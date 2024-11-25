15 günlük süre kalktı trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

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Böylece araç alım satımlarında trafik sigortası kaynaklı sorunlar ortadan kalkacak ama yeni düzenleme yapılmazsa bu sefer yeni mağduriyetler ortaya çıkacak. Bu uyarıdan sonra şimdi konunun detayını anlatayım.

Anayasa Mahkemesi, bu yılın 5 Mart’ında, trafik sigortasındaki 15 gün kuralını iptal etti. Nedir, 15 kuralı? Bugün aracınızı sattığınızda, 15 gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundasınız. Bildirdiğiniz andan itibaren de 15 gün içinde sigorta şirketi trafik sigortanızı iptal ediyor, aracın yeni sahibi sigortayı yaptırıyor. Sigorta iptal edilse bile trafik sigortası 15 gün sonrasına kadar geçerliliğini koruyor.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

2018 yılına kadar araç devir işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyordu ve trafik sigortasındaki 15 gün kuralına bakılmadan, aracın yeni sahibinden trafik sigortası yaptırması isteniyordu. Bu tarihte sonra devir işlemleri noterlere devredildi. Noterler de nasıl olsa trafik sigortasının 15 gün geçerlilik süresi var diyerek, yeni araç sahibinden yeni sigorta talep etmeden devir işlemleri yaptılar. Tabi bu durum bazı sorunları beraberinde getirdi. Şöyle ki; aracı alan 15 günlük sürede sigortayı kendi üzerine geçirmiyor, kazaya karışıyor, başka araca zarar veriyor, zarar gören aracın zararını sigorta şirketi ödüyor, sonra da dönüp sigortanın üzerinde kimin adı yazıyorsa, yani eski sahibinden, zararı talep ediyor. O da, ‘ben aracı sattım, alan kişi kazayı yapmış, ona gidin’ diyor. Sonrasında davalık olunuyor. Mahkemelerde bu şekilde süren birçok dava var.

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Anayasa Mahkemesi, bu duruma müdahale etti ve 5 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 15 günlük süre uygulamasını iptal etti. İptal kararının da 9 ay sonra uygulamaya girmesine hükmetti. Bunun da nedeni, İçişleri Bakanlığı’na, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapması için süre tanımaktı. Bu süre doldu ve 5 Aralık’tan itibaren artık araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre uygulanmayacak.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Ancak bu sürede Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmadı. Bu da yeni bir sorun ortaya çıkarıyor. Onu da şöyle anlatayım. Aslında trafik sigortasındaki bu 15 günlük süre Türk Ticaret Kanunu’nda 1 ay olarak yer alıyor ama uygulamada 15 gün olarak uygulanıyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı herhangi bir düzenleme yapmaz, mevcut uygulama da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden; bu sefer 5 Aralık’tan sonra 15 günlük süre 1 aya uzayacak ve daha çok mağduriyet oluşacak.

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Peki, düzenleme olmazsa araç alım satımında neler yapılabilir? Aracı satan kişinin satıştan hemen sonra trafik sigortasını iptal ettirmesi, alıcının da hemen sigortasını yaptırması gerekiyor. Noterlerin araç devir işlemlerinde alıcıdan trafik sigortasını isteyip, devir işlemini öyle yapması gerekiyor.