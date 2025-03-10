6 soruda konkordato sürecinde alacak sigortasında merak edilenler

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İstatistiklere göre 2024 yılında konkordato sürecinde mahkemelerce bin 753 şirket için geçici mühlet kararı verilirken, 827 şirket için kesin mühlet kararı, 701 şirket için de konkordatonun reddi kararı verildi. Geçen yıl 132 şirket için de iflas kararı verildi. 2025’in ilk iki ayında da 394 şirket için geçici mühlet, 268 şirket için kesin mühlet kararı alındı ve 167 şirketin talebi reddedildi, 25 şirket için de iflas kararı verildi.

Tabii bu durum, devlet destekli alacak sigortasını gündeme getirdi. Bir taraftan alacak sigortası şirketleri iflastan kurtarırken, diğer taraftan da işletmeler, özellikle KOBİ’ler, alacağını tahsil edememe endişesi ile alacak sigortasına yöneldi ve sigortaya talep arttı. Ancak alacak sigortasının konkordatoyu kapsayıp kapsamadığı, sürecin nasıl işlediği, sigortanın hangi durumlarda alacağı ödediği konusunda kafalar karışık. İşte konkordato sürecinde alacak sigortasında tüm merak edilenler.

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1. Konkordato sürecinde alacak sigortası devreye giriyor mu?

Devlet destekli alacak sigortası ile KOBİ’ler, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden sigorta yaptırıyor, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta giriyor ve alacağını KOBİ’ye ödüyor. Alacak sigortasının teminatları içinde iflas, dolayısıyla konkordato da var. Eğer alacak sigortasınız varsa ve alacağınız olan şirket konkordatoya başvurmuşsa, sigorta devreye girer.

2. Tüm alacağımı sigorta karşılar mı?

Devlet destekli alacak sigortasını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kuruluşu Türk Reasürans’ın işleticiliğini üstlendiği Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) yönetiyor. Sigortayı yaptırırken çalıştığınız ve mal sattığınız tüm şirketlerin listesini ÖRYM’ye veriyorsunuz. ÖRYM, bu şirketlerin kredibilitesini ve mali durumlarını inceliyor. İnceleme sonucunda ya ‘A şirketine 500 bin liralık mal satarsan bu limite kadar sigortalarım, üzerindeki satışı sigortalamam’ ya da ‘B şirketine yapacağın satışları sigortalamam çünkü şirketin mali durumu iyi değil’ veya da ‘C şirketine yapacağın 1 milyon liralık satışın tamamını sigortalarım, sorun yok’ diyor. Bu alternatiflere göre alacağınız şirket konkordatoya başvurmuşsa, teminat verilen limitlerin tamamını sigorta öder.

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3. Sigortanın teminat verdiği limitin dışında satış yapılmışsa ne olacak?

Son dönemdeki konkordatolarda böyle durumlar yaşanmaya başladı. Mesela, mal satılan şirket için sigorta 500 bin liralık teminat limiti belirlemiş, ancak sigorta yaptıran KOBİ, ‘bu tanıdık şirket daha fazla mal satabilirim’ diyerek, 1 milyon liralık satış yapmış. Karşı taraf konkordatoya başvurmuş. Bu durumda teminat kapsamında olan 500 bin liralık satıştan sigorta sorumlu, diğer 500 bin liradan sorumlu değil. KOBİ, sigortadan sadece 500 bin liralık alacağını alabilecek.

4. Sigorta konkordato sürecinde nasıl devreye giriyor?

ÖRYM, sigortalının alacağının tahsili için konkordato komiserliğine başvuruyor ve alacaklılar sırasına giriyor. Sigortanın 4 aylık bekleme süresi var. Bu süre içinde alacak tahsil edilmezse ya da artık karşı taraftaki şirketin iflasına karar verilirse; sigorta yaptıran KOBİ’ye alacağı olan tutar sigortadan tazminat olarak ödeniyor. Sonrasında ÖRYM, konkordato sürecini kendi takip ediyor. Eğer sigorta yaptıra KOBİ, 4 ay süresini beklemek istemiyorsa; ÖRYM, Merkez Bankası reeskont faiz oranlarıyla alacakta iskonto yaparak, 30 gün içinde tazminatı ödeyebiliyor.

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5. Konkordato sürecinde hukuki süreci kim yürütüyor?

Tüm süreci alacak sigortası yaptıran KOBİ adına ÖRYM yürütüyor ve tüm hukuki masraflar da sigortadan ödeniyor.

6. Hem sigorta yaptıran hem de borçlu işletme konkordatoya başvurursa ne olacak?

Son dönemde alacak sigortasında yaşanan gelişmelerden biri de bu. Sigorta yaptıran KOBİ, tedarik sağladığı şirkete güvenerek, sigorta limitinin üzerinde satış yapıyor, karşı taraf konkordatoya başvuruyor, borcunu ödeyemiyor, sigortalı şirket de sigorta limitinin üzerini alamayınca kendisi de konkordatoya başvuruyor. Bu durumda da sigortalı her iki şirket için de alacak sigortasındaki konkordato süreci işliyor. Sigorta, her iki şirketin sigorta teminat limitleri dahilindeki alacaklarını ödüyor.