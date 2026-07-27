1 Eylül’den itibaren trafik kazasına karışan Alo 193’ü arayacak

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Hasar ihbar hattı nihayet kuruldu; adı, Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı. Kısa adı ise Ortak Hasar İhbar Merkezi (OİHM). 1 Eylül itibariyle de OİHM hasar ihbarlarını almaya başlayacak. İlk etapta ihbar merkezi, trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik faaliyet gösterecek.

SEEDK’DAN HASAR ÇETELERİ İLE MÜCADELE

Peki, böyle bir hattın devreye alınmasına ihtiyaç var mıydı? Önceki yazımda da belirttim, kısa özet geçeyim. SEDDK, bir süredir, trafik sigortalarında vatandaşların, bazı kesimler tarafından dolandırılmasının önüne geçmek için peşi sıra düzenlemeler yapıyor. Trafik sigortalarında eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi, değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasar ile birlikte hesaplanarak ödenmesi –ki, bu uygulamalar 1 Ağustos’ta başlıyor- ve vatandaşın mağduriyetine neden olan illegal yapılara yönelik adli ve idari yaptırımların önünün açılmasına yönelik köklü değişiklikler yapıldı.

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Bu düzenlemelerin temel nedeni ise, yıllardır kendilerine hasar aracısı diyen örgütlü yapıların, trafik kazalarında, özellikle de değer kaybı tazminatında sigortadan fazla para alma vaadiyle vatandaşları kandırıp, ceplerini doldurmalarının önüne geçmek. SEDDK, yaptığı düzenlemelerle hem vatandaşın hem de sigorta şirketlerinin başına bela olan bu çetelerin rantını engellemeye çalışıyor.

ALO 193 NASIL ÇALIŞACAK?

İşte, 1 Eylül’de uygulamaya girecek Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı da bu çetelerle mücadelenin bir ayağı. Peki, hasar, ihbar ve şikayet hattı nasıl çalışacak? Madde madde anlatayım.

* Ortak Hasar İhbar Merkezi (OİHM), ilk etapta trafik sigortası ve kasko sigortalarına yönelik ihbarları alacak. Kaza yapanlar OİHM’i arayabileceği gibi vatandaşlar trafik ve kasko sigortaları ile ilgili şikayetleri için de ihbar hattına başvurabilecek.

* OİHM’i, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) yönetecek. Telefon ile yapılacak