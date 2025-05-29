4 bin liralık bayram ikramiyesinde merak edilenler

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Emekliler, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatacağını, ikramiye tutarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Tüm emekliler ve hak sahipleri Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. İlk olarak 2018 yılında emeklilere, ramazan ve kurban bayramlarında olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye ödenmesine karar verildi ve o tarihten bu yana da her bayram öncesi ikramiyeler emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

2024 yılında her iki bayramda da emeklilere 3 bin lira ödenirken, 2025’te bu tutar yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya çıkarıldı. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira ikramiye aldı. Kurban Bayramı’nda da emeklilerin hesaplarına 4 bin lira yatırılacak. Böylece, emekliler, iki bayramda ikramiye adı altında toplam 8 bin lira almış olacaklar.

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Bu bayramda 16.5 milyon emekli, bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emekli ve hak sahiplerine toplam 47.4 milyar TL’lik ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, ikramiyeden kimler yararlanabilecek?

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 2 bin lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 3 bin lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 1.000 lira ikramiye yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacaklar.

Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek. Hem emekli aylığı hem de ölüm aylığı alan kişi, kendi emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetim aylığının ikisini birden alanlar sadece dul aylığı üzerinden ikramiye alabilecekler.

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Emeklilik dilekçesini 1 Mayıs tarihinden sonra verenler de Kurban Bayramı’ndaki 4 bin liralık ikramiyeden yararlanacaklar.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek.

Kısmi emekli aylığı alanlar da bayram ikramiyesi alabiliyor.

Bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesi 2 Haziran pazartesi günü ile 5 Haziran perşembe günleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.