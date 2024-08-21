2025 asgari ücret zammı ne kadar olur?

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Cevap: Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2024 yılsonu için enflasyon tahminini değiştirmeyerek, yüzde 38’de tuttu. Yine Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 14. 2024 yılının başında asgari ücret yüzde 49 zamlanarak, brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. 2023 yılı yıllık enflasyonu yüzde 64.77, son 6 aylık enflasyon ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre 2023’ün son 6 aylık enflasyonun 11.43 puan üzerinde asgari ücrette artışa gidildi. Hatırlatmakta fayda var, 2023 yılının temmuz ayında da yüzde 34’lük artışla asgari ücrete ara zam yapılmıştı. 2024 yılında ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadı. Yani, sene başındaki yüzde 49’luk zam 2024 yılının tamamı için geçerli oldu. Bu açıdan değerlendirirsek 2025 başında asgari ücrete, hedeflenen 2025 enflasyonu kadar zam yapılmayacağını, bu zam oranının çok düşük kalacağını söyleyebiliriz. Benim tahminim, 2025 Ocak ayında asgari ücrette yüzde 40’lar civarında bir artış yapılacağı yönünde. Önümüzde daha 4 aylık bir süre var. Kasım sonu, aralık başı gibi asgari ücret zam tutarı daha da netleşir.

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PRİMLERİ BAĞ-KUR ÜZERİNDEN ÖDEYECEKSİNİZ

Soru: Kardeşim 24.08.1976 doğumlu, erkek. İlk sigorta girişi 16.12.2006. Şuanda 4450 sigortalı günü var. Bir kısmı SGK, bir kısmı Bağ-Kur üzerinden. Emeklilik için Bağ-Kurlu devam ederse 9000 görünüyor, SGK 7200 gün, 60 yaş. Kendine ait bir dükkanı var. Sigortasını aile olarak biz ödüyoruz. Primleri ödemeye nasıl devam edelim? Gül K.

Cevap: Kardeşinizin kendine ait bir dükkanı ve dolayısıyla da kendine ait bir şirketi varsa SSK üzerinden prim ödeyemezsiniz. Eğer halen SSK üzerinden prim ödüyorsanız, SGK bu primleri Bağ-Kur üzerine geçirecektir. Bu durumda Bağ-Kur üzerinden sigortalı olunmak ve Bağ-Kur primi ödenmek durumunda. Aksi bir durum sosyal güvenlik mevzuatına aykırıdır.

KISMİ EMEKLİLİK KALKMADI

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Soru: 1999 öncesi SGK girişi olan kadınlar 58 yaşında 3600 prim gün sayısını doldurduklarında kısmi emekli olabiliyorlar. Bu hakkın ortadan kalktığına ilişkin bir haber işittim. Bu konuda bizi aydınlatırsanız memnun olurum? Hakkı K.

Cevap: Kısmi emeklilik, bir başka ifadeyle de 1999 ve öncesinde sigortalılık tescili olanların yaş nedeniyle emekliliği için erkeklerde 15 yıl 3600 prim gün ve 55 yaş şartı, kadınlarda ise 15 yıl 3600 prim gün ve 50 yaş şartı ile emekliliğe hak kazanmasıdır. 1999-2008 arası sigortalılık tescili olanların ise yaş nedeniyle emekli olabilmelerinin şartı; erkeklerde 25 çalışma yılı, 4500 prim gün ve 60 yaş, kadınlarda ise 25 çalışma yılı, 58 yaş ve 4500 prim gün. Kısmi emeklilik kalkmadı. Muhtemelen duyumlarınız, 1999 öncesi sigortalı olanlar 3600 prim günle EYT’den yararlanamadığına yöneliktir, yoksa kısmi emeklilik imkanı devam ediyor.

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KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE YOK

Soru: Kademeli emeklilik düzenlemesi ile ilgili çok konuşuluyor. EYT düzenlemesini bir ay ile kaçırdım. Emeklilik için 60 yaşını bekleyeceğim. Benden on yaş küçük arkadaşlarım emekli oldu, ben yıllarca bekleyeceğim. Bize yapılan haksızlığın giderilmesi için çalışma yapıldığını duydum. Kademeli emeklilik çıkacak mı, yoksa hiç beklemeyelim mi, 60 yaşını mı bekleyelim? Rıfat T.

Cevap: Sizin gibi hemen hemen her gün okuyuculardan benzer sorular alıyorum. Ortada bir haksızlık olduğunu da kabul ediyorum. Sosyal medyada da kademeli emeklilik konusu sürekli gündem oluyor; bunu da takip ediyorum. 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik, kademeli emeklilik, kademeli yaş indirimi gibi çokça dedikodu dolaşıyor. Şunu net bir şekilde söyleyeyim, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir çalışma olmadığı gibi hükümetin de gündeminde böyle bir konu yok. Hele ki, son günlerde EYT’nin maliyeti üzerine çokça konuşulurken, kimse kademeli emeklilik konusunu gündeme getirmez.