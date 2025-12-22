1 Ocak’ta trafik sigortasında her şey değişiyor

Haberin Devamı

Yazının başında söyleyeyim, 1 Ocak 2026’da, 33 milyondan fazla sürücüyü ilgilendiren trafik sigortasında, çok önemli değişiklikler olacak, ancak söylendiği gibi ne hasarsızlık indirimi değişecek ne de prim ve basamak sistemi baştan sona yenilenecek.

Bunu niye yazdım? Bir haftadır trafik sigortası ile ilgili yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Neymiş, 1 Ocak 2026’da trafik sigortasında önemli değişiklikler olacakmış… Hasarsızlık indirimi artık araca değil sürücüye yapılacakmış… Trafik sigortasında prim tarifeleri ve basamak sistemi baştan sona yenilenecekmiş… Hasarsızlık basamağı tamamen sürücüye bağlı hale gelecekmiş… Hepsi yanlış. İşin kötü tarafı da bu yanlışı sigortacıların yayması. Artık gündem olmak için mi, yoksa dikkat çekmek için mi yapıyorlar; o tarafı bilinmez. Nitekim Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da yanlış bilgiler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duydu. Bunların arasında tek bir doğru var; o da, 1 Ocak 2026’da, trafik sigortasında önemli değişikliklerin olacağı. Madde madde anlatayım. Nitekim Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da yanlış bilgiler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duydu.

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK ARAÇ ALIM SATIMINDA

Yeni yılda uygulamaya girecek en önemli değişiklik araç alım satımında olacak. Şöyle anlatayım. Aracınız var ve yeni bir araç alacaksınız. Mevcut aracınızı satıp, yeni araç alırsanız trafik sigortası açısından sorun yok, hangi hasar basamağındaysanız, yeni aracın trafik sigortasını da aynı hasar basamağından yaptırıyorsunuz. Örneğin, hasarlı sürücüsünüz ve trafik sigortasında 1. basamaktasınız ve yüksek prim ödüyorsunuz ya da hasarsız sürücüsünüz, 8. basamaktasınız, düşük prim ödüyorsunuz… Yeni aracınızın trafik sigortasını yine yüksek prim ödeyip 1. basamaktan veya düşük prim ödeyip, 8. basamaktan yaptırabiliyorsunuz.

Ancak eski aracınızı satmadan yeni araç alırsanız durum değişiyor. Trafik sigortası sistemi sizi ilk kez trafiğe çıkıyormuşsunuz sayıyor, -çünkü üzerinize bir araç ve onun trafik sigortası var- ve bu durumda yeni aracın trafik sigortasını 4. basamaktan yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Eski aracınızı birkaç ay sonra satsanız da bu durum değişmiyor, artık yeni aracınıza sigorta düzenlenmiş oluyor. Tabi bu durum şöyle bir sorun yaratıyordu. 3-2-1-0’ıncı basamaklardaki çok hasarlı sürücüler yeni aldıkları aracın sigortasını 4. basamaktan yaptırdıklarında, sigortaya daha düşük prim ödüyorlardı. Aynı şekilde 5-6-7-8’inci basamaktaki hasarsız sürücüler de 4. basamaktan sigortayı yaptırmak durumunda olduklarından, sigortaya daha yüksek prim ödüyorlardı. Yani, mevcut uygulamada, hasarlı sürücü avantajlı olurken, hasarsız sürücüye haksızlık yapılıyordu.

ARACINIZI BİR YIL İÇİNDE SATMALISINIZ

İşte, 1 Ocak’ta bu sistem değişecek. Eski aracınızı satmadan yeni araç aldığınızda yine trafik sigortasını 4. basamaktan yaptıracaksınız, bir yıl sonra poliçe yenilemeniz geldiğinde, eski aracınızı da bu bir yıl içinde sattıysanız; trafik sigortasını yenilerken, eski hasar basamağınızdan yenileyeceksiniz. Örneğin, hasarlı sürücüsünüz ve trafik sigortasında 1. basamaktasınız, yeni aldığınız araç için sigorta sistemine 4. basamaktan girdiniz, bir yıl sonra sigortanız 1. basamaktan yenilenecek ve yüksek prim ödeyeceksiniz. Veya 8. basamakta, hasarsız sürücüsünüz, bir yıl sonra sigortanız 8. basamaktan yenilenecek ve düşük prim ödeyeceksiniz. Tek bir şart var; o da, bu bir yıl içinde eski aracınızı satmanız gerekiyor.

TRAFİK SİGORTASINA ARAÇ SINIRLAMASI GELİYOR

1 Ocak 2026’da, trafik sigortasında uygulamaya girecek bir başka düzenleme ise araç sınırlaması ile ilgili. Trafik sigortasında araç şahıs üzerine kayıtlıysa prim farklı oluyor, araç şirket üzerineyse, yani tüzel kişilikse prim daha yüksek ödeniyor. Bugünkü uygulamada, ister 5, ister 7 veya daha fazla; üzerinize kayıtlı kaç araç varsa, şahıs olarak prim ödeyebiliyorsunuz. Bu durum, araçların ticari olarak kullanılması gibi bazı suistimallere neden oluyordu.

1 Ocak’tan itibaren bu durum da değişiyor ve şahısların üzerine kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılıyor. Şöyle ki, üzerinize kayıtlı 5’ten fazla araç varsa, 5. araçtan sonra artık siz tüzel araç sahibi olacaksınız ve trafik sigortasına ona göre yüksek prim ödeyeceksiniz. Altını çizeyim, bu durum 5. araçtan sonrası; 6’ıncı, 7’inci araçlar için geçerli.

POLİÇE YENİLEMESİNE DİKKAT!

Yeni yılda uygulamaya girecek bir başka düzenleme de trafik kazaları ile ilgili. Onu da şöyle anlatayım. Bugünkü uygulamada, trafik sigortanızın yenileme tarihi 1 Ocak 2026, ancak siz bugünden yenilemeyi tercih ettiniz ve primini de ödediniz. Bu arada kazaya karıştınız. Normal şartlarda bu kaza sizin hasarsızlık indirimini etkiler ve hasar basamağınız değişir, sigorta priminiz de buna göre artar. Ancak sigortayı yenileme tarihinden önce yaptırdığınız için bu kaza sizin hasar basamağınızı etkilemiyor; hangi basamaktaysanız sigortanıza devam edebiliyorsunuz. Yeni senede bu da değişecek ve 2026 başından itibaren, poliçenizi erken yeniledikten sonra kaza yaparsanız; sigorta şirketi bir yıl sonra poliçe yenilemesi geldiğinde bunu size yansıtacak ve hasar basamağınız değişecek, hasarlı sürücü sayılacaksınız, sigortaya daha yüksek prim ödeyeceksiniz.