7 bin liraya sigorta yaptırmayan motosikletçiye 3.6 milyon lira haciz şoku

Okuyuculardan da hemen hemen her gün, özellikle trafikte sigortasız dolaşan motosikletlerle ilgili şikayetler alıyorum. İçişleri Bakanlığı, son birkaç yılda motosikletlere yönelik tedbirleri ve denetimleri artırdı ama asıl sorun başka. Motosikletlerin karıştığı kazalarda işin maddi hasar boyutunu geçtim, hiç önemli değil; asıl önemlisi kazaların ölüm ve yaralanmayla sonuçlanması.

Son verilere göre trafikteki araç sayısı 34 milyon, motosiklet sayısı da 7.2 milyonun biraz üzerinde. Trafikteki araçların yüzde 21’i motosikletlerden oluşuyor. Neredeyse dört araçtan biri motosiklet. 10 yıl önce trafikteki araçların sadece yüzde 14’ü motosikletmiş. 20 yıl önce bu oran yüzde 8’lerdeymiş.

Kaza istatistiklerine baktım; neredeyse her iki kazadan birine motosikletler karışmış. 2025’te ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışan araç sayısı 485 bin ve bunların 152 bine yakını motosiklet. Ölümlü kazaya karışan araçların yüzde 32’sini motosikletler oluşturuyor. Benzer durum 2026’nın ilk üç ayı için de geçerli. Ölümlü kazaya karışan 93.680 aracın yüzde 28’i motosiklet. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kazaların sayısı her yıl artıyor.

MOTORLU BİSİKLETLERE SİGORTA ZORUNLU OLUYOR

Gelelim işin sigorta boyutuna. Trafikteki 7.2 milyon motosikletin yüzde 66’sı trafik sigortasız dolaşıyor. Burada bir yanlışı da düzelteyim. 7.2 milyon motosikletin 2.6 milyonu motorlu bisiklet ve bunların trafik sigortası yaptırması zorunda değil. Burada da bir gariplik var, çünkü bu motorlu bisikletler trafik tesciline tabi ve plakaları var ama sigorta kapsamında değiller. Gerçi 1 Ocak 2027’den itibaren motorlu bisikletler için de trafik sigortası zorunlu hale geliyor. Bugün trafikteki 4.6 milyon motosikletin trafik sigortası yaptırması zorunlu. Bu hesaba göre de trafikte sigortalanabilir motosikletlerin yarısı bu sigortayı yaptırmadan trafikte dolaşıyor.

TRAFİKTEKİ SİGORTASIZ MOTOSİKLETLER

İşte sorun da trafikte sigortasız dolaşan motosikletlerde. Bunun da iki boyutu var, onu da anlatayım. Eğer motorlu bisikletse ve kazada birinin ölümüne neden olduysa, trafik sigortası kapsamına girmediğinden, sigortayı ilgilendiren bir durum da olmuyor. “Motorlu bisiklet de ölüme neden olur mu?” demeyin, sadece geçen yıl 42 bine yakın motorlu bisiklet ölümlü kazaya karışmış.

İkinci boyu ise sigorta yaptırması zorunlu olup da yaptırmayan motosikletlerin karıştığı kazalar. Burada devreye Güvence Hesabı giriyor. Trafik sigortası bulunmayan ya da vurup kaçarak plakası tespit edilemeyen araçların neden olduğu kazalarda devreye Güvence Hesabı giriyor ve mağdur olan kişilere vefat ya da sakatlık tazminatı ödüyor. Sonra da ödediği tazminatı motosiklet sahibinden hukuk yoluyla alıyor. Bu süreç icraya kadar da gidiyor.

ÖLÜMLÜ KAZANIN SONU YIKIM OLUYOR

Durumun ciddiyetini şöyle anlatayım. Trafik sigortasında vefat teminatının üst limiti kişi başına 3.6 milyon, kaza başına da 18 milyon lira. Motosikletin sigortası yoksa kazada da birinin ölümüne neden olduysa; Güvence Hesabı, 3.6 milyon lirayı ölen tarafın yakınlarına ödüyor, sonra da dönüp bu parayı motosiklet sahibinden talep ediyor ve alıyor. Bugün motosikletin ortalama trafik sigortası primi 7 bin liralarda. Yani, 7 bin lira verip, sigorta yaptırmayan motosikletçi, trafikte birinin ölümüne neden olursa 3.6 milyon lira gibi bir rakamı ödemekle karşı karşıya kalıyor; hem de haciz yoluyla.

Geçenlerde, Güvence Hesabı Müdürü Özgür Öntürk ile sohbet ettik. Otomobillerden sonra yaptıkları ödemelerin büyük çoğunluğunun motosikletlerden kaynaklandığını belirtiyor ve “Sigorta yoksa 3.6 milyon liraya kadar tazminatla karşı karşıya kalıyorlar. Birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olunursa bu rakam 10 milyon lira kadar çıkıyor. Bunları biz ödüyoruz. Üç, dört milyon liralık ödemeler yaptığımız zaman motosiklet sahibinden talep ettiğimizde çok ciddi hukuki ve ekonomik yıkım oluyor. Bu olaylarla karşılaşıyoruz” diyor.