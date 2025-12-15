2026 trafik sigortası fiyatları belli oldu

Haberin Devamı

2026 yılında trafik sigortasının primleri ne olacak, ne kadar artacak? Son günlerde okuyuculardan ve çevremden en çok bu soruyu duyuyorum. Haklılık payı var, çünkü trafik sigortası 33 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiriyor. Kimi okuyucular ‘gelecek sene trafik sigortasının primi 300 bin liraya kadar çıkacakmış’ diye sitem ediyor, kimileri ‘artık devlet bu işe acilen müdahale etsin’ diyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçtiğimiz günlerde, trafik sigortasının fiyatında, 2026 Ocak ayında ne kadar artış olacağını açıkladı. Açıklamanın detayına girmeden önce okuyucu sorularından da anladığım kadarıyla trafik sigortasının fiyatının nasıl belirlendiği konusunda bilgi eksikliği var. Önce, bu konuya kısaca değineyim.

TRAFİK SİGORTASI PRİMİ NASIL BELİRLENİYOR?

Trafik sigortasının primini de, teminatlarını da devlet belirliyor; sigorta şirketleri kendi kafasına göre belirleyemiyor. İllere, taksi, otomobil, otobüs, minibüs gibi araç gruplarına, sürücülerin hasar geçmişine göre trafik sigortası primlerini her ay SEDDK belirleyip açıklıyor, sigorta şirketleri ise belirlenen bu fiyatın üstüne satamıyor ama isterlerse altına satabiliyor.

Trafik sigortasında primini belirleyen ana unsur ise, sürücünün hasar geçmişi. Hasar geçmişine göre de 0’dan 8’e kadar uygulanan basamak (kategori) sistemi var. İlk kez trafik sigortası yaptıracaklar, trafik sigortasına 4. basamaktan giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir basamak artıyor, kaza yapmayanlar 8. kademeye kadar çıkıyor ve sigortaya ödenecek prim de ona göre düşüyor. Hasar, yani kaza yapıldığı her yıl için de bir basamak düşülerek, 0’ıncı kademeye kadar iniliyor, fiyat da ona göre yükseliyor. Yani, 8. basamakta hasarsız, 0’ıncı basamakta ise yüksek hasarlı sürücüler yer alıyor.

HASAR MALİYET ENDEKSİ DEVREDE

Kimi okuyucular, ‘her ay trafik sigortasına zam geliyor’ diye de şikayet ediyor. Aslında zam gelmiyor. Onu da şöyle anlatayım. 2024’ün Mayıs ayında ilk defa trafik sigortasında, hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildi. SEDDK; asgari ücrete, yedek parça maliyetlerine, araç fiyat artış oranlarına göre her ay bir endeks belirliyor; sigorta şirketleri de bu orana göre her ay bir önceki ayın prim tutarlarını artırabiliyor. Mesela, endekse göre aralık ayında sigorta şirketlerine primleri yüzde 1 artırma hakkı tanındı. Tüketicinin, ‘her ay zam geliyor’ dediği işte, bu.

EN YÜKSEK 298.244, EN DÜŞÜK 7.530 TL

Gelelim, aralık ayında trafik sigortasında uygulanan fiyat tarifesine. Bugün için en yüksek trafik sigortası primi 298.244 lira. Bunu ödeyen kim? İstanbul’da, yolcu otobüsü ve hasar kademesi, 0. Yani senede 5-6’nın da üzerinde kazaya karışan, bunun da bir kısmı ölüme veya yaralanmaya neden olan otobüsün işleteni. Aslında trafik canavarı ve trafikte olmaması gerekiyor.

Otomobillere bakalım; en yüksek prim İstanbul’da ödeniyor. İstanbul’da da otomobilin en yüksek trafik primi 54.217 lira. Bu da şirket üzerine kayıtlı ve 0’ıncı basamakta olan, çok hasara karışan sürücü. Mesela, İstanbul’da, 8. basamakta olan (hasarsız) sürücünün trafik primi 7.530 lira.

Türkiye geneline baktığımızda ise en düşük trafik sigortası primi 6.749 lira. Bunu da Bartın, Şırnak, Karaman, Niğde, Şanlıurfa, Sinop, Tokat gibi illerdeki 8. basamakta olan hasarsız sürücüler ödüyor. Bu illerde elektrikli araçların yine hasarsız sürücüler için primi ise 6.202 lira. Tüm illeri ve tüm araç gruplarını hesaba kattığımızda aralık ayında trafik sigortasının ortalama fiyatı ise 8.584 lira. 2024 yılının aralık ayında ise ortalama trafik pirimi 7.647 liraymış. Bir yıl içinde yüzde 12 artış olmuş, ortalama trafik sigortası priminde.

2026’DA FİYATLAR NE KADAR ARTACAK?

Peki, 2026 yılında trafik sigortası primleri ne olacak? SEDDK, bu konuda açıklamayı yaparak, “Hasar maliyet endeksi ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı Ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1’in altında hesaplanarak yüzde 0.66 olarak belirlenmiştir” dedi.

Bu da şu anlama geliyor, 2026 Ocak ayında trafik sigortasının primi yüzde 0.66 artacak. Buna göre, çok kaba bir hesapla; İstanbul’da da otomobilin en yüksek trafik primi, çok hasarlı sürücü için 54.547 liraya çıkarken; hasarsız (8. basamak) sürücünün primi de 7.579 lira olacak. Hani, trafik canavarı olup da sigortaya en yüksek primi ödeyenin sene başında ödeyeceği tutar da 300 bin 212 liraya yükselecek. En düşük trafik sigortasının ödendiği Bartın, Şırnak, Karaman, Niğde gibi illerdeki sürücülerin primleri de 2026 Ocak ayında 6.793 liraya çıkacak.