2025’te işverene prim teşviki 1 puan azalacak

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Hem bütçe hem de asgari ücret görüşmeleri nedeniyle konu yeterli şekilde gündeme gelmedi ama 20 Aralık tarihinden sonra tartışılmaya başlanacaktır. Meclis gündeminde olan, bütçe görüşmeleri nedeni ile de 20 Aralık sonrasına ertelenen, genel sağlık sigortası prim borçlarının affını içeren kanun teklifi ile işverenlere tanınan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puana düşürülüyor.

Önce, bu indirim konusunda kısa bir bilgi vereyim. 2008 yılından bu yana işverenlerin, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinden 5 puanlık indirim yapılıyor. İndirim yapılan bu kısım da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 16 yıldır da işverenler bu indirimden yararlanıyor. İndirimin amacı ise hem işverenlerin üzerindeki prim yükünü hafifletmek hem primlerin zamanında ve eksik ödenmesini sağlamak. Bu indirimden de çalışanların primlerini yasal süresi içinde ödeyen, prim borcu olmayan, prim borcu varsa da yapılandırıp da borçlarını düzenli ödeyen işverenler yararlanıyor. Daha açık bir anlatımla 5 puanlık prim teşviki, kayıt dışı istihdamı azaltmak için veriliyor.

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SGK PRİM DESTEĞİ 5 PUANDAN 4’E İNECEK

Bir de kısaca brüt ücretlerden kesilen prim tutarlarına değineyim. Brüt ücret üzerinde çalışanlardan SGK primi olarak yüzde 14, işsizlik sigortası primi olarak da yüzde 1 kesiliyor. Yine brüt ücret üzerinden işverenden de yüzde 20.75 SGK primi, işveren işsizlik sigorta primi olarak da yüzde 2 kesinti yapılıyor. Primlerini düzenli ödeyen işverenlerin yüzde 20.75’lik kesintisi, yüzde 5 prim teşviki ile yüzde 15.75’e düşüyor. Şu kadarını söyleyeyim, bu indirim bir çalışan için. Birçok çalışanı olan yerleri düşünecek olursanız; bu 5 puanlık prim teşvikinin önemi daha iyi anlaşılır.

Meclis gündeminde olan ve bütçe görüşmeleri sonrası yasalaşması beklenen kanun tasarısı ile 16 yıldır uygulanan bu 5 puanlık sigorta prim teşviki 4 puana düşürülecek. Kanun teklifinde düşürülme gerekçesi olarak kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması olarak gösteriliyor. Yeni düzenleme tüm özel sektör işyerlerini kapsamayacak. Kanun tasarısında imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenler 2026 yılsonuna kadar yüzde 5’lik prim desteğinden yararlanmaya devam edecek.

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İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK?

Buradan da anlaşılacağı üzere, prim desteğinin 5 puandan, 4 puana düşürülmesi daha çok küçük ve orta boy işletmeleri etkileyecek. Kanun yasalaşıp da prim teşviki 1 puan azaldığında yüzde 15.75’lik prim tutarı yüzde 16.75 olarak uygulanacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden (20.002.50) hesaplarsak işveren çalışan başına 200 lira daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecek anlamına geliyor. 2025 başında asgari ücretin artacağını da hesaba katmak gerekiyor.

Şunu da belirtmekte fayda var: EYT düzenlemesinden yararlanıp aynı işyerinde çalışmaya devam eden emekliler için, bu kişileri çalıştıran işverenlere Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan karşılanmak üzere yüzde 5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) indirimi hakkı getirilmişti ve bu uygulama da eylül ayında kaldırıldı.