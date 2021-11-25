10 soruda sağlık prim borcu yapılandırması

Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak bu konuda kesinleşmiş bir durum yok. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.
EYT ÇIKSA DA YARARLANAMAZSINIZ
Soru: 1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor. Naciye K.
Cevap: Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
GELİR TESTİNE GİREBİLİRSİNİZ
Soru: 2019’un kasım ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatıramıyorum. İşten çıkarıldım, halen de çalışmıyorum. Gelir testine başvurmadım. Sorularım şunlar, prim borcumu yapılandırma hakkım var mı, gelir testine girebilir miyim? Aykut T.
Cevap: Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı bitmedi. 30 Nisan 2021’den öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yapılandırma yapabilir. Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir. Ayrıca taksitlendirme de yapabilirsiniz. Gelir testine girebilirsiniz, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden düşükse primlerinizi devlet karşılar. Eğer yüksekse siz ödeyeceksiniz.
2022’DE KIDEMİNİZ YÜKSEK OLUR
Öncelikle şunu belirteyim, BES’i olan katılımcıların senede 6 kere fon dağılımlarını değiştirme hakkı vardı; yeni yapılan düzenleme ile şimdi bu hak, 12’ye çıkartıldı. Yani, senede 12 kez birikimlerinizi değerlendirdiğiniz BES fonlarını değiştirebilirsiniz. Kaç kişi bu hakkı kullanıyor derseniz; BES’teki her 100 kişiden ancak 10’u fonlarını değiştiriyor, geri kalanlar sisteme girerken seçtikleri fonlarına dokunmuyor. Elbette, senede 12 kere fon dağılımınızı değiştirin demiyorum, ama belirli dönemlerde değişiklik yapmalısınız. Bugün içinde bulunduğumuz dönem, tam da o dönem. Bugünlerde birikimlerinizin erimemesi için ya da tasarruflarınıza daha yüksek getiri sağlamanız için mutlaka BES fonlarınızı gözden geçirip, fon dağılımınızı değiştirmenizi öneririm.
BES’İN GETİRİSİ NE OLDU?
Şu fona yatırın, bu fonu tercih edin demeyeceğim ama BES’te getiriler konusunda genel resmi çizeceğim, bu doğrultuda fon tercihini size bırakacağım. Sene başından bu yana bireysel emeklilik sisteminin ortalama getirisi yüzde 26’ya yakın. Enflasyon da yüzde 15.75 (yıllık enflasyondan bahsetmiyorum) olduğuna göre, kabaca BES katılımcısının ortalama getirisi enflasyonun 10 puan üzerinde olmuş. Aynı dönemde faizli fonların ortalama getirisi yüzde 23’lerde, faizsiz fonların getirisi de yüzde 32’lerde olmuş. Tabi, seçilen fonlara göre bu getiri daha fazla olacağı gibi enflasyonun altında da kalabiliyor. Yine aynı dönemde mevduat faizinin getirisi yüzde 15.5 olmuş ki, anlaşılacağı üzere tasarruflarını faizde değerlendirmeyi tercih edenlerin birikimleri enflasyon karşısında erimiş.
PARA PİYAYASI, ALTIN
Kafanızı çok da karıştırmadan emeklilik fonlarının getirisi açısından iki dönem paylaşacağım. Birincisi, bu yılın başından eylül ayına kadar ki dönem, diğeri ise eylül ayından bugüne kadarki dönem. Yılın başından eylül ayına kadarki dönemde emeklilik fonları içinde para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan para piyasası fonları, ağırlıklı dövize yani eurobondlara yatırım yapan kamu borçlanma araçları fonları ve altın fonları yüzde 11 ila yüzde 13 arasında değişen getirilerle enflasyonun üzerinde getiri sağlamış. Bir başka ifadeyle birikimlerini bu fonlarda değerlendiren BES katılımcıları yüksek getiriler elde etmiş.
FONLARINIZI DEĞİŞTİRİN
Eylül ayında itibaren de faizlerdeki düşüşe paralel durum değişmiş ve yine dolar, avro gibi dövize yatırım yapan kamu dış borçlanma araçları fonları yüzde 19’larda getiri sağlarken; mesela altın fonu yüzde 26 getiri ile rekor kırmış. Eylül ayından önce hisse fonlarının getirisi yüzde 7’lerdeyken, eylülden itibaren hisse getirileri yüzde 16’lara çıkmış. Bu dönemde para piyasası fonlarının getirileri ise yüzde 4’lerin altında kalmış. Bu ne anlama geliyor? Ağustos ya da eylül ayında fon dağılımını değiştirip de birikimlerini bu fonlara kaydıranlar çok yüksek getiriler elde ettiler. Ha keza, eurobondların, altının, hisse fonlarının getirileri bu süreçte yüksek olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Özetle, bugün 14 milyona yakın kişi BES aracılığı ile birikimlerini değerlendirip, tasarruf ediyor. Bu birikimler geleceğe yönelik birikimler. Altını bir kere daha çizeyim, bu dönem birikimlerin değerlendirildiği fonları değiştirmenin tam zamanı.
Asgari ücret toplantıları ise aralık ayının başında başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti. Hal böyle olunca da hem ücret konusunda beklenti çıtası yükseldi hem de ilgili taraflardan farklı farklı talepler gelmeye başladı. Kimileri yüzde 30 artacak diyor, kimileri bu da yetmez asgari ücretin netinin en az 5 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Asgari ücretin 2022’de kaç lira olacağı konusuna geçmeden önce kısa bir analiz yapalım. Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi. O dönem enflasyon ise yüzde TÜFE’de yüzde 8.8’di. 2016 yılı kadar olmasa da benzer oranda zam, yüzde 26 ile 2019’da ve yüzde 21.6 ile de 2021 yılında yapıldı. Enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20.30, 2020 yılındı da TÜFE’de yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
AĞIR BASAN SENARYO
İlginç bir tespitte daha bulunayım. 2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12’si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45’e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi. Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi. Daha açık bir anlatımla; asgari ücret en düşük ücret, bundan daha düşük maaşa kimse çalıştırılamaz anlamına gelirken, bugün asgari ücret normal ücret haline geldi. Gelelim, 2022’de asgari ücrette ne kadar zam yapılacağı konusuna. Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.
VERGİDE İSTİSNA OLUR MU?
