5 bin liralık ikramiye ne zaman yatacak, kimler yararlanacak?

Haberin Devamı

Kimileri, ikramiyenin ne zaman yatacağını soruyor, kimileri ikramiye alıp alamayacağını merak ediyor, kimileri de gecikmenin nedenini soruyor. Hepsine cevap vereyim. Malum, 5 bin liralık ikramiye başta, sadece çalışmayan emeklilere bir kereliğine ödenecekti, çalışan emekliler bu imkandan yararlanamayacaktı. Öyle de oldu; çalışmayan emekliler ile dul ve yetimleri 5 bin liralık ikramiyelerini kasım ayı içerisinde aldılar.

Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bir kısmının dışarıda bırakılmasının hakkaniyetli olmadığını ve tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanacağını açıkladı. Böylece başta çalışan emekliler olmak üzere 4 milyon 689 bin emekliye de 5 bin liralık ikramiye ödenmesinin yolu açıldı.

ÖDEMELER NEDEN GECİKTİ?

Peki, ikramiyenin ödenmesi neden gecikti ve ne zaman ödenecek? Çalışan emeklilere de ikramiye ödenmesine yönelik kanuni düzenleme Meclis’te görüşmeleri süren 86 maddelik torba kanun tasarısı içine eklendi ve Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan kanun teklifi geçti. Ancak, bu teklif, Meclis’teki bütçe görüşmeleri dönemine denk geldiği ve öncelik de bütçe görüşmelerinde olduğu için yasalaşması gecikti.

Haberin Devamı

Bütçe görüşmeleri bitti, sıra emekli ikramiyesini de içeren kanun teklifine geldi. Bu hafta sonuna kadar kanun teklifi Meclis’ten geçerek, yasalaşıp, Resmi Gazete’de yayımlanacak. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra da iki gün içinde 5 bin liralık ikramiye emeklilerin hesabına yatırılacak.

Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada yasa teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 2 gün içerisinde ikramiyenin yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Özetle, 29 Aralık tarihinde ikramiyeler emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

ÇİFTÇİ VE BAĞ-KUR’LU DA ALACAK

Kimler, ikramiyeden yararlanacak? SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı da dahil SGK’dan emekli aylığı almasına karşılık çalışmaya devam eden, devam ettiği için çalıştığı kurumdan maaş alan ve kasım ayında ikramiye alamayan tüm emeklilere 5 bin liralık ikramiye, emekli maaşı aldıkları bankaya otomatik olarak yatırılacak. 5 bin liralık ikramiye bir defaya mahsus ödenecek.

Haberin Devamı

Şunu da belirteyim, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ile Bağ-Kurlu esnaf da 5 bin liralık ikramiyeden yararlanacak. Kimi okuyucular, ‘Aralık ayında emeklilik dilekçesi verenlere de ikramiye yatırılacak mı?’ diye soruyor. Meclis’e sunulan yasa teklifine göre 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir ve aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceği yer alıyor. Buna göre eylül ayında emeklilik dilekçesi vermiş olanlar 5 bin liralık ikramiyeden yararlanabilecek.