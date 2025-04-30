2.1 milyon hem emekli hem çalışıyor

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Konunun detayına girmeden önce kısa bir bilgi vereyim. 2024 yılında 724 bin 479 kişi emekli oldu. EYT’nin uygulamaya girdiği 2023 yılında ise 2.1 milyon kişi emekli olmuştu. Böylece son iki yılda 2.9 milyon kişi gerekli şartları yerine getirerek, sosyal güvenlik sisteminden emekli oldu.

Bir de emekli olup da çalışmaya devam edenler... SGK, çalışan emeklilerin sayısını raporunda yayımladı. 2024 yılında 1 milyon 877 bini erkek, 227 bin 603’ü kadın olmak üzere 2 milyon 104 bin kişi Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi sigortalı olarak çalışıyor.

SGDP’Lİ ÇALIŞIYORLAR

Sosyal Güvenlik Destek Primi ne demek? Gerekli şartları yerine getirip de sosyal güvenlik sisteminden emekli olanlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebiliyor. Emekli maaşından kesinti yapılmaması için de SGK’ya, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen prim ödeniyor. SGDP, emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan kesinti. 2008 yılı öncesi sigortalı olanların prime esas kazançları üzerinden yüzde 32 oranında kesilen SGDP işveren tarafından ödeniyor.

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EMEKLİLERİN YÜZDE 17’Sİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

SGK’nın yayımladığı verilere göre 2024 yılında 2 milyon 104 bin kişi SGDP ödeyerek çalıştı. Yani, bu kişiler hem emekli maaşı alıyorlar hem de çalıştıkları işyerinden maaş alıyorlar. Buna göre de 2024 yılında son yıllardaki en yüksek çalışan emekli sayısına ulaşıldı. 2020 yılında 746 bin emekli çalışmaya devam ederken, 2021 yılında bu sayı 856 bine, 2022 yılında 945 bine, 2023 yılında ise 1 milyon 652 bine yükseldi. 2024 yılında toplam 16.6 milyon emekli olduğunu ve bunların da 12 milyonunun emekli maaşı aldığı hesaba katıldığında, emeklilerin yüzde 17’si çalışmaya devam ediyor.

EN ÇOK İSTANBUL’DA EN AZ ARDAHAN’DA

SGK, hangi ilde, ne kadar emeklinin çalıştığını da açıkladı. Buna göre de en çok emekli İstanbul’da çalışıyor. İstanbul’da 633 bin 586 kişi hem emekli hem de çalışmaya devam ediyor. İstanbul’u, 170 bin emekli çalışan ile Ankara, 160 bin 333 çalışan ile İzmir, 127 bin 425 çalışan ile Bursa ve 105 bin 869 kişi ile de Kocaeli izledi. Bu 5 ilde toplam çalışan emekli sayısı 1.1 milyonun üzerinde. Neredeyse çalışan emeklilerin yüzde 57’si bu 5 ilde bulunuyor. En az emeklinin çalıştığı illerin başında ise Ardahan geliyor. Ardahan’da sadece 202 emekli çalışırken; Ardahan’ı, 363 çalışan emekli ile Tunceli ve 402 çalışan ile de Hakkari takip ediyor.