Masadaki seçeneklerden biri de asgari ücretin işvene maliyetini artırmamak için ücretten alınan gelir vergisinde istisnaya gidilmesi, tamamen gidilmese de belli oranda gelir vergisinin azaltılması yönünde. Çok detaya girmeden özetleyeyim; asgari ücretten vergi alınmaması, asgari ücretlerinin maaşında 220 lira civarında bir artış yaratacaktır. Peki, bundan dolayı devletin vergi kaybı olacak mıdır? Olacaktır ama tahmini kayıp asgari geçim indimi sonrası 6 milyar lira civarındadır. Yani, asgari ücretliden alınan verginin, toplam vergi gelirleri içindeki payı çok da yüksek değil.
NELERİ ETKİLECEK?
Tabii, asgari ücretteki artışın göz ardı edilmemesi gereken dolaylı iki etkisi olacaktır. Bunlardan birinci, asgari ücrete yapılacak zam, kurumların içinde ücret dengelerini de değiştirecektir. Bu zam ister yüzde 20, ister yüzde 30 olsun, asgari ücretli dışındaki çalışanlar da haklı beklenti yaratacaktır. İkincisi ise asgari ücret sadece çalışanların maaşını etkileyen bir konu değil. Sosyal güvenlik çatısı altındaki her alan asgari ücrete endeksli. Ne mi demek istiyorum? Asgari ücrete yapılacak zam; askerlik ve doğum borçlanmasından yaşlılık aylığına, genel sağlık sigortası priminden asgari geçim indirimine, işsizlik maaşından isteğe bağlı sigortalılığa ödenecek primlere kadar her alanda artış anlamına gelecektir.
Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.
PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ
Soru: Annem 63 yaşında, 1980 yılında 5 ay sigortalı olarak çalışmış. Annemin emekli olabilme şansı var mı, ne yapılması lazım? Şevval T.
Cevap: Annenizin yaşı 63 olsa da ne prim gün sayısı ne de çalışma yılı açısından emekli olabilme imkanı yok. Ancak anneniz, 1980 yılındaki 5 aylık çalışma süresi içinde kendi adına yatırılan primleri iade alabilir.
STAJ SÜRESİ EMEKLİLİKTEN SAYILMIYOR
Bu karar yıllardır süren, hatta binlerce kişinin mağduriyetine neden olan tartışmaya yeni bir boyut ekledi. Tartışmanın konusu da trafik kazalarında sağlık giderleri trafik sigortasından mı karşılanır; sakat kalanların ömür boyu bakıcı masrafını kim öder?
SİGORTA ÖDEMEZ
Aslında, trafik kazalarında sağlık giderini kimin karşılayacağının pek de tartışılacak tarafı kalmadı ama çoğu kişi bilmediğinden halen bu konuda belirsizlik sürüyor. On yıl öncesine kadar trafik kazalarında tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında sigorta şirketleri tarafından karşılanıyordu. 2011’de yapılan bir düzenleme ile trafik kazalarında tüm tedavi masraflarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamaya başladı. Sigorta şirketlerine de topladıkları trafik sigortası primlerinden yüzde 10 payı SGK’ya aktarma zorunluluğu getirildi. Böylece sigortacıların trafik kazalarındaki tedavi masraflarını ödeme sorumluluğu ortadan kalktı.
Peki, sigortacıların sorumluluğu kalmamışsa biz on yıldır neyi tartışıyoruz? Bugün trafik kazası geçirip de özel bir hastanenin aciline kaldırılırsanız; SGK, sağlık giderlerini kendi belirlediği rakamlar üzerinden -ki, buna kısa adı SUT olan Sağlık Uygulama Tebliği deniyor- ödüyor. SGK’nın ödediğinin üzeri için de özel hastane vatandaşa bir fatura çıkartıyor. Vatandaş da, ‘trafik sigortası var, ben niye cebimden para ödüyorum?’ diyerek, sigorta şirketinden tedavi giderini talep ediyor. Sigorta şirketi de, ‘trafik kazalarında sağlık gideri sorumluluğumuz artık yok, SGK’dan iste, ödemem’ diyor. İş uzuyor, mahkemeye gidiyor. Sonuçta kimi mahkeme davacı vatandaşı, kimi mahkeme de sigorta şirketini haklı buluyor.
TRAFİK SİGORTASI
Sigorta şirketleri düne kadar trafik sigortasının tedavi teminatı kapsamında geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, protez gibi giderleri karşılarken, bugün bu giderler karşılanmıyor; protez giderleri de yine SUT üzerinden ödeniyor. Oysa, sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini SGK’ya aktarırken SUT üzerinden hesap yapıp aktarmıyor. İşte yıllardır süren tartışma bu. Çözümü var mı; yok. Açıkçası, SGK’nın, sigorta primlerinden aldığı payın ne kadarını trafik kazalarında tedavi gideri olarak ödediğini ben şahsen merak ediyorum.
BAKICI GİDERİ
Şimdi, Yargıtay’ın kararı ile bu tartışmaya bir yenisi daha eklendi; o da, bakıcı masrafı gideri. Sigortacıların tezi şu: Trafik kazasında tedavi gören kişinin bakıcı gideri tedavinin bir parçasıdır, dolayısıyla bu gideri SGK ödemelidir, çünkü bizim SGK’ya aktardığımız payın içinde bakıcı gideri de var. Tedavi sonrası kaza mağduru kişi kalıcı sakat hale gelirse, trafik sigortasından limitler dahilinde 430 bin liraya kadar sakatlık tazminatı ödeniyor ve trafik sigortasının şartlarına göre de bu tazminatın içinde bakıcı gideri de var. Dolayısıyla kalıcı sakatlık halinde tazminatın dışında ayrıca bir bakıcı gideri ya da bir başka gider trafik sigortasından ödenmez.
EMEKLİLİKTE yaşa takılanlar konusu yeniden gündeme gelince, günlerdir okuyuculardan da ‘düzenleme çıkacak mı, bizi de kapsayacak mı, emekli olabilecek miyiz?’ benzeri çokça soru alıyorum. Doğrudur; asgari ücret artışı, emekli maaşlarında iyileştirme ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT), sorununun çözümü de konuşuluyor. Çok iyi hatırlıyorum, EYT konusu en son 2019 yılında yeniden gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; o dönem Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi, bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin’i, EYT sorununun çözümü için görevlendirmişti. Hatta o dönem Bilgin, EYT mağdurları ile öngörüşme yapmıştı. Diyeceğim o ki, Bakan Bilgin, EYT konusunu en iyi bilen isimlerden biridir. Düzenleme çıkar mı? Kesin çıkar demek için henüz çok erken. Bu konuda bazı maliyet hesapları yapılıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, mesela, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, sosyal güvenlik alanında yapılacaklar ve hedefler arasında bu EYT konusu yer almıyor. Nitekim Bakan Bilgin, son açıklamasında öncelikli konularının asgari ücret olduğunu da söyledi.
KİMLER YAŞA TAKILIYOR?
Peki, kimler emeklilikte yaşa takılıyor, sayıları ne kadar? EYT mağdurları için kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik için yaş şartı aranmıyordu. 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi, prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Hal böyle olunca da bir gecede yapılan değişiklikle çalışanlar çalışma yılını, prim gün sayısını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı. Örneğin, 1998 yılında işe giren bir çalışan eski şartlara göre bundan iki yıl sonra yani 2023 yılında emekli olacakken yapılan düzenleme ile çalışanın emekliliği 2038 yılına ötelenmiş oldu. 1999 yılından bu yana da 20 yıldan fazladır EYT konusu gündemde ve o tarihte düzenleme yapıldığında bundan etkilenenlerin sayısı sınırlı olsa da zaman içinde emekli olamayanların sayısı arttı ve ortaya EYT mağdurları çıktı.
SEÇENEKLER NELER?
Kaç kişi emeklilikte yaşa takılıyor diye sorarsanız; tüm yaşa takılanların sayısının 6.3 milyon kişi; ancak bugün düzenleme yapılsa emekli olacakların sayısının ise 900 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bugün düzenleme yapılsa ve bu 900 bin kişi emekli edilse sosyal güvenlik sistemine ortalama maliyeti ilk yıl tahmini 3 milyar lira olacaktır. Bir başka tahmine göre de -2019 yılında kamunun yaptığı hesaplama- yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanındığında bunun 10 yılda sosyal güvenlik sistemi üzerine 800 milyar liranın biraz üzerinde bir maliyet getirecek. Peki, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için neler konuşuluyor, masadaki seçenekler neler? Dikkat ettim de bu konu yeniden gündeme geldiğinde kamuoyunda bazı modeller konuşuluyor; Finlandiya modeli, Almanya modeli gibi. Öncelikle şunu belirteyim, bir düzenleme yapılacaksa 6.3 milyon kişiye birden emeklilik hakkı tanınacak bir düzenleme olmayacaktır. Bu bir kerelik bir düzenleme olacak ve sigortaya eski girişleri kapsayacaktır. Daha açık bir anlatımla, düzenleme 900 bin ila bir milyon kişiyi kapsayacaktır ve yaşa takılıp da emekliliğine iki-üç yıl kalanlara imkan tanınacaktır.
DÜŞÜK MAAŞLA EMEKLİLİK
Beklentiler arasında EYT’lilere her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi de var. Bu uygulamayı Finlandiya yapmış ancak Finlandiya’da bu şekilde emekli olanların sonradan emekli maaşlarında iyileştirme yapılmış, maaşlar yükseltilmiş. Bugün ise Finlandiya’da emeklilik yaşı 65’lerde. Diğer ülke modellerinden daha fazla bahsetmeyeceğim ama şunu söyleyeyim, özellikle Avrupa’daki emeklilik modelleri bizim için pek de uygun değil. Çünkü bu ülkelerin çoğunda sistemin ana odağında özel emeklilik sistemleri var. Bizdeki gibi sadece sosyal güvenlik sisteminin verdiği emekli aylığı üzerine kurgulu bir model yok. Bizde ortalama emekli maaşı 3 bin lira; bunun altında maaş alan emekli sayısı da az değil. Eğer EYT’lileri emekli etmek için düşük emekli aylığı üzerinden bir formül bulunursa bu ileride ciddi sorun olur ve haklı olarak maaşların artırılması yönünden talepler oluşur.
Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022’nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek. Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha avantajlı. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİRSİNİZ
Soru: Eşim 1.1.1964 doğumlu 1.11.1983 yılında sigorta girişi var. 1375 gün primi var. Emekli olması için isteğe bağlı sigorta yaptırsak ne kadar prim yatırıp emekli olabilir? Abdullah T.
Cevap: Eşinizin yaştan emekliliği için 15 yıl çalışıp, 3600 prim günü ve 50 yaşını doldurması gerekiyor. Yaş tutsa da çalışma yılı ve prim gün sayısı eksik. Aylık en düşük 1.144 lira prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olabilirsiniz. O zaman da Bağ-Kur üzerinden emekli olabilirsiniz. Bunun için de 10 yıllık sigortalı olunması gerekiyor.
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 27.10.1973 doğumluyum. İlk sigortalı olduğum tarih 18.7.1988. Ne zaman emekli olabilirim? Onur Ö.
Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5450 gün prim ödemeniz halinde 51 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emekliliğe yetiyor. Ancak yaşınız 48 olduğu için yaşınız tutmuyor. Bu durumda yaşı bekleyeceksiniz, 2024 yılında emekli olacaksınız.
60 YAŞINDA PRİM İADESİ ALACAKSINIZ
Saatlik de kiralanıyor, isteyen satın alıp trafiğe çıkıyor. Satılmasında da, alınmasında da, trafiğe çıkılmasında da bir kısıtlama yok. Trafiğe kayıt yaptırılmasına da gerek yok. Elektrikli scooterlara yönelik yasal düzenleme yapıldı, kullanım şartları belirlendi. Detayına girmeyeceğim. Genel düzenlemenin dışında belediyeler de ayrıca hem elektrikli scooter hizmeti veren firmalara hem de scooter kullanımına yönelik düzenlemeler yaparak, belirli sınırlamalar getirdi.
Şimdi diyeceksiniz ki, ‘ne güzel işte hem çevreci aletler hem de trafiği rahatlatıyor’. Maalesef o kadar basit değil, işte. Kullanım yaygınlaştıkça scooterların karıştığı kazaların sayısı da artıyor. Bu kazalar da öyle scooterdan düştü kolunu bacağını yaraladı şeklinde kazalar değil. Doğru, bir kısmı böyle ama bir kısmı da ölümlü kazalar. Evet, scooter kullanımına yönelik düzenlemeler yapıldı yapılmasına da iş trafik kazasına gelince ortada ciddi bir
belirsizlik var.
SİGORTA HASAR TALEP ETTİ
Bir tanesini anlatayım. Geçenlerde gündeme de geldi hatta tepki de çekti. Kişiler üzerinde detaylı durmayacağım, sadece olayı anlatacağım. İstanbul’da, sokak içerisinde elektrikli scooterla ile dolaşan bir vatandaşa karşı yönden gelen bir araç çarpıyor. Scooter kullanıcısı ciddi yaralanıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aylarca tedavi görüyor. Bu esnada da çarpan aracın sigorta şirketinden scooter sürücüsüne çarpışma sonrası araçta oluşan maddi hasarın ödenmesine yönelik talep geliyor. Sigorta şirketinin talebi yanlış mı? Değil, yasalar bu hakkı tanıyor. Sigorta şirketinin scooter sürücüsünden karşı tarafa verdiği zararı talep etme hakkı var. Bu olay münferit mi? Değil, bu şekilde sigorta şirketlerinin scooter sürücülerinden tazminat talep ettiği birçok kaza olayı var.
KAZALARIN SAYISI ARTIYOR
Görünen o ki, bundan sonra da bu ve benzeri kazalar artmaya devam edecek ve scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek. Neden? Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.
Tabi durum bu kadar da vahim değil. Scooter kiralaması yapan kurumsal şirketler bu tür kazalara karşı sorumluluk sigortası yaptırıyor. Keza Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla scooter işleticilerine, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara ferdi kaza ve 3. şahıs kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu kıldı. Bu zorunlulukta sadece scooter işleticisi şirketler için geçerli. Bireysel scooter kullanıcıları içinse hiçbir sigorta zorunluluğu yok.
Programda dikkat çeker bazı başlıkları da paylaşayım. Şunu net bir şekilde söyleyeyim, 2022 yılı özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele yılı olacağa benziyor. Önce istihdamla başlayayım. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 2021 yılının ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre istihdamın bin 975 kişi arttığı, işsizlik oranının ise bir önceki yılın aynı ayına göre bir puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleştiği belirtilerek, aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 12.1, işgücüne katılma oranının ise yüzde 51.2 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor. 2021 yılında ise istihdamın bir önceki yıla göre bin 829 kişi artacağı, işgücüne katılma oranının yüzde 51.4 olacağı bekleniyor. Programa göre, işsizlik oranının yüzde 13.2’den yüzde 12.6’ya düşeceği tahmin ediliyor.
Programa göre, 2022’de, pandemi sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre bin 277 kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12’ye gerileyeceği hedefleniyor. İşgücüne katılma oranı da 2022 yılında bir puan artışla yüzde 52.4’e ulaşması bekleniyor.
SGK’YA 280.7 MİLYAR TL
Gelelim, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili tespitlere. 2021’de bir önceki yıla göre prim gelirlerindeki düşüş nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), toplam gelirlerinin GSYH’ya oranının 0.2 puan; bununla birlikte sigorta ödemeleri ve sağlık giderlerindeki düşüş sonucunda SGK’nın toplam giderlerinin GSYH’ya oran olarak 1.1 puan azalması bekleniyor. 2021 yılında SGK’ya aktarılacak bütçenin 245.8 milyar TL’yi bulacağının dikkat çekildiği programda, 2022 yılında ise sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675.8 milyar TL, toplam giderlerinin 714.7 milyar TL olması bekleniyor. Buna göre, 2020’de, sosyal güvenlik kurumlarının gelir-gider açığı 39 milyar TL olacak ve 2022 yılında SGK’ya bütçeden 280.7 milyar TL tutarında ve GSYH’nın yüzde 3.6’sı oranında bütçe transferi yapılacağı tahmin ediliyor.
İNŞAAT, TURİZM, TEKSTİL
Bu gelişmeler çerçevesinde temel hedef ise SGK’nın gelirlerini artırmak. Bunun için de yapılacakların başında kayıt dışı istihdam ile mücadele geliyor. Programda, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranının kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2020 yılında yüzde 87 düzeyine ulaştığı vurgulanıyor. Genel olarak bakıldığında ise bugün için kayıt dışı istihdam oranı yüzde 20’lerde. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın, gelecek sene sosyal güvenlik alanındaki hedeflerde, ağırlığı kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ücret ile mücadele alıyor ve bu konuda yapılacaklar sıralanıyor. Bunların başında da kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Kayıt dışılığın yoğun olduğu belli başlı sektörler tespit edilmiş; inşaat, turizm, tekstil. Bu sektörlerde küçük ölçekli işletmelere yönelik yıl içerisinde risk analizlerine dayalı denetim faaliyetleri uygulanacak ve küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla TESK ve TOBB ile işbirliği yapılacak.
KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Programda, kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında en çok dikkatimi çeken uygulama; özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda çalışanlara bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek olması. Bu uygulama sadece çalışanlara yönelik olmayacak; anlaşılan o ki, bugüne kadar kayıt dışılık ile ilgili bir analiz yapılmış ve belirli işyerleri de tespit edilmiş. Şimdi de kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere hem uyarı hem de bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.
Cevap: 30 Nisan 2021’den öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yapılandırma yapabilir. Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir. Ayrıca taksitlendirme de yapabilirsiniz. Gelir testine girebilirsiniz, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden düşükse primlerinizi devlet karşılar. Eğer yüksekse siz ödeyeceksiniz.
KISA ÇALIŞMA EMEKLİLİĞİNİZİ UZATIR
Soru: Haziran ayına kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlandım. Bu dönemde primlerim yatırılmamış. İşveren primleri yatırmak zorunda değil mi? Bu durumda daha mı geç emekli olacağım? Ben borçlarımı ödeyebilir miyim? Nurbanu S.
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primlerini işveren ve devlet yatırmıyor. Eğer emeklilik için prim gün sayınızda eksiklik yoksa kısa çalışma ödeneğindeki süre emekliliğinizi etkilemez. Ancak emeklilik için yaşınız tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi emekliliğinizi uzatır. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkanı tanımıyor.
Malum, BES’te, emeklilik yaşı belli; sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor.
Düne kadar özel emeklilikten bahsedilmezdi, artık gerekli şartları yerine getirenler BES’ten emekli oluyor. Bu konuya niye değindim? Okuyuculardan sık sık ‘şu kadar süre BES’teyim nasıl emekli olurum, emekli olursam ne kadar para alırım’ gibi sorular alıyorum. BES’e ne kadar yatırılırsa ne kadar birikime ulaşılır konusuna bir başka yazımda detaylı değinirim, ama şimdilik genel bir durum değerlendirmesi yapayım.
DOKUZ AYDA 23 BİN EMEKLİ
Bugüne kadar BES’ten, 161 bin kişi emekli oldu. Bir başka ifadeyle, 161 bin özel emekli var. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020’nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş. Çok iyi hatırlıyorum, sistemin başlarında, ‘kim 56 yaşına kadar bekleyecek, bekleyecek de ne olacak?’ şeklinde eleştiriler vardı. Bugün gelinin nokta ortada; sistemden yüz binlerce kişi şakır şakır emekli oluyor. Olurken de hem fonlarda değerlenmiş kendi birikimlerini hem de devletin kendileri adına ödediği yüzde 25 katkıyı ve kantının da değerlenmiş halini alıyor.
YÜKSEK BİRİKİMİN FORMÜLÜ
Gelelim asıl soruya; emekli olan bu kişilere sistem ne kadar ödeme yapmış? Şöyle de sorabiliriz; emekli olanlar kaç para almış? Bu soruya cevap vermeden önce şu hatırlatmayı yapayım, BES’te birikim tutarı; sistemde kaç yıl kalındığı, bu süre içinde sisteme ne kadar katkı payı ödendiği ve bu ödenen katkı paylarının değerlenmesi için hangi fonların tercih edildiği ile doğru orantılı.
BES’te, iyi bir birikime ulaşmanın formülü ise; sisteme erken yaşta girmek, gerçekten emekliliği düşünüp uzun süre kalmak, küçük rakamlar değil de ortalama bir katkı payı ödemek ve ödenen bu katkı paylarını da piyasada değişen şartları göz önüne alıp getirisi yüksek emeklilik fonlarında değerlendirmek. Açıkçası kimse kimseyi kandırmasın; 45 yaşında sisteme girip, 11 yıl boyunca ayda 100-150 liralar yatırarak, başta seçilmiş emeklilik fonu ile 11 yıl geçirilip 56 yaşında yüksek birikime ulaşmayı beklemek hayalcilikten başka bir şey olmaz.
195 BİN LİRA ALDILAR
1)Kıdem tazminatına hak kazanmak için emekli mi olmak gerekiyor?
Emekliliğin dışında; çalışanın işvereni işten çıkarması, erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden de kıdem tazminatını alabiliyor.
2) Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir miyim?
Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. Buna göre 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kıdem tazminatını alabiliyor.
3)15 yıl ve 3 bin 600 prim günü dolduran herkes kıdemini alabilir mi?
Hayır, ilk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yıl ve 3 bin 600 prim gün şartını yerine getirmeleri halinde tazminata hak kazanıyorlar.
4)Aynı işyerinde mi 15 yıl, 3600 prim günü doldurmak gerekiyor?
Farklı işyerlerinde, farklı sürelerde çalışılsa dahi toplam çalışma süresinin 15 yıl, 3600 prim günün doldurulması tazminat almak için yeterli. Sadece tazminat, son işyerinizde ne kadar süreyle çalışıyorsanız, o süre üzerinden hesaplanır. Örneğin, son işyerinde 3 yıldır çalışıyorsunuz ama 15 yıl 3600 şartını yerine getirdiniz, işyerinden 3 yıllık kıdeminizi alıp, ayrılabilirsiniz.
Cevap: Sigorta başlangıcından önce yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Böylece sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Buna göre de erken yaşta emekli olabilirsiniz.
7000 PRİM GÜNÜ DOLDURAN TAZMİNAT ALIR
Soru: 1999 sonrası işe başlayan birisi çalıştığı iş yerinden ayrılmak istese, 7000 günü doldurmuşsa ve SGK’dan yazı alarak, tıpkı 4500 gün 25 yıl sigortalı gibi tazminat alabilir mi? Oğul E.
Cevap: İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp, kendi istekleri ile işten ayrılabiliyorlar. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.
ÇALIŞILAN GÜNÜN PRİMİ YATIRILMALI
Soru: Arkadaşım 13 ay kısa çalışma ödeneği aldı ama iş yerinde tam gün çalıştı. Fakat iş yerinden de ücret aldı, sigorta primleri hiç yatmadı. Şikayetçi olursa işveren ve çalışanın durumları nasıl olur, ceza alırlar mı? Emre A.
Cevap: Kısa çalışmadan yararlanan işçinin sigorta primleri yatırılmaz. Ancak kısa çalışma döneminde çalışan tam gün çalışıyorsa işverenin çalışan günlerin primlerini yatırması zorunludur. Bu durumda primler yatmamışsa ve çalışan tam gün çalıştığını ispat ederse iş sözleşmesini feshedebilir ve kıdem tazminatı da alınır. Çalışanın İŞKUR’a ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işvereni şikayet edebilir. Çalışana herhangi bir ceza uygulanmaz.
HAKLARINIZI ALIP EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Yeni düzenleme 2022’nin başından itibaren geçerli olacak. Değişiklikle trafik sigortasından ödenen hem maddi hem de bedeni tazminatlar artırıldı. Peki, trafik sigortasında neler değişti ve bu değişiklik sigortanın fiyatına yansıyacak mı?
1. Trafik sigortasında neler değişti?
2022’nin başından itibaren vefat, sakatlık, sağlık ve maddi teminat limitleri artırıldı. Bugün için trafik sigortasından ödenen maddi teminat tutarı araç başına 43 bin lira, kaza başına 86 bin lira iken; yeni sene ile birlikte araç başına maddi teminat tutarı 50 bin liraya, kaza başına da 100 bin liraya çıkarıldı. Sakatlık ve vefat tazminatı ise bugün için kişi başına 430 bin lira, kaza başına da 2 milyon 100 bin lira iken; yeni sene ile birlikte vefat ve sakatlık teminatları kişi başına 500 bin liraya, kaza başına da 2 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Trafik sigortasından ödenen sağlık giderleri ise kişi başına 500 bin liraya, kaza başına 2 milyon 500 bin liraya çıktı. Aynı şekilde diğer araç gruplarında da teminat limitleri yükseltildi.
2. Teminatlar arttığı için fiyatta değişiklik olacak mı?
Trafik sigortasında primleri devlet belirliyor, sigortacılar da kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. Sigorta şirketlerinin her ay trafik sigortası primlerini yüzde bir artırma hakkı bulunuyor. Bunun dışında bir fiyat değişikliği yok ve teminatların artması ile sigortanın fiyatı da artmayacak.
3. Maddi teminat artırıldığına göre kaskoya artık gerek var mı?
Bu konu maalesef yanlış biliniyor. Trafik ile kasko birbirinden iki farklı sigorta. Trafik sigortası trafikte üçüncü kişilere vereceğiniz zararları karşılıyor. Örneğin, trafikte bir başka araca zarar verirseniz trafik sigortası limitler dahilinde karşı tarafın maddi zararını karşılar. Ya da trafikte birinin ölümüne veya sakat kalmasına neden olursanız trafik sigortası ölen kişilerin yakınlarına vefat; sakat kalan kişiye de sakatlık tazminatı öder. Kasko sigortası ise sadece kişinin kendi aracına gelecek zararı karşılar; üçüncü kişilere verilecek zarar kaskonun kapsamında değildir. Örneğin, aracınız çalınırsa kasko öder, trafik ödemez. Aracınız bir afette zarar görürse kasko öder, trafik ödemez. Kazada karşı taraf kusurluysa trafik sigortası yeni senede 50 bin liraya kadar zararınızı karşılar, kaskonuz yoksa üzerini cebinizden tamamlarsınız ya da dava açıp karşı taraftan talep edersiniz.
4. Kasko ile trafik sigortasının fiyatı neredeyse aynı hale geldi, trafiğin daha ucuz olması gerekmiyor mu?
En basit haliyle, doktor sorumluluk sigortası ya da hekim sigortası diyebiliriz. Tüm doktorlar bu sigortayı çok iyi bilirler, çünkü yaptırmak zorundalar ama vatandaş bu sigortadan kelimenin tam anlamıyla bihaber. Bilmediği için de ‘hasta yakınları doktora saldırdı’ ya da ‘hasta yakını doktoru bıçakladı’ gibi haberleri sıkça duyuyoruz.
DOKTORLARA SİGORTA ZORUNLU
Peki, nedir doktor sorumluluk sigortası? Gerek özel hastanelerde gerek devlet hastanelerinde gerekse de özel çalışan uzman doktorlar ve diş hekimleri; yapacakları hatalar ve hastalarına verecekleri zararlara karşı sigorta yaptırmak zorunda. Daha açık bir anlatımla hekimler, hastanın vefatı ya da sakat kalması sonucu kendilerinden talep edilecek maddi-manevi tazminat taleplerine karşı zorunlu olarak sigortalanıyor. Eğer doktor, sağlık kurumuna bağlı çalışıyorsa sigortayı o kurum; yok, bir kurumu bağlı çalışmıyorsa da doktorun kendisi sigortayı yaptırıyor. Bu zorunlu sigortaya da hekim sorumluluk sigortası deniyor. Bu sigorta olmadan da doktorlar doktorluk yapamıyor.
COVID-19’U KAPSIYOR
Sigorta kapsamında da doktorlar, uzmanlık alanlarına göre 4 farklı risk grubuna ayrılıyor ve bu risk gruplarına göre de hastalara ve hasta yakınlarına ödenecek tazminat 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor. Hatta geçen sene son yapılan düzenleme ile hastanelerin covid-19 birimlerinde görevlendirilen kamu, özel ayrımı olmaksınız tüm hekimler, pandemi sürecinde görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetler, hekim sorumluluk sigortasının kapsamına dahil edildi.
Sistem nasıl işliyor? Doktorun kusurundan ya da ihmalinden dolayı hasta zarar görürse ya da hayatını kaybederse, hastanın kendisi veya yakınları yasal süreci başlatıyor; doktorun kusuru tespit edilirse sigorta hastaya veya yakınlarına tazminat ödüyor; tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Sigortadan ödeme yapılabilmesi için de hekimin kusuru ve zararın, tıbbi bir hatadan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı meydana geldiğinin tespiti gerekiyor. Mesela bir ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyonlar kusur kapsamına girmiyor.
NE KADAR TAZMİNAT ÖDENDİ?
Bugüne kadar da hekim sorumluluk sigortasından; hasta ve hasta yakınlarının toplam 1.7 milyar liralık tazminat alma hakkı doğdu, bunun bir kısmı da ödendi. Davalar sürdüğünden ödenmeye de devam ediyor. Davaların büyük kısmı da manevi tazminat davası.
Evde bakım ödemeleri yatırılmaya başlandı. Bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ve aileleri için toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacak. Peki, kimler bu yardımdan yararlanacak ve evde bakım yardımı nasıl alınır? Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Okuyuculardan da sık sık, ‘yaşlılık aylığı alabilir miyim, evde bakım maaşı nasıl alırım, engelli desteklerinden nasıl yararlanırım?’ benzeri sorular alırım. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
530 BİN KİŞİ YARARLANIYOR
En çok yararlanılan yardımlardan biri de evde bakım yardımı. Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor. Yeri gelmişken belirteyim; burada yanlış hesap yapılıyor. Net asgari ücretin üçte ikisi, bu yıl için 1.700 lira ediyor. Çoğu kişi hanedeki toplam gelirinin 1.700 liradan az olması gerektiğini zannediyor. Oysa engelli kişinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa toplam gelirin, 5.100 lirayı geçmemesi gerekiyor ki, evde bakım yardımı alınabilsin. Evde bakım desteği engelli kişinin kendisine verilmiyor; bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine yani, üçüncü kişilere bu ödeme yapılıyor. Bugün için 530 bin kişi evde bakım yardımından yararlanıyor.
20 BİN 377 LİRA ÖDENİYOR
Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor. Peki, evde bakım desteği adına kaç lira ödeniyor? Bu yılın temmuz ayına kadar evde bakım yardımı için 1.657 lira ödeniyordu, temmuz ayından itibaren de ücret artırılarak 1.798 lira çıkarıldı ve senen sonuna kadar da aylık 1.798 lira ödenecek. Böylece 2021 yılında evde bakım yardımı adı altında hak sahiplerine yıllık 20 bin 377 lira ödeme yapılmış olacak.
ENGELLİYE AYLIK 992 LİRA
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinde çalışanın sigorta primlerini devlet veya işveren yatırmıyor. Ancak, işverenin kısa çalışma ödeneğinin üzerine tamamladığı maaş kadar çalışanın sigorta primlerini yatırma zorunluluğu bulunuyor. Bu şartlarda işvereninizin ödediği maaştan priminizi yatırması gerekiyordu. Bunun içinyasal hakkınızı arayabilirsiniz, kısa çalışma ödeneğindeki süre için prim yatırılmadığından yasal hakkınız oluşmuyor.
KIDEM BRÜT ÜCRETE GÖRE HESAPLANIR
Soru: Son çalıştığım işyerinde Nisan 2010 yılından beri görev yapıyorum. Kıdem tazminatımı alarak ayrılmak söz konusu olursa, kıdem tazminatı hesaplaması yaparken sadece yıllık bir maaş olarak mı hesaplanmalıdır? Duran M.
Cevap: Her tam yıl için 30 günlük brüt ücretiniz tutarında kıdem tazminatı alacaksınız. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Ancak tazminatın tavanı var, o da bugün için 8 bin 284 lira.
FAZLA PRİMLERİ İADE ALAMAZSINIZ
Soru: Emeklilik şartlarını sağlamış olmakla birlikte yaş sınırına takılan sigortalılar fazladan ödenen sigorta primlerini iade alabilirler mi? Buna göre ödemem gereken pirim sayısını 3000 güne yakın miktarda aştım ve çalışmaya devam edersem 3000 gün civarı daha aşacağım. Koray H.
Cevap: Prim iadesinin belirli şartları var. Birden fazla sigortalı işte çalışanlar ve yüksek maaşlı çalışanların SGK tarafından tavan ücretin aşılması halinde prim iadesi hakkı doğar. Ancak emekli maaşı çalışanın mevcut prim gün sayısı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle prim iadesi alamazsınız.
YETİM AYLIĞINIZ KESİLİR
Vatandaşın itiraz hakkı var mı? Var; sigorta istemiyorum diyebilir, ancak buna karşın bankanın da, ‘illa sigortayı benden yaptırmak zorunda değilsin, başka şirketten yaptırıp, poliçeyi bana verebilirsin’ ya da ‘hayat sigortası yoksa kredi de yok’ deme hakkı var. Veya ‘sigortayı benden yaptırmazsan kredinin faizi farklı olur’ deme hakkı da var. Vatandaş ne yapsın; acil ihtiyacını gidermek için, istemeye istemeye de olsa hayat sigortasını kabullenir. Kredisi bitince o vatandaşın hayat sigortası ile olan ilişkisi de biter. Bu durumda da hayat sigortası, fuzuli ve kredinin maliyetini artıran bir sigorta ürünü olarak vatandaşın hafızasına yerleşir.
600 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Bunları neden anlattım? Bu bir buçuk yıllık pandemi döneminde, COVID-19 tedavisi görenlere özel sağlık sigortalarından ödenen sağlık masrafları; yine bu dönemde yaşanan sel, deprem gibi afetlerde zarar görenlere sigortadan ödenen tazminatlar sıkça konuşuldu, ancak hayat sigortaları hiç bahse konu olmadı. Ben merak ettim ve araştırdım. Paylaşayım ki, hayat sigortası gerçekten fuzuli ve maliyeti artıran bir ürün mü karar verin.
Pandeminin başından, yani 2020’nin mart ayından bu yana sigorta şirketleri, hayat sigortası olup da vefat eden 101 bin kişiye tazminat ödemiş. Ödenen tazminatı tutarı da 2.8 milyar liranın biraz üzerinde. Bu toplam rakam. Peki, COVID-19 nedeniyle ne kadar tazminat ödenmiş? Yine bu pandemi döneminde sigorta şirketleri salgından hayatını kaybeden 23 bine yakın kişi için de toplamda 600 milyon liraya yakın hayat tazminatı ödemiş. Daha bitmedi. Yine bu bir buçuk yılda, başta İzmir depremi olmak üzere yaşanan sellerde hayatını kaybedenler için de hayat sigortasından ciddi tazminat ödemeleri yapılmış.
KREDİ BORÇLARI KAPATILDI
Başta da belirttim, hayat sigortalarının tamamına yakını kredi bağlantılı sigortalar. Daha açık bir anlatımla; bu 101 bin kişi ev, araba ya da başka bir ihtiyacı için bankalardan kredi kullanmış, kredi süresi içinde vefat etmiş ve sigorta şirketleri vefat eden bu kişiler için 2.8 milyar lira tazminat ödemiş, bunun da 23 bin kişisi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler. Bu tazminat kime ödenmiş? Bankalara ödenmiş. Vefat edenlerin bankalara olan kredi borcu hayat sigortası tarafından kapatılmış. Hayat sigortası yapılmamış olsaydı ne olacaktı? Bankalar, vefat edenlerin ailelerinden kalan krediyi ödemelerini isteyecekti, ödenmezse ev ya da araç bankaya geçecekti.
VATANDAŞ DAVA AÇIYOR
Böyle durumlar da var. Vatandaş araç almak için bankadan kredi kullanmış, banka hayat sigortası yapmamış ya da yapmayı atlamış; vatandaş, virüs kapıp, COVID-19’dan dolayı hayatını kaybetmiş, banka pandeminin başlarında vatandaşlara salgın döneminde destek olmak amacıyla kredi borcunu ertelemiş ama sonrasında talep etmiş ve aile krediyi ödeyememiş. Bu durumda olanlardan bazıları, ‘banka hayat sigortasını yapmak zorunda’ deyip mahkemelerde dava bile açıyorlar.
Toplantıda, salgın döneminde ekonomideki gelişmeler, yatırımlar, ihracat ve önümüzdeki dönemden beklentiler konuşuldu ama bana göre zirvenin asıl gündem konusu, istihdam ve mesleki eğitimdi. Sanayicisinden ihracatçısına kadar herkesin ortak görüşü, “Çalıştıracak elaman bulamıyoruz” oldu. Hatta zirvede, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi’nin anlattığı yaşanmış bir olayı da sizinle paylaşayım. Ünverdi, “Yeni mezun olmuş makine mühendisini işe alıyoruz, işin tekniğini bilmeyince, usta başına emanet ediyoruz öğret diye, bu sefer de yeni mezun kendini kötü hissediyor” diyor.
DİPLOMA ÇALIŞMAZ İŞİ BİLMEK LAZIM
Bu sorun yeni mi? Değil; yılların sorunu ama her geçen gün büyüyor. Öyle ki, haklı olarak herkes üniversite mezunu olmak istiyor, mezun olanca çok azı iş bulabiliyor, böyle olunca da bir tarafta istihdam sorunu yaşanıyor, diğer tarafta reel sektör çalışacak eleman bulamıyor. Zirvedeki bu konu üzerine yapılan konuşmalardan bir anektodu daha paylaşayım. Sanayiciler, “İhtiyacımız olan ara elamana, üniversite mezununun iki katı kadar maaş veriyoruz. Üniversite mezunu verdiğimiz maaşı beğenmiyor, biz ise aradığımız elemanı bulamıyoruz. Diploma çalışmaz, işi bilmek lazım. Teori ile pratiği bir araya getirmemiz gerekiyor” diyor.
Açıkça söyleyeyim, istihdamı artırmanın tek yolu mesleki eğitimden geçiyor. Bunun da yolu, başta aileler olmamak üzere tüm kesimlere mesleki eğitimin öneminin ve iş garantisinin anlatılmasından geçiyor. Bu da tek başına kamunun yapacağı bir iş değil; sanayicisiyle, sivil toplum örgütleriyle herkesin sorumluluğu. Bu işin iki bacağı var. Birincisi meslek liseleri diğeri ise mesleki eğitim merkezleri.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
Bugüne kadar da mesleki eğitim ve meslek liseleri konusunda adımlar atıldı. Konuyu yıllardır yakından takip ettiğim için paylaşayım. Mesela, meslek liseleri konusunda sektörler ve okullar örtüşmüyordu, burada olumlu adımlar atıldı, sadeleştirmeye gidildi. Mesela, öğretmelerin eğitim konusunda sıkıntılar vardı, öğretmeler eğitilmeye başlandı. Mesleki eğitim merkezlerinin sayıları ciddi anlamda artırıldı. Artık organize sanayi bölgeleri içinde meslek okulları ve eğitim merkezleri açılıyor ki, buradan mezun olanlar, hiç iş aramasına gerek kalmadan o sanayi bölgesindeki işyerlerinde hemen işe yerleştiriliyor; hem de yüksek ücretlerle. Öyle ki, bugün özel sektörün fabrikasının içine okul açma imkanı bile bulunuyor. Bir veriye daha paylaşayım. Mesela meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 15’i kendi alanında çalışırken, mesleki eğitim merkezlerinde okuyanların yüzde 80’ini kendi alanında çalışıyor.
DEVLET ÜSTLENECEK
Gerek meslek liselerinin sayısının artırılıp, doğru bölgede doğru meslek liseleri kurulması konusunda ve mesleki eğitim merkezlerinin sayısının artırılması konusunda yapılması gereken daha çok işler var. Şimdi bu konuda yeni adımlar da atılıyor. Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilere dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü devlet üstlenecek. Öğrenci başına 760 lira olan desteğin tamamını devlet karşılayacak. Mesleki eğitim merkezlerindeki kalfa öğrencilerin aldıkları ücretler artırılarak, 1.200 liraya çıkartılacak ve bunun da devlet üstlenecek. Ayrıca lise ve üniversite mezunu olanların, mesleki eğitim merkezlerinin programlarına katılmaları halinde 6-7 ay gibi kısa sürede programı tamamlayıp, çalışmaya başlamalarına imkan tanınacak.
10 soruda sağlık prim borcu yapılandırması
Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırması bitti ve borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borçluları içinse yapılandırma fırsatı kaçmadı. Daha da önemlisi hem sağlık primlerini ödeyemeyecek durumda olanlar hem de gelir testini kaçıranların 30 Kasım tarihine kadar gelir testine girmeleri gerekiyor. Peki, genel sağlık sigortası prim borçları nasıl yapılandırılacak, yapılandırmadan kimler yararlanacak, gelir testine nasıl girilecek? İşte sağlık prim borcu konusunda tüm merak edilenler...
1)Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı kaçtı mı?
Prim borçlarını yapılandırmak için geç kalınmadı, 2021’in sonuna kadar sağlık prim borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.
2)Tüm prim borçları yapılandırılacak mı?
2021’in nisan ayı da dahil önceki döneme ait sağlık prim borçlarının tamamı yapılandırılabilecek.
3)Nisan ayı sonrası için ne olacak?
Yapılandırma bu yılın nisan ayı ve öncesini kapsıyor. Dolayısıyla 2021’in nisan ayından bugüne kadar primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor. Ödemediyseniz de 7 aylık primi SGK’ya ödemeniz gerekiyor.
4)Yapılandırma için nereye başvurulacak?
Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genel sağlık sigortası prim borcu olanların borçlarını otomatik olarak yapılandırdı.
5)Otomatik yapılandırıldıysa nasıl takip edilecek?
Borcu olanlar otomatik olarak yapılandırılan genel sağlık sigortası borçlarını e-devlet üzerinden ya da bankalar aracılığı ile hem öğrenebilecek hem de takip edebilecekler.
CEZALAR SİLİNECEK
6)Borç nasıl ödenecek?
31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamını ödemeniz halinde borca ilişkin gecikme cezası ve zammın tamamı silinecek, sadece borcun ana parasını ödeyeceksiniz.
7)Peşin ödemek zorunda mıyız?
İsterseniz borcunuzu taksitle de ödeyebilirsiniz. Taksitli ödemeyi tercih ederseniz ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilirsiniz. 6 ay taksitle ödemeyi tercih ederseniz borcunuzu 12 ayda ödeyeceksiniz, 18 ayı tercih ederseniz 36 ayda ödeyeceksiniz. Borcunuzu taksitlendirirseniz tercih ettiğiniz taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Bu katsayılar da belli; 6 eşit taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 eşit taksit için de 1.27 katsayı uygulanacak. Örneğin, SGK yaptığı hesaplama sonucunda 8 bin lira sağlık prim borcunuz çıktı. Bu borcu da 12 taksitle ödemek istiyorsunuz. 12 taksite 1.18 katsayı uygulanacağı için toplam borcunuz 9.440 lira olacak ve bunu da 24 ayda ödeyeceğiniz için aylık ödeyeceğiniz tutar 393 lira olacak.
GELİR TESPİTİ
8)Primi ödeme gücüm yoksa gelir testine girebilir miyim?
Gelir testi için de fırsat kaçmış değil. Ancak gelir testine başvuru süresi 30 Kasım tarihinde bitiyor. Gelir testi için bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış olanlar eğer prim borçlarını ödeyemeyecek durumdaysalar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer gelir testi sonucu geliriniz, asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa tüm borçlarınız silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek. Yani, gelir testine girdiniz, gelirinizin aylık 1.192 liranın (asgari ücretin üçte biri) altında olduğu tespit edilirse geçmişe yönelik borcunuz silinecek, bundan sonra da genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanacaksınız.
9)Gelir testi sonucu gelirim 1.192 liranın üzerinde çıkarsa ne olacak?
Yapılandırdığınız prim borçlarını siz ödeyeceksiniz. Bundan sonrası için de genel sağlık sigortası priminizi kendiniz cebinizden karşılayacaksınız. Bugün için de sağlık primi için ödeyeceğiniz tutar aylık 107 lira. 2022’nin başında asgari ücretteki artışla birlikte sağlık primleri de artacaktır.
10)Prim borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek mi?
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra, 60 günden fazla prim borçlarının olmaması halinde sağlık hizmeti alabilecekler. Sağlık prim borcu olanlar ise son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler. 30 Nisan sonrasındaki döneme ait 60 günden fazla prim borcu bulunan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler devlete ait hastaneler ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden faydalanabilecekler ancak SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerden sağlık hizmeti alamayacaklar.