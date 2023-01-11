3600 ek göstergede merak edilenler

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1- Ek gösterge artışından kimler yararlanacak?

Tüm öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, iki yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600’e yükseltildi. Avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının ek göstergeleri 3600’e yükseldi.

2- Ek gösterge sadece 3600’e mi yükseldi?

Hayır; yükseköğretim mezunu hemşireler, din görevlileri, gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri gibi ek göstergesi 2200 olan kamu çalışanlarının göstergeleri de 3600’e yükselecek.

3- Ek göstergesi 3600 olanlar da yararlanacak mı?

Kamuda genel müdür yardımcısı gibi görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak belirlendi.

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4- Diğer görevdeki memurların ek göstergelerinde değişiklik oldu mu?

Oldu; ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan ek gösterge verildi.

5- Ek gösterge artışı maaşları nasıl etkileyecek?

Ek gösterge artışı, emekli maaşlarını ciddi oranda artıracak. Emekli memurların görev durumuna, çalışma yılına ve ek gösterge artışına göre yüzde 22’ye varan oranlarda artış olacak. Bu da emekli aylıklarına 250 lira ila 2.800 lira arasında artış olarak yansıyacak. Örneğin, ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıl hizmeti olan öğretmenin maaşında 2.250 lira artış yaratacak. Ek göstergesi 2200 olup da 3600’e çıkan yüksekokul mezunu hemşirenin maaşı 2.530 lira artacak. Aynı şekilde ek göstergesi 3600’e çıkan polis memurunun emekli maaşı da 2.250 lira artacak. Hizmet sınıfında çalışan ve ek göstergesi 600’e çıkan memurun emekli maaşında ise 250 liralık artış yaşanacak.

6- Görevdeki memurları etkileyecek mi?

Görevdeki memurlar ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak ancak asıl maaşa yansıması emeklilerde olacak. Görevdeki memurların ise maaşlarına fazla bir etkisi olmayacak. Örneğin, 2200 ek göstergesi 3600’e çıkan memurun maaşında 90-100 lira bir artış yaratacak. Fakat ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların ek göstergedeki artışın düşük olması ve buna karşın prim ödemelerinin yüksek olmasından kaynaklı maaşlarında 120 liranın biraz üzerinde bir azalma olacak. Buna karşın ek gösterge artışı, görevdeki memurların da emekli ikramiyelerini ciddi miktarda yükseltecek.

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7- Ek gösterge artışı emekli ikramiyelerini nasıl etkileyecek?

Görevdeki memurların emekli ikramiyeleri yüzde 22 ila yüzde 25 oranında artacak. Örneğin, 250 bin TL emekli ikramiyesi alacak olan memurun 3000 olan ek göstergesi 3600’e çıktığında 312 bin TL’nin biraz üzerinde ikramiye alacak. Görevdeki memurların 25 ve 30 hizmet yılına göre 50 bin lira ile 75 bin lira arasında değişen tutarlarda ikramiye artışları olacak. Ek göstergesi 7600’den 7800’e veya 6400’den 7000’e, 5800’den 6400’e çıkan memurlarda ise ikramiye artışları 15-20 bin lira arasında değişecek.

8- Emekliler ikramiye farkı alacak mı?

Ek gösterge artışı, emeklilerin ikramiyelerine yansımayacak. Önceden ikramiyesini alıp da emekli olanlar ikramiye farkı almayacaklar.

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9- Ek gösterge ne zaman maaşlara yansıyacak?

15 Ocak’ta başlanacak ve bu tarihten itibaren emekliler, ek gösterge artışlı yeni maaşlarını almaya başlayacak.

10- Yeni emekli olacaklar da artıştan yararlanacak mı?

15 Ocak’tan itibaren kamudan emekli olacaklar ek gösterge artışına göre emekli olacaklar. Yani, artan ek göstergeye göre hem emekli ikramiyelerini hem de emekli maaşlarını alacaklar.