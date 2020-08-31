15 soruda sel sigortası

Giresun’da yaşanan sel felaketinde 400’e yakın bina hasar gördü, bunların 100’e yakını oturulamayacak durumda. Birçok işyeri de sular altında kaldı. Sigortacılara göre depremden sonra en fazla can ve mal kaybına yol açan afet, sel felaketi. Her yıl 200 civarında sel baskını yaşanıyor, bunların yarattığı ekonomik kayıp ise yıllık 300 milyon liranın üzerinde. Buna karşın konutlarda ve işyerlerinde sigortalanma oranı çok düşük. Türkiye genelinde her dört konuttan biri, her dört araçtan biri sigortalı. Giresun’da da sigortalı konut sayısı sadece yüzde 15’lerde. Peki, sel felaketine karşı nasıl sigorta yaptırılır? İşte konut ve işyerleri için sel sigortasına yönelik tüm bilinmesi gerekenler.
1. Sadece sel baskınına karşı sigorta yaptırılabilir mi?
Sadece sel riskine karşı sigorta yapılmıyor. Sel teminatı yangın sigortalarına ek teminat olarak veriliyor. Önce konut paket poliçesi ya da işyeri paket poliçesi yaptıracaksınız, sel teminatını bu paketin içine dahil edeceksiniz.
2. Konut paket poliçelerin içine sel teminatı dahil midir?
Genelde sigorta şirketleri işyeri paket ya da konut paket poliçesinin içine sel ve su baskını teminatını ekliyorlar. Ancak sigorta yaptırırken yine de sel teminatı istendiği belirtilmeli ya da poliçenin içine sel teminatı dahil mi sorulmalı.
3. Konutlarda sigorta neyi kapsıyor?
Eğer mal sahibi iseniz ve konutta oturuyorsanız olası bir sel baskınında hem konuta gelecek zarara hem de eşyaya gelecek zarara karşı sigorta yaptırabilirsiniz. Yok, kiracıysanız, sadece eşyalara gelecek zarara karşı sigorta satın alabilirsiniz.
4. İşyerleri için sigorta neyi kapsıyor?
Olası bir sel baskınında hem işyeri hem de eşya ve mallar (emtia) için sigorta teminatı alabilirsiniz. Hepsi için sigorta yaptırabileceğiniz gibi sadece işyerinin binası için ya da sadece içindeki mallar için de sel teminatı alabilirsiniz.
5. Sigortalı işyeri ya da konut selde zarar görürse ne olacak?
Konutunuz ya da işyeriniz sel baskınında zarar görürse veya Giresun’da yaşanan afette olduğu gibi konut ya da işyeri yıkılırsa; sigorta şirketi konutunuzun ya da işyerinizin yeniden inşa bedelini size öder. Eğer sadece konutunuzdaki eşyalar veya işyerindeki mallar için sigorta yaptırdıysanız sigorta şirketi eşyaların rayiç bedelini ve malların bedelini size öder. Yani, sigortadan zararınızı karşılarsınız.
6. Konutlar için sel teminatı da dahil konut paket poliçesi pahalı mı?
Sigorta primi konutunuzun bulunduğu bölgeye, konutunuzun ve eşyalarınızın değerine göre değişmekle birlikte bugün sel riskinin de içinde olduğu birçok teminatın dahil edildiği konut paket poliçesinin ortalama primi yıllık 400-500 lira arasında değişiyor.
7. İşyerlerinin ödeyeceği prim tutarı yüksek mi?
Yine işyerinin bulunduğu bölgeye ve işyerinin hacmine göre değişmekle birlikte ortalama prim yıllık 1.000 liradan başlıyor. Eğer esnafsanız ya da KOBİ’yseniz yıllık bin lira ya da bin 200 lira arasında prim ödeyerek sel de dahil geniş kapsamlı bir işyeri paket poliçesi yaptırabilirsiniz.
8. Selde araç zarar görürse trafik sigortası zararı karşılar mı?
Karşılamaz. Trafik sigortası sadece trafikte üçüncü şahıslara karşı vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar. Selde zarar gören aracınız için sigortadan hasar alabilmeniz için kasko sigortanız olması lazım.
9. Kasko sigortasının içine sel dahil mi?
Genelde sigorta şirketleri genişletilmiş kasko poliçesi içine sel teminatını da dahil ediyor. Yine de kasko sigortanızın içinde sel teminatı olup olmadığını sorun ya da kaskoyu yaptırırken sel riskini de poliçenize dahil edin.
10. Araç selde zarar görürse ne olacak?
Kasko sigortanız varsa sigorta şirketi aracınızın piyasa rayiç bedelini size ödeyerek, zararınızı karşılar.
11. Sigortadan hasar ne zaman ödenir?
Hasar tespit çalışmaları biter bitmez sigortalı konut, işyeri ve araçların zararları şirketler tarafından hemen ödeniyor. Örneğin, Giresun’da meydana gelen afette sigortalı olanların bir kısmı şirketlerden zararlarını tazmin ettiler.
12. Sigorta şirketleri neden, bazı bölgelerde konut ya da işyeri sigortası içine sel teminatını dahil etmiyor?
Sigorta şirketlerinin; her sene sel baskınının olduğu ve bu baskında da ciddi kayıpların yaşandığı bazı bölgelerde sel teminatı vermekten kaçındığı, doğrudur. Bu bölgelerin sayısı az ve bir şirket sigorta yapmıyorsa bir başka şirket sigorta yapabiliyor. Ancak kimi bölgeler var ki, her sene birkaç kez sel baskını yaşanıyorsa ve bu baskınlarda da konut ya da işyerleri sürekli zarar görüyorsa; şirketler, ‘bu sigorta prensiplerine aykırı’ deyip, sigorta yapmıyor.
13. DASK, sel hasarlarını da ödüyor mu?
DASK kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası sadece deprem hasarını karşılıyor; sel hasarları DASK’tan ödenmiyor.
14. Giresun’da yaşanan sel felaketinde zararı sigorta şirketleri mi karşılayacak?
Giresun’da sigortalı işyeri ve konut sayısı maalesef çok düşük. Konutlar ve işyerlerinde sigortalılık oranı yüzde 15’lerde. Hal böyle olunca, sigorta şirketleri, sadece sigortalı konut, işyeri ve araçların zararını karşılayacak. Eğer tüm konut, işyeri ve araçlar sigortalı olsaydı Giresun’daki maddi kaybın tamamını sigorta sistemi tarafından ödenecekti.
15. Sigortası olanlar devlet yardımından yararlanabiliyor mu?
Devletin afet bölgesi ilan ettiği durumlarda sigortalı olanlar da devletin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyor.
15 soruda sel sigortası
Giresun’da yaşanan sel felaketinde 400’e yakın bina hasar gördü, bunların 100’e yakını oturulamayacak durumda. Birçok işyeri de sular altında kaldı. Sigortacılara göre depremden sonra en fazla can ve mal kaybına yol açan afet, sel felaketi. Her yıl 200 civarında sel baskını yaşanıyor, bunların yarattığı ekonomik kayıp ise yıllık 300 milyon liranın üzerinde. Buna karşın konutlarda ve işyerlerinde sigortalanma oranı çok düşük. Türkiye genelinde her dört konuttan biri, her dört araçtan biri sigortalı. Giresun’da da sigortalı konut sayısı sadece yüzde 15’lerde. Peki, sel felaketine karşı nasıl sigorta yaptırılır? İşte konut ve işyerleri için sel sigortasına yönelik tüm bilinmesi gerekenler.
1. Sadece sel baskınına karşı sigorta yaptırılabilir mi?
Sadece sel riskine karşı sigorta yapılmıyor. Sel teminatı yangın sigortalarına ek teminat olarak veriliyor. Önce konut paket poliçesi ya da işyeri paket poliçesi yaptıracaksınız, sel teminatını bu paketin içine dahil edeceksiniz.
2. Konut paket poliçelerin içine sel teminatı dahil midir?
Genelde sigorta şirketleri işyeri paket ya da konut paket poliçesinin içine sel ve su baskını teminatını ekliyorlar. Ancak sigorta yaptırırken yine de sel teminatı istendiği belirtilmeli ya da poliçenin içine sel teminatı dahil mi sorulmalı.
3. Konutlarda sigorta neyi kapsıyor?
Eğer mal sahibi iseniz ve konutta oturuyorsanız olası bir sel baskınında hem konuta gelecek zarara hem de eşyaya gelecek zarara karşı sigorta yaptırabilirsiniz. Yok, kiracıysanız, sadece eşyalara gelecek zarara karşı sigorta satın alabilirsiniz.
4. İşyerleri için sigorta neyi kapsıyor?
Olası bir sel baskınında hem işyeri hem de eşya ve mallar (emtia) için sigorta teminatı alabilirsiniz. Hepsi için sigorta yaptırabileceğiniz gibi sadece işyerinin binası için ya da sadece içindeki mallar için de sel teminatı alabilirsiniz.
5. Sigortalı işyeri ya da konut selde zarar görürse ne olacak?
Konutunuz ya da işyeriniz sel baskınında zarar görürse veya Giresun’da yaşanan afette olduğu gibi konut ya da işyeri yıkılırsa; sigorta şirketi konutunuzun ya da işyerinizin yeniden inşa bedelini size öder. Eğer sadece konutunuzdaki eşyalar veya işyerindeki mallar için sigorta yaptırdıysanız sigorta şirketi eşyaların rayiç bedelini ve malların bedelini size öder. Yani, sigortadan zararınızı karşılarsınız.
6. Konutlar için sel teminatı da dahil konut paket poliçesi pahalı mı?
Sigorta primi konutunuzun bulunduğu bölgeye, konutunuzun ve eşyalarınızın değerine göre değişmekle birlikte bugün sel riskinin de içinde olduğu birçok teminatın dahil edildiği konut paket poliçesinin ortalama primi yıllık 400-500 lira arasında değişiyor.
7. İşyerlerinin ödeyeceği prim tutarı yüksek mi?
Yine işyerinin bulunduğu bölgeye ve işyerinin hacmine göre değişmekle birlikte ortalama prim yıllık 1.000 liradan başlıyor. Eğer esnafsanız ya da KOBİ’yseniz yıllık bin lira ya da bin 200 lira arasında prim ödeyerek sel de dahil geniş kapsamlı bir işyeri paket poliçesi yaptırabilirsiniz.
8. Selde araç zarar görürse trafik sigortası zararı karşılar mı?
Karşılamaz. Trafik sigortası sadece trafikte üçüncü şahıslara karşı vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılar. Selde zarar gören aracınız için sigortadan hasar alabilmeniz için kasko sigortanız olması lazım.
9. Kasko sigortasının içine sel dahil mi?
Genelde sigorta şirketleri genişletilmiş kasko poliçesi içine sel teminatını da dahil ediyor. Yine de kasko sigortanızın içinde sel teminatı olup olmadığını sorun ya da kaskoyu yaptırırken sel riskini de poliçenize dahil edin.
10. Araç selde zarar görürse ne olacak?
Kasko sigortanız varsa sigorta şirketi aracınızın piyasa rayiç bedelini size ödeyerek, zararınızı karşılar.
11. Sigortadan hasar ne zaman ödenir?
Hasar tespit çalışmaları biter bitmez sigortalı konut, işyeri ve araçların zararları şirketler tarafından hemen ödeniyor. Örneğin, Giresun’da meydana gelen afette sigortalı olanların bir kısmı şirketlerden zararlarını tazmin ettiler.
12. Sigorta şirketleri neden, bazı bölgelerde konut ya da işyeri sigortası içine sel teminatını dahil etmiyor?
Sigorta şirketlerinin; her sene sel baskınının olduğu ve bu baskında da ciddi kayıpların yaşandığı bazı bölgelerde sel teminatı vermekten kaçındığı, doğrudur. Bu bölgelerin sayısı az ve bir şirket sigorta yapmıyorsa bir başka şirket sigorta yapabiliyor. Ancak kimi bölgeler var ki, her sene birkaç kez sel baskını yaşanıyorsa ve bu baskınlarda da konut ya da işyerleri sürekli zarar görüyorsa; şirketler, ‘bu sigorta prensiplerine aykırı’ deyip, sigorta yapmıyor.
13. DASK, sel hasarlarını da ödüyor mu?
DASK kapsamında yapılan zorunlu deprem sigortası sadece deprem hasarını karşılıyor; sel hasarları DASK’tan ödenmiyor.
14. Giresun’da yaşanan sel felaketinde zararı sigorta şirketleri mi karşılayacak?
Giresun’da sigortalı işyeri ve konut sayısı maalesef çok düşük. Konutlar ve işyerlerinde sigortalılık oranı yüzde 15’lerde. Hal böyle olunca, sigorta şirketleri, sadece sigortalı konut, işyeri ve araçların zararını karşılayacak. Eğer tüm konut, işyeri ve araçlar sigortalı olsaydı Giresun’daki maddi kaybın tamamını sigorta sistemi tarafından ödenecekti.
15. Sigortası olanlar devlet yardımından yararlanabiliyor mu?
Devletin afet bölgesi ilan ettiği durumlarda sigortalı olanlar da devletin sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyor.