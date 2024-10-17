2024’te emeklilik avantajı memurları kapsamıyor

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Cevap: Sorunuzda haklılık payı var, yazımda, yüzde 35’lik maaş farkının memuru mu, Bağ-Kur’luyu mu, SSK’lıyı mı ilgilendireceğini yazmayı atlamışım. 2024 sonuna kadar emekli olmak ile emekliliği 2025 yılına ertelemek arasında oluşacak maaş farkı sadece SSK ve Bağ-Kur statüsünde çalışanları ilgilendiriyor. Memurları ilgilendirmiyor. Nedenini de anlatayım. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları çalışanın; ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı veya gelişme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre hesaplanıyor. 5434 sayılı kanuna göre memur statüsünde çalışanların maaşları ise; derece ve kademe, ek gösterge, kıdem aylığı, memur maaş katsayısı, taban aylığı gibi kriterlere göre hesaplanıyor. Yani, memurların maaş hesaplaması ile işçi statüsünde çalışanların maaş hesaplaması çok farklı. Bu nedenle emekli maaşı açısından 2024’te emekli olmanın avantajı işçi ve Bağ-Kurluları ilgilendiriyor, memurları ilgilendirmiyor.

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KAMU İŞÇİLERİ İÇİN 2024’TE EMEKLİLİK AVANTAJLI

Soru: Kamuda işçi olarak çalışıyorum. Emekliliği elde ettim. Biraz daha geç emekli olmayı düşünüyordum. 2024 yılında emekli olanların gelecek yıllarda emekli olanlardan daha fazla emekli maaşı alacaklarını duydum. Arkadaşlarım yılsonuna kadar emeklilik dilekçemi vermemi öneriyor. Neden maaş farkı olacağını anlamadım? Bu durumda ne zaman emeklilik dilekçesini vermeliyim? Kimileri de kamuda çalışan işçilerde böyle bir fark olmayacağını söylüyor. Muhittin G.

Cevap: 2024 yılı ile 2025 yılı emekli maaş farkının nedenlerine, ‘5 soruda emekli olacakların 2024-2025 maaş farkı’ başlıklı yazımda detaylı yazdım. Yeniden tekrarlamayayım. Özetlemek gerekirse, bu yılın sonuna kadar emekli olacakların maaş hesaplaması; yüzde 4.5’lik gelişme hızı, yüzde 64.77’lik enflasyon ve yüzde 86.16’lık zamma göre hesaplanacak. Bu durumda maaş yüksek olacak. 2025 yılında emekli olursanız yüzde 86.16’lık emekli maaş zammından yararlanamayacaksınız. Ayrıca enflasyonun ve büyüme hızının düşük olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminlere göre de 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaş farkı yüzde 30 ila 36 arasında değişecek. Bu maaş farkı sizin gibi kamuda işçi olarak çalışanlarda da olacak. Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücretlerini ayın 15’inde alanlar 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesini verebilirler. Bu durumda 2024 yılında emekli olup, maaş farkından yararlanabilirsiniz.

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2024 İLE 2025 ARASINDAKİ MAAŞ FARKI HESAPLAMASI

Soru: E-devlet üzerinden baktığımda ve hesaplattırdığımda emekli aylığım 11 bin 500 lira olarak görülüyor. Yazınızda 2024 yılında emekli olursam emekli maaşımın yüksek olacağını, 2025’te emekli olursam yüzde 30 daha düşük olacağını yazmışsınız. Bu hesabı neye göre yapıyorsunuz? Hesapladığımda yüzde 30 fark oluşmuyor. Meltem K.

Cevap: Bu sene ile gelecek sene arasındaki yüzde 30’luk emekli maaş farkını genel bir yüzdesel fark olarak belirttim. Enflasyona, büyüme hızına göre bu fark kişiden kişiye farklı olacaktır. Enflasyon ve büyüme hızı da tamamen tahminler üzerinedir. Şöyle anlatayım: Tahminlere göre gelişme hızı 2024 yılında yüzde 4 olacak, enflasyon tahminleri ise yüzde 38 ila yüzde 42 arasında değişiyor. Çok detaya girmeden ve 11.500 lira emekli maaşınız üzerinden kabaca hesap yapacak olursak; 2024 sonuna kadar emekli olursanız emekli maaşınız 19.100 lira olacak bunun üzerine ocak ayındaki yüzde 49.25’lik zam ve temmuz ayındaki yüzde 24.73’lik zam eklenecek, maaşınız 35 bin 500 liraya olacak. Eğer 2025 yılında emekli olursanız; yüzde 38 enflasyon tahminine göre emekli maaşınız 26 bin 500 TL olacak. Bu durumda fark yüzde 33 olacak. Enflasyon tahmini yüzde 42 olursa; maaşınız 27 bin 500 olacak ki, bu durumda fark yüzde 30 olacak. Bu maaş hesaplamaları enflasyon ve büyüme hızı tahminlerine göre kabaca yapılmış hesaplamalardır.