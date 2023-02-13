12 soruda DASK’ta bilinmesi gerekenler

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1- Hangi hasarları kapsar?

Deprem nedeniyle konutta yangın çıkarsa, patlama olursa, yer kayması oluşursa bunların vereceği zarar DASK kapsamında. Bunların dışında konuttaki eşyalarda meydana gelen zararlar ve kişilerin uğrayacağı bedeni zararlar ve sağlık ile ilgili konular sigorta kapsamında değildir. Binalardaki tüm ortak alanlar da sigorta kapsamına giriyor.

2- Hangi konutlar kapsamda?

Belediye sınırları içinde kalan meskenler için geçerli. Köy alanlarındaki konutlar sigorta kapsamı dışındı. Binaların içinde yer alan ticarethane, büro, dükkan ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler sigorta kapsamında. İş hanı, iş merkezi gibi tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan yapılar sigorta kapsamına girmiyor.

3- DASK, ne kadar hasar ödeyecek?

2022’nin Kasım ayında yapılan değişiklikle DASK’ın teminat tutarları artırıldı. DASK’ın bir konut için ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı 640 bin TL. Örneğin, konutunuz 100 metrekare ise, depremde yıkıldıysa DASK size 301 bin TL ödeyecek. Konutunuz 150 metrekare ise 452 bin TL, 200 metrekare ise 603 bin lira alacaksınız.

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4- Konutun piyasa değerini öder mi?

Hayır, ödemez. DASK, konutun yeniden inşa bedelini öder. Bunun için de her yıl tespit edilen birim metrekare maliyeti (2023 için bu tutar 3 bin 16 TL) ve konutun metrekaresine göre belirlenen ve poliçede yazan tutar ödenir. Deprem sonucunda arsa değeri değişmeyeceğinden sigorta yapılırken arsa değeri hesaba katılmaz.

5- Zararın tamamı ödenir mi?

Konut tamamen yıkılırsa poliçede yazan tazminat tutarının tamamı ödenir.

6- Hasar görmüş konutlar sigorta yaptırabilir mi?

Ağır hasarlı binaların, güvenlik gereği yıkılması gereklidir. Bu nedenle yeniden inşasına kadar sigortalanması mümkün değildir. Orta hasarlı binalar, binaların onarılması veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip sunulması koşuluyla sigorta mümkündür. Hafif hasarlı binalarda sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta düzenlemesi buna göre yapılır.

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7- Hasar ne kadar sürede ödenir?

Gerekli incelemeler ve hasar tespiti yapıldıktan sonra hemen ödenir. 10 ili etkileyen depremde DASK, ödemelere başladı.

8- Apartmanda çoğunluk konutta DASK yoksa ne olacak?

Diğer konut sahiplerinin poliçe yaptırmamış olması, yaptıranın tazminat ödemesi için engel teşkil etmez. Hasar, poliçe limiti kapsamında değerlendirilir ve DASK sigortası olanların hasarını karşılar.

9- Hasar ihbarı nasıl yapılacak?

Alo DASK 125, www.dask.gov.tr, e-devlet üzerinden hasarlarınızı bildirebileceksiniz. Hasar bildirimi yaptığınızda DASK’tan cep telefonunuza SMS ile ‘hasar dosyası oluşturulmuştur’ mesajı gelecek.

10- Hasar tespitini kim yapacak?

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DASK’ın görevlendirdiği sigorta eksperleri yapacak. DASK, ilgili kurumlarla koordineli çalıştığından hasar ihbarı yapılmadan hasar süreçlerini başlattı. DASK tarafından hasar dosyası oluşturulduktan sonra sigortalıların telefonuna SMS ile hasar tespitini yapacak sigorta eksperinin adı, soyadı, telefon numarası gönderilecek.

11- Hasar nasıl ödenecek?

Telefonunuza ‘ödemeniz hazır’ SMS’i gelecek. Vakıfbank şubesinden telefonunuza gelen şifre ve kimlik ile ödemenizi alabileceksiniz. Öte yandan zorunlu deprem sigortası ile ilgili tüm işlemler, DASK’ın, deprem bölgelerinde kurduğu mobil ofisler aracılığı ile de yapılabilecek.

12- DASK, böyle büyük bir hasarı karşılayacak güçte mi?

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DASK, 120 milyar TL hasar ödeme gücüne sahip. Bu depremde ve diğer büyük depremlerde hasarı karşılayacak finansal yapısı bulunuyor.