? Uzayacağı yönünde bir bilgi yok ki, 2020’nin sonunda İşsizlik Sigortası Fonu’nda değişiklik yapan kanun ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti. 1 Temmuz itibariyle yasakların tamamen kalkacağı ve normalleşmeye dönüleceği hesaba katılacak olursa kısa çalışma ödeneğinin uzamaması ihtimali daha ağır basıyor.
ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ
30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020’nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor. Özetle, 30 Haziran’da, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak. Hal böyle olunca da çalışanlar endişeli. Kimileri, işten çıkarma durumu ile karşı karşıya kalınırsa kıdem tazminatını nasıl alacağını, emekliliği gelenler ise emekli olup olamayacağını merak ediyor.
KIDEM NASIL HESAPLANACAK?
Kıdem tazminatı açısından değerlendirirsek, bu konuda bir netlik yok. 10 yıl önce, Yargıtay’ın, kısa çalışma ödeneği süresinin kıdem tazminatında hesaba katılacağı yönünde bir kararı var; ancak bu karar, kısa çalışmanın bir buçuk yıl sürmesi üzerine verilmiş bir karar değil. Maalesef, İş Kanunu’nda da bu konuda bir düzenleme bulunmuyor. Kimi hukukçular, bir buçuk yıl da olsa kısa çalışmanın kıdem tazminatında hesaba katılacağını söylese de çoğunluk ise hesaba katılmayacağı yönünde görüş belirtiyor. Kimileri de salgın döneminde tamamen kapanan işyerlerinde kısa çalışmada geçen sürenin hiçbir şekilde hesaba katılmayacağını savunuyor. İş Kanunu’nda bu konuya bir değişiklik yapılırsa durum netleşecek; yapılmazsa işter çıkartılan çalışanlar mahkemelere başvuracak. Duyduğuma göre başvuranlar olmuş ama kısa çalışmanın kıdemde hesaba katılması yönündeki talepler geri çevrilmiş. Özetleyecek olursam; kısa çalışma ödeneğini süresi kıdem tazminatında hesaba katılmayacağı yönündeki görüş ağır basıyor. Bu durumda da geçen senenin mart ayından bu yana kısa çalışma ödeneği alan bir çalışan, 1 Temmuz tarihinde işvereni tarafından işten çıkartılırsa, kıdem hesabı Mart 2020 tarihinden öncesi için yapılacak.
ÜCRETSİZ İZİNDEKİLERİN DURUMU
Tabi bu durum başka bir sorunu daha ortaya çıkarıyor. Kıdem tazminatı bir yıl üzerinden hesaplandığından; gerek 2020’nin mart ayından önceki bir yıl içinde işe girenler ile bu tarihten sonra işe girenlerin kıdem tazminatı alamaması sorununu yaratacaktır. Diyeceğim o ki, bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor ki, mağduriyet yaşanmasın.
Benzer durum, ücretsiz izinde olanlar için de geçerli. Ücretsiz izin ile çalışanın iş sözleşmesi askıya alındığından bu süreler, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu durumda da çalışanın iş sözleşmesinin askıya alındığı tarihten itibaren kıdem tazminatı hesaplanacak.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor.
SAĞLIK PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEKSİNİZ
Soru: 2019’dan beri genel sağlık sigortası primlerini yatırmıyorum. Bugüne kadar gelir testine girmedim. Yapılandırmadan yararlanabilir miyim? Yapılandırma mı
yapmalıyım, gelir testine mi girmeliyim? Bora K.
Cevap: Yapılandırmadan yararlanabilirsiniz. 30 Nisan 2021 tarihine kadarki geçmiş genel sağlık sigortası prim borçları olanlar bu borçlarını yapılandırabiliyor. Borcun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz borca ilişkin gecikme faizi ve cezaların tamamı silinecek. Eğer sigorta primlerini ödeyemeyecek durumdaysanız ve geliriniz aylık 1.192 liranın
altındaysa gelir testine başvurabilirsiniz. Bu durumda prim ödemeyeceksiniz, devlet karşılayacak.
GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPAMAZSINIZ
Bazı şirketler de bu sigortaları sanki kendi ürünleriymiş gibi sunuyor. Mahzuru var mı? Yok, ancak bu şekilde sigorta yaptıran tüketici kimden, hangi ürünü aldığını, sigortanın ne işe yaradığını bilmiyor. Böyle olunca da tüketici şikayetleri başlıyor. Tek şikâyet eden tüketici de değil; işi sigorta satmak olan acenteler de, ‘bizim dışımızda herkes poliçe satıyor’ diye şikâyet ediyor.
CEP TELEFONU ALIRKEN DİKKAT!
İşte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen hafta bir yönetmelik yayınlayarak, bu şekilde satılan sigortalara hem düzenleme hem de kısıtlama getirdi. Elektro marketler, havayolu şirketleri sigorta satmaya yine devam edecek ama belirli sınırlar içinde ve her sigorta ürününü de satamayacaklar. Yeni düzenlemeler ile neler değişti, anlatayım. Çünkü yeni düzenleme teknoloji marketlerinden konut ve araç olmak üzere her türlü mal satışına ve kiralanmasına aracılık eden internet sitelerine, telekom şirketlerinden gayrimenkul şirketlerine kadar tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor.
Başta teknoloji marketleri olmak üzere cep telefonu, tablet, bilgisayar, beyaz eşya gibi ürünleri satanlar sadece bu ürünlerin kırılması, çalınması, zarar görmesine yönelik sigorta sunabilecek. Yani satılan sigortanın cihazla bağlantılı olması gerekiyor. Bunun dışında bu kurumlar başka hiçbir sigorta ürününü satamayacak.
UÇAK BİLETLERİNE DÜZENLEME
Tabi, bu sigortayı satarken de kendi sigorta ürünüymüş gibi gösteremeyecek. Tüketiciye; hangi sigorta şirketinin poliçesini aldığı, herhangi bir olay gerçekleştiğinde tazminatın o sigorta şirketi tarafından ödeneceği bildirilecek. Bu şekilde yapılan sigorta poliçelerinden şirket ücret veya komisyon da alamayacak. Şöyle ki, tekno market, cep telefonu satarken, herhangi bir sigorta şirketi ile anlaşıp, sadece telefona ait sigorta satabilecek ama bu işten para kazanamayacak. Sadece bu kadar da değil; elektronik eşya satışı ile birlikte yapılan sigortanın süresi 2 yıl olacak ve yıllık primi da 3 bin lirayı geçmeyecek.
Aynı kısıtlamalar havayolu şirketlerinin bilet satışlarında da geçerli. Havayolu şirketi sattığı biletle ilişkili seyahat risklerini kapsayan sigorta poliçesini kendi internet sayfası ya da mobil uygulamalar üzerinden yapabilecek. Ancak bu sigortayı kendi ürünü gibi gösteremeyecek. Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da emeklilik şirketi tarafından verildiği ve sigorta ile ilgili tüm detaylar açıkça tüketiciye bildirilecek.
1)Hangi borçlar yapılandırılacak?
Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.
2)Hangi tarihteki borçlar için yapılandırma yapılabilecek?
30 Nisan 2021’den önceki döneme ait borçlar yapılandırılacak.
3)Geçmiş borçlar silinecek mi?
Hayır, borçlar silinmeyecek, yapılandırılacak.
4)Borçların ödenmesi nasıl olacak?
İster peşin, ister taksitle ödeyebileceksiniz. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranı ile güncellenecek.
Cevap: Ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri yapılandırma kapsamına alındı. Sizin durumunuzda sigortalılık süreniz bitmiş. Bundan dolayı da yapılandırmadan yararlanamazsınız. Yeniden isteğe bağlı sigortaya başvurup, eksik prim gününüzü doldurmanız gerekiyor.
GEÇMİŞE YÖNELİK TOPLU ÖDEME OLMAZ
Soru: 1967 doğumluyum, 2006 yılında Bağ-Kurlu oldum, ödemeleri her ay ödüyorum. 1995 yılında işyerim vardı, Bağ-Kura haber vermedim. Girişimi o tarihe yapar emekli hakkı elde edebilir miyim? Sinan Y.
Cevap: 1995 yılında Bağ-Kura tescil yapılması gerekiyordu, yaptırmamışsınız. Mevcut yapılandırmadan da yararlanamazsınız. Ayrıca geçmişe yönelik toplu para ödeyip, emeklilik hakkı elde etmek diye bir uygulama yok. Dolayısıyla emeklilik hakkını elde edemezsiniz.
EMEKLİ MAAŞINIZ DÜŞMEZ
Soru: 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.10.1995. 7415 günüm var. Sigortalı çalışıyorum. Emeklilikte maaşım düşer mi? Yasin Ç.
Cevap: Sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, çalışıp, 5675 prim gün ile 54 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız yeterli ancak yaşı bekleyeceksiniz. Asgari ücret üzerinden primleri yatanların emekli maaşı düşer ancak asgari ücretin iki-üç katından fazla maaş alanlar emekli olmayıp, ne kadar uzun süre çalışırlarsa emekli maaşları da her ay ortalama 15-20 lira artar. Eğer asgari ücretin üzerinde maaşınız varsa emeklilikte alacağınız maaş düşmez.
ÇOCUK BORÇLANMASI İÇİN YAPILANDIRMA YOK
Standart gelmesi ile mahkemelere başvurmaya bile gerek kalmayacak, mağdur olan taraf ne alacağını, sigorta şirketi de ne ödeyeceğini bilecek. Bu sayede son dönemde türeyen hasar aracılarına da gerek kalmayacak. Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yine kazada sakat kalan vatandaş; direk sigorta şirketine başvuracak, sigorta şirketi kamunun belirlediği standart tazminat yöntemine göre hesaplamayı yapıp, tazminatı hemen ödeyecek. Aracıya vekâlet ver, aracı gitsin mahkemede dava açsın, dava iki-üç yıl sürsün, dava sonunda mahkemenin hükmettiği tazminatın yüzde 40-50’sini aracı cebe indirsin, kalanını mağdura versin dönemi böylece kapanmış oldu.
VATANDAŞIN KAFASI KARIŞTI
Başka neler değişti? Trafik sigortasından ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatlar ödenmeyecek. Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak. Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak.
Gelelim asıl konuya. Yasanın çıkmaması için bazı kesimler, özellikle de hasar aracıları, trafik sigortasındaki değişikliklerin vatandaşın aleyhine olacağını, devletin vergi kaybına uğrayacağını, kamunun yargılama harç zararı oluşacağını öne sürerek, ciddi lobi faaliyeti yürüttüler, Meclis’te komisyonları ve komisyon üyelerini etkilemeye çalıştılar. Yasa çıktı, ama şu oldu; vatandaşın kafası karıştı. Nereden mi biliyorum? Okuyuculardan gelen, ‘sigortadan az mı tazminat ödenecek?’, ‘devlet gelir kaybına mı uğrayacak’ benzeri sorulardan anlıyorum. Bu kesimler, bu iddialarını sosyal medya üzerinden benimle de paylaştılar. İddialar doğru mu diye sordum soruşturdum, hem sigortacılarla hem de hukukçularla konuştum. Anlatayım ki, artık bu trafik sigortası konusu kapansın.
KİMLER, NEDEN İTİRAZ EDİYOR?
İddia: Tazminatlar öz ödeneceğinden devlet vergi kaybına uğrayacak.
Doğrusu: Trafik sigortasından ödenen vefat ve sakatlık tazminatlarında devlet bugüne kadar sigorta şirketi ya da vatandaştan herhangi bir vergi almadığı için gelir kaybı söz konusu değil. Böyle bir vergi hiç olmadı, olmayacakta.
İddia:
Günlerdir okuyuculardan Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırması ile ilgili sorular alıyorum. Kimileri yapılandırmadan nasıl yararlanacağını soruyor, çoğunluk ise yapılandırma yaptıktan sonra emekli olup olamayacağını merak ediyor. Borç yapılandırması ile ilgili kanun tasarısı yasalaştı ve Resmi Gazete de yayımlandı. Kanun, Bağ-Kur prim borcu olanlara ve borçlarından dolayı da emekli olamayanlara ciddi imkanlar sunuyor. Peki, yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? Madde madde anlatayım.
Prim borç yapılandırmasın-dan kendi adına çalışanlar, Bağ-Kur’lular, köy ve mahalle muhtarları yararlanabilecek.
2021’nin nisan ayı da dahil olmak üzere bu tarihten önceki prim borçları için yapılandırma yapabilecekler.
Yapılandırma ile borçlar ister peşin ödenecek, istenirse de taksitle ödenecek.
Peşin ödenirse gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90’ı silinecek.
Taksitli seçeneği seçerseniz, 6-9-12-18 ay taksitle ödeyebileceksiniz ve taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Taksitler de iki ayda bir ödenecek. Böylece 18 ay taksit seçeneğini seçilirse borç 36 ayda ödenmiş olacak.
EKİM AYINA KADAR SÜRE
Cevap: Yetim aylığını geriye dönük ödemenin yapılabilmesi için 5 yıllık süre sınırı bulunuyor. Bu konuda kanunda, “aylık hakkının kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar” diye yazıyor. Zaman aşımına uğradığı için geriye dönük yetim aylığını alamazsınız.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU SİSTEM
Soru: Genel sağlık sigortasını zorunlu olması ve beni binlerce lira borçlandırması doğru mu? Hiç hastane kullanmıyorum, kullanacak olsam da özel doktora gidiyorum, sigortaya prim ödemek zorunda mıyım? Emekli olacağız o zaman öderiz diyorum. Korhan B.
Cevap: Genel sağlık sigortası zorunlu bir uygulama ve toplumun tüm kesimlerinin bu sisteme girmesi zorunlu. Sisteme girilmezse devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanılamıyor ve özel hastane gittiğinizde SGK, herhangi bir ödeme yapmıyor. Emekli olduğunuzda ödemeye kalkarsanız geçmişe yönelik ciddi bir borç ile karşılaşacaksınız. O nedenle tavsiyem, yeni çıkan yapılandırmadan yararlanmanız.
EMEKLİ OLAMAZSINIZ
Soru: 1960 doğumluyum, 1986 girişim var. Toplam 1900 gün sigortam var. Nasıl emekli olurum? Hüseyin B.
Cevap: 61 yaşındasınız ve emeklilik için hem çalışma yılınız hem de prim gün sayınız yetmiyor. Bu şartlarda emekli olamazsınız. Yeniden sigortalı olup çalışmaya başlayıp, prim gün sayısını ve 15 yıllık sigortalı yılınızı doldurmanız gerekiyor. Ya da ödediğiniz primleri geri iade alabilirsiniz.
YURTDIŞI BORÇLANAN BAĞ-KUR’LU SAYILIYOR
Yıllardır, bu köşede; iklim değişikliğinin etkileri, çevrenin hor kullanılması, afetler konusuna ara ara değiniyorum. Her yazdığımda da bazı kesimlerden, ‘felaket tellalı gibisin, amma da abartıyorsun’ diye eleştiri alıyordum. Durum ortada; sorunun nedeni arıtma falan olsa da bir başka nedeni de iklim krizi. Belli ki, bu durum, sadece bugünün değil geleceğin de sorunu olacak. Uzmanlar, endüstrisinden turizmine, balıkçılığa kadar birçok alanda ciddi ekonomik kayıplar yaşanacağı konusunda da uyarıyorlar. Dikkat ediyorum, beni eleştirenler şimdilerde, ‘acil önlem alınmalı’ diye bas bas bağırıyor.
DENİZ SALYASI UYARISI
Gelelim konumuza. Geçenlerde bir dostum aradı; ‘deniz salyası teknelere zarar veriyor mu, veriyorsa sigorta bu zararı karşılar mı, sorup soruşturur musun?’ dedi. Bende başta, ne alakası var dedim ama çok alakası varmış. Sigortacılarla konuştum. Meğer onlar da şu sıralar, tekne sigortası yaptıranları uyarmaya hazırlanıyorlarmış.
Sigorta şirketleri, müsilaj sorunu başlayınca, denizi kaplayan bu tabaka, teknelere zarar veriyor mu diye bir araştırma yaptırmışlar. Sonuç; ciddi zarar veriyormuş, özellikle de teknenin motor aksamına. Şunu da öğrendim; teknelerin radar sistemleri müsilaj tabakasını tespit edemiyormuş.
Peki, ne yapmak gerekiyor? Sigortacılar şunu söylüyor. Eğer teknenin bulunduğu marinayı müsilaj kaplamışsa, tekne hareket ettirilmemeli. Denizde müsilaj kaplı bir bölge varsa içinden geçilmemeli. Bu söylediklerim başta yatlar olmak üzere tüm tekne ve deniz araçları için geçerli.
SİGORTA ZARARI ÖDEMEZ
Eğer müsilajdan dolayı tekne zarar görürse ve tekneniz de sigortalıysa, sigorta şirketi zararı karşılamayacak. Özetle, durum bu haldeyken, ‘teknemle şuraya gideyim, buraya gideyim’ derseniz ve deniz salyası nedeniyle tekne zarar görürse, sigortadan tazminat alamazsınız. Öğrendiğime göre de sigorta şirketleri, şu sıralar, müsilaj nedeniyle, ‘teknenizi marinadan çıkarmayın ve gerekli önlemleri alın’ diye bir uyarı yazısı hazırlıyorlar.
Konuştuğum sigortacılar sorunun şimdilik Marmara Denizi’nin sorunu gibi olsa da deniz salyasının kuzey Ege’ye doğru ilerlediğini ve durumu yakından takip ettiklerini de söylüyorlar. Daha da ilginci, eğer acil önlem alınmaz ve deniz salyası Marmara Denizi’nin büyük çoğunluğu kaplarsa, deniz ulaşımının ve deniz yoluyla taşımanın durdurulması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum; malum, başta vapurlar, deniz otobüsleri, arabalı vapurlar olmak üzere deniz araçlarının tamamı sigortalı.
7000 günü dolduran tazminat alabilir
Soru: 1999 sonrası işe başlayan birisi 7200 günü doldurursa 25 yıl sigortalı gibi tazminat alabilir mi? Oğul E.
Cevap: Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. 1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor.
KOD-50 GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMIŞSINIZ
Soru: Çalıştığım şirketten kaza yaptığım için işten çıkardılar, tazminat vermediler. 1997 girişliyim, maddi hasar verdiğim için Kod-50’den attılar. Trafik raporunda iki tarafa da suç vermişler. Tazminat almak için ne yapmalıyım? Harun Y.
Cevap: Kod-50, işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması anlamına geliyor. Şirket malına zarar verdiğiniz için işten çıkarılmışsınız. Kazayı bilerek yapmadıysanız ve bu durum da kaza raporu ile tescilliyse, tazminat için hukuk yoluna başvurabilirsiniz.
DOĞUM YARDIMI ALABİLİRSİNİZ
Soru: Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için çocuk parası geriye dönük ne zaman çıkacak?
Şermin T.
Cevap: Doğum yardımından 5 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğum yapanlar yararlanıyor. Çalışsın, çalışmasın her anne bu yardımı alabiliyor. Birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeme yapılıyor. Yardımdan yararlanmak için doğan çocuğunuzun geçici kimlik belgesini almanız gerekir. Geriye dönük doğum yardımı için de başvurabiliyorsunuz.
BEKLEMEDEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 29 yıldır çalışıyorum emekliliği hak ettim, 9790 prim günüm var ve tavandan ödeniyor. Doğum iznindeki prim eksikliğini doğum borçlanması yaparak doldurabilir miyim? Yıl sonunda mı yoksa 2022’de mi emekli olmak avantajlı? Çalışmaya devam ettikçe aylık bağlanma oranı düşer mi? Serpil K.
Cevap: Hem yaş hem de prim gün sayınız emeklilik için yeterli olduğu için doğum borçlanması yapmanın size bir katkısı olmaz. Borçlanmayı prim günü yetmeyenler yapıyor. Yatırılan prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı gibi faktörler emekli aylığının belirlenmesinde etkin rol oynuyor. 2021’de emekli olacaksınız, 2020 yılındaki güncelleme katsayısı baz alınıyor, 2022’de emekli olunacaksa 2021 yılının güncelleme katsayısına göre maaş hesaplanıyor. Ne zaman emekli olacağınız yönündeki tercih sizin. Ama emekliliğiniz geldiyse emekli olmanızda fayda var. Primleriniz tavandan yatırıldığından çalışmaya devam ettikçe emekli aylığınız azalmaz.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA YAPTIRABİLİRSİNİZ
Soru: Eşim 1986 doğumlu. Hiç sigortası yapılmadı. Çalışmadığı halde kendim sigorta primlerini ödeyerek sigortalı yaptırabilir miyim? Aylık ne kadar öderim ve kaç yıl? Baki U.
Cevap: İsteğe bağlı sigorta yaptırabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalı olduğunuzda Bağ-Kur’a prim ödeniyormuş sayılıyor ve emeklilik koşulları da buna tabi oluyor. Aylık en düşük 1.144 lira prim ödemeniz gerekiyor. Emeklilik için 9000 gün prim ödenmesi ve 58 yaşını doldurulmuş olması gerekiyor. 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli.