2025’te mi emekli olunmalı 2026’ya mı ertelemeli?

BU senenin sonuna kadar emeklilik dilekçemi vereyim mi, yoksa 2026’ya mı bırakayım? 2025’te emekli olmakla 2026’da olmak arasında maaş açısından fark olacak mı? 2024 yılında emeklilik dilekçesini veren ile 2025’te verenler arasında maaş açısından ciddi fark oluştu, benzer durum yaşanır mı?

Bunlar son günlerde okuyuculardan çokça aldığım sorular.

Haklılık payı var, keza 2024 ile 2025 arasındaki maaş farkı emekliliği gelen herkeste kafa karışıklığı yarattı. Çünkü 2024 yılında emekli olanlar ile 2025’te emekli olanlar arasında yüzde 30’lara varan maaş farkı oluştu. 2024’te emekli olmak 2025 yılına göre çok daha avantajlı hale gelmişti. Bu durum emeklilik için şartları yerine getirenlerde, “Emeklilik dilekçesini yılsonuna kadar versem mi, yoksa 2026’ya mı bıraksam” sorusunu doğurdu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sorunun cevabına geçmeden önce emekli maaşı hesaplamasına değineyim. Bu hesaplamada ilk sigortalı olunan tarihe göre 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor. 2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60’ı, katsayı için de 12.000 alınıyor.

2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor. Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100’ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100’ü, gelişme hızının yüzde 30’u alınıyor.

2025 BİTMEDEN EMEKLİ OLACAKLARIN DURUMU

Buna göre 2025’te emekli olanlar için emekli maaşına konu GSYH yüzde 3.2 olan büyüme hızının yüzde 30’u, bir önceki yılın TÜFE oranı ve bunlara bağlı güncelleme katsayısı da 1.4543 üzerinden hesaplanacak. Bunların üzerine 2025’in ocak ayındaki yüzde 15.75, temmuz ayında da yüzde 16.67 emek maaş zammı eklenecek. Böylece 2025 yılı toplam emekli maaş zammı yüzde 35 olacak ve hesaplanan maaşının üzerine eklenecek. Özetle, 2025 yılında emekli olacaklar için; geçen yılın enflasyonu ve büyüme hızı ile bu yılın ocak ve temmuz maaş zamlarından oluşan bir maaş hesaplaması olacak.

Peki, 2025’te emekli olmayıp da 2026’ya ertelenirse ne olacak? Öncelikle, 2025 yılındaki yüzde 25’lik ocak ve temmuz zamları maaş hesaplamasında dikkate alınmayacak.

2026’YA ERTELENİRSE FARK NE OLACAK?

İkincisi, 2025’in enflasyon tahmini yüzde 31’lerde. Yine 2025’in büyüme tahmini de yüzde 3.3 ama üçüncü çeyrekte büyüme, beklentilerin üzerinde yüzde 3.7 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2025’te büyüme yüzde 3.3’ten biraz daha yukarı çıkabilir ama bu da emekli maaşına çok büyük etki yaratmaz. Buna göre de 2025 yılına ait emekli maaşına konu güncelleme katsayısı yüzde 32-33’lerde olacaktır. 2026 yılının ocak ayında ise emekli maaş zammı yüzde 12 ila 14 arasında olacaktır. Altını çizeyim bunlar tahmin.

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda 2025 yılında emekli olmak, 2026’ya göre avantajlı gibi gözüküyor. Öyle büyük bir avantaj da olmaz. 2024 ile 2025 arasındaki maaş farkı kadar bir fark oluşur mu? Oluşması mümkün değil. Açıkçası, kimse bu kadar büyük maaş farkını bundan sonra pek beklemesin. Her zaman şunu söylüyorum; emeklilik şartlarını yerine getirdiyseniz ve yüksek maaş almıyorsanız emekli olun. Yok yüksek maaş alıyorsanız, primleriniz tavandan yatıyorsa, ileride emekli maaşını artırmak için biraz daha çalışmaya devam edebilirsiniz.