16 bin işletme itirazında haklı mı?

Sayıları 16 bini bulan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki sigorta acenteleri, ‘işimiz elden gidiyor, haksız rekabet yaratılıyor’ diye isyanda.
Son birkaç gündür de seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Neye isyan ediyorlar? On gün önce Resmi Gazete’de sigortacılıkla ilgili bir yönetmelik yayımlandı ve iki önemli düzenleme yapıldı.
Yönetmelikle, asli işi sigorta aracılığı olmayan şirketlerin, mal ve hizmet satarken, belirli ürünlerle sınırlı olmak üzere sigorta hizmeti de verebilmelerine imkân tanındı. Bu ne anlama geliyor? Örneğin, teknoloji marketleri veya GSM şirketleri, cep telefonu ya da başka bir ürün satarken; bir sigorta şirketi ile anlaşarak tüketiciye, ürünün kırılması, çalınması, arızalanması gibi durumlara karşı sigorta da sunabilecek. Ya da havayolu şirketleri bilet satarken seyahat sigortası, bagaj kaybı gibi sigortaları da satabilecek. Bugüne kadar bu sigortalar satılmıyor muydu? Satılıyordu, ancak yasal sınırlar çizilmemişti; yeni çıkan yönetmelikle çizilmiş oldu. Düzenlemede de hangi sigorta hizmetlerinin verileceği, yıllık fiyat limiti ve nasıl satılacağına da detaylı yer verildi.
SİGORTA ACENTELERİ
İşte, sigorta acenteleri bu düzenlemeye; tüketiciye acentelik hizmeti veremeyecek, haksız rekabete yol açacak, asıl işi sigorta acenteliği olmayan kurumlara yetki tanındığını gerekçe göstererek, itiraz ediyorlar ve yönetmeliğin yürürlükten kalkmasını istiyorlar. Peki, bu taleplerinde haklılar mı? Şöyle anlatayım. Düzenleme, daha çok spesifik sigorta ürünlerinin satışına imkân tanıyor. Trafik, kasko, konut, ticari sigortalar gibi sigorta ürünlerini, asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin satmasına izin verilmiyor; bunları yine sigorta acenteleri satmaya devam edecek ki, sigorta pazarının yüzde 98’i zaten bu ürünlerden oluşuyor. Düzenlemeye konu olan sigorta ürünlerinin hepsini toplasanız sigorta pazarındaki payı yüzde 2’yi bile bulmaz. Bir de şöyle bakmak lazım. Tüketici havayolu şirketinden uçak bileti ya da teknoloji marketinden cep telefonu aldıktan sonra; bir sigorta acentesine girip, bagaj sigortası ya da telefonun kırılmasına karşı sigorta yaptırmaz. Genelde de bu sigortalar, ürün satın alınırken ya fiyatın içine dahil ediliyor ya da ürüne yönelik kampanya ile birlikte veriliyor ve tüketiciye de teklif edilerek veriliyor. Diyeceğim o ki, bu düzenleme, sigorta acentelerinin işine engel olmaz.
DASK’I KİM SATACAK?
9 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelikle sigortacılık alanında önemli bir düzenleme daha yapıldı. KİOSK (yeni kimlik işlemlerinde kullanılan uzaktan satış yapılabilen makineler), web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışına imkân tanındı. Burada da belirli sınırlar getirildi.
Zorunlu olduğu için tapu idareleri, su ve elektrik idarelerinde deprem sigortası satışı sadece Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ait uzaktan satış cihazları ile yapılabilecek ve poliçe satışından elde edilen gelir sigorta acentelerine dağıtılacak.
Aynı şekilde araç muayene istasyonlarında trafik sigortası satışını sadece TOBB Acenteleri İcra Komitesi tarafından kurulacak KİOSK’lar aracılığı ile yapılacak ve elde edilecek gelir yine acenteler arasında dağıtılacak. Bu düzenleme ile de sigorta pazarındaki payı çok yüksek olan trafik ve deprem sigortası, sadece sigorta acenteleri ile yapılabilecek.
16 bin işletme itirazında haklı mı?
Sayıları 16 bini bulan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki sigorta acenteleri, ‘işimiz elden gidiyor, haksız rekabet yaratılıyor’ diye isyanda.
Son birkaç gündür de seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Neye isyan ediyorlar? On gün önce Resmi Gazete’de sigortacılıkla ilgili bir yönetmelik yayımlandı ve iki önemli düzenleme yapıldı.
Yönetmelikle, asli işi sigorta aracılığı olmayan şirketlerin, mal ve hizmet satarken, belirli ürünlerle sınırlı olmak üzere sigorta hizmeti de verebilmelerine imkân tanındı. Bu ne anlama geliyor? Örneğin, teknoloji marketleri veya GSM şirketleri, cep telefonu ya da başka bir ürün satarken; bir sigorta şirketi ile anlaşarak tüketiciye, ürünün kırılması, çalınması, arızalanması gibi durumlara karşı sigorta da sunabilecek. Ya da havayolu şirketleri bilet satarken seyahat sigortası, bagaj kaybı gibi sigortaları da satabilecek. Bugüne kadar bu sigortalar satılmıyor muydu? Satılıyordu, ancak yasal sınırlar çizilmemişti; yeni çıkan yönetmelikle çizilmiş oldu. Düzenlemede de hangi sigorta hizmetlerinin verileceği, yıllık fiyat limiti ve nasıl satılacağına da detaylı yer verildi.
SİGORTA ACENTELERİ
İşte, sigorta acenteleri bu düzenlemeye; tüketiciye acentelik hizmeti veremeyecek, haksız rekabete yol açacak, asıl işi sigorta acenteliği olmayan kurumlara yetki tanındığını gerekçe göstererek, itiraz ediyorlar ve yönetmeliğin yürürlükten kalkmasını istiyorlar. Peki, bu taleplerinde haklılar mı? Şöyle anlatayım. Düzenleme, daha çok spesifik sigorta ürünlerinin satışına imkân tanıyor. Trafik, kasko, konut, ticari sigortalar gibi sigorta ürünlerini, asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin satmasına izin verilmiyor; bunları yine sigorta acenteleri satmaya devam edecek ki, sigorta pazarının yüzde 98’i zaten bu ürünlerden oluşuyor. Düzenlemeye konu olan sigorta ürünlerinin hepsini toplasanız sigorta pazarındaki payı yüzde 2’yi bile bulmaz. Bir de şöyle bakmak lazım. Tüketici havayolu şirketinden uçak bileti ya da teknoloji marketinden cep telefonu aldıktan sonra; bir sigorta acentesine girip, bagaj sigortası ya da telefonun kırılmasına karşı sigorta yaptırmaz. Genelde de bu sigortalar, ürün satın alınırken ya fiyatın içine dahil ediliyor ya da ürüne yönelik kampanya ile birlikte veriliyor ve tüketiciye de teklif edilerek veriliyor. Diyeceğim o ki, bu düzenleme, sigorta acentelerinin işine engel olmaz.
DASK’I KİM SATACAK?
9 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelikle sigortacılık alanında önemli bir düzenleme daha yapıldı. KİOSK (yeni kimlik işlemlerinde kullanılan uzaktan satış yapılabilen makineler), web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışına imkân tanındı. Burada da belirli sınırlar getirildi.
Zorunlu olduğu için tapu idareleri, su ve elektrik idarelerinde deprem sigortası satışı sadece Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) ait uzaktan satış cihazları ile yapılabilecek ve poliçe satışından elde edilen gelir sigorta acentelerine dağıtılacak.
Aynı şekilde araç muayene istasyonlarında trafik sigortası satışını sadece TOBB Acenteleri İcra Komitesi tarafından kurulacak KİOSK’lar aracılığı ile yapılacak ve elde edilecek gelir yine acenteler arasında dağıtılacak. Bu düzenleme ile de sigorta pazarındaki payı çok yüksek olan trafik ve deprem sigortası, sadece sigorta acenteleri ile yapılabilecek.