7000 günü dolduran tazminat alabilir

2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatı 7 bin 638 TL’den 8 bin 284 TL’ye çıktı. Buna göre 2021’in temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi. Böylece bir işyerinde 5 yıl çalışmış biri eğer işten çıkarılırsa kıdem tazminatı olarak 41 bin 420 TL alacak.

2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı da artarak 8 bin 284 lira oldu. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz-aralık dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre 2021’nin temmuz-aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlendi.

Genelgeyle, temmuz ayından aralık ayına kadarki sürede işverenler, çalışanlarına en fazla 8 bin 284 lira kıdem tazminatı ödeyebilecek, tazminat bunun üzerinde de çıksa, 8 bin 284 liradan fazla ödeme yapmayacak. Daha açık şöyle anlatayım. Çalışanın aylık giydirilmiş ücreti 10 bin lira ise ve işyerinde 5 yıl çalışmışsa; tazminat toplamı 50 bin lira olsa da tavan 8 bin 284 lira olduğundan, en fazla 41 bin 420 lira alabiliyor.

Bu yılın başında ise kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olarak belirlenmişti. Buna göre de 2021’in ikinci yarısında kıdem tazminatının tavanı emekli maaşları ve görevdeki memurların zam oranı kadar, yüzde 8.45 oranında artırılmış oldu.

NASIL HESAPLANIYOR?

Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.

KİMLER ALABİLİR?

Çalışanlar hangi şartlarda kıdem tazminatı alabiliyor? Madde madde anlatayım.