11.2 milyon konut sahibini ilgilendiren deprem sigortasında her şey değişti

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Değişikler de Resmi Gazetede yayımlanarak, uygulamaya girdi. Bu kapsamda deprem sigortasının primleri arttı, verilen teminat tutarı yükseldi ve olası bir depremde DASK’ın ödeyeceği hasar rakamı yeniden belirlendi ve böylece deprem sigortasında yeni dönem başladı. Peki, değişiklikler kimi, nasıl etkileyecek, konut sahipleri bundan sonra ne yapacak? İşte, tüm detaylar.

1-Zorunlu deprem sigortasının primlerinde neler değişti?

8 Mart tarihinden itibaren primlerde yüzde 10’luk bir artış yapıldı. Yeni düzenleme ile zorunlu deprem sigortasında asgari primler de yeniden belirlendi. Deprem sigortasında primler, konutun bulunduğu deprem risk grubuna göre belirleniyor. Deprem risk grubu da 1. dereceden 7. dereceye farklılık gösteriyor. 1. derece deprem riski en yüksek bölge, 7. derece ise deprem riski en düşük bölge anlamına geliyor. Buna göre, 8 Mart tarihinden sonra deprem sigortasının primleri; 1. derece için 1.441 liradan, 2. derece için 1.238 liradan, 3. derece için 1.092 liradan, 4. derece için 1.024 liradan, 5. derece için 765 liradan, 6. derece için 546 liradan ve 7. derece için 371 liradan düşük olmayacak. Özetle, konutunuz 7. derece deprem bölgesinde ise deprem sigortasına 371 liradan daha düşük prim ödeyemeyeceksiniz.

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2-Primler ne kadar arttı?

Örneğin, İstanbul’da, 1. derece deprem bölgesinde, 100 metrekarelik, betonarme konut için 8 Mart tarihinden önce 1.878 lira ödenirken, yeni düzenleme ile 2 bin 57 lira ödenecek. 100 metrekare, betonarme konut 7. derece deprem bölgesinde ise 8 Marttan önce 482 lira prim ödenirken, şimdi 571 lira ödenecek. Primlerde yüzde 10’luk bir artışa gidilmiş oldu.

3-Teminatlar arttı mı?

Yeni düzenleme ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme konutlar için 8.039 liraya, diğer konutlar içinse 5.359 liraya çıkartıldı. 8 Mart öncesi metrekare bedeli betonarme konutlar için 6.000 lira, diğer konutlar için 4.000 liraydı. Buna göre zorunlu deprem sigortasının teminatları yüzde 34 artırılmış oldu. 8 Mart tarihinden önce 100 metrekare betonarme bir konutun sigorta teminatı 600 bin lirayken, şimdi 803.900 liraya çıkarıldı. Şöyle ki, olası bir depreme konutunuz yıkılırsa DASK size 803.900 lira ödeyecek.

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4-En yüksek teminat tutarı arttı mı?

Yeni düzenleme ile o da arttı. Bir konut için DASK tarafından verilecek en yüksek teminat 8 Mart tarihinden önce 1 milyon 272 bin iken, bugün artık 1 milyon 704 bin lira oldu. Zorunlu deprem sigortasında en yüksek teminat 212 metrekare konutlar için veriliyor.

5-8 Mart 2025 tarihinden önce DASK yaptıranlar, değişikliklerden yararlanacak mı? Teminat artışından yararlanmak için zeyilname yaptırmak gerekiyor mu?

Zorunlu deprem sigortasında 2024 başından itibaren zeyilname uygulaması artık kalktı, onun yerine enflasyon koruması geldi. 8 Mart tarihinden önce sigorta yaptıranlar prim ödemeden yeni teminatlardan yararlanacak. Yani, bu tarihten önce sigorta yaptıran ve bir yıllık sigorta süresi dolmayan tüm sigortalıların, teminatları otomatik olarak sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedel olan 8.039 liraya yükseltildi. Örneğin, 2024 yılının kasım ayında deprem sigortanızı yenilediniz, 8 Mart tarihinden sonra teminatınız artırıldı ve bunun için ekstra prim ödemenize gerek yok.

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6-DASK’ta enflasyon koruması devam ediyor mu?

1 Ocak 2024’ten itibaren sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her ay TÜİK tarafından, bir önceki ay açıklanan aylık enflasyon oranında artırılıyor. Buna enflasyon koruması deniyor. Enflasyon koruması devam edecek. Örneğin, 100 metrekare konutun teminatı tutarı mart ayında 803.900 lira iken, gelecek ay enflasyon koruması sayesinde teminat tutarı 820.900 liraya çıkacak.

7-Neden zorunlu deprem sigorta-sının primlerinde artışa gidildi?

2016 yılından bu yana DASK kapsamında sunulan zorunlu deprem sigortasının fiyatları ve tarifelerinde değişiklik yapılmadı. DASK, değişikliğin nedenini şöyle açıkladı: “2016’dan bu yana değişmeyen deprem risk grubu çarpanlarında Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetlerden kaynaklanan küresel reasürans maliyetlerindeki artış nedeniyle değişiklik yapıldı.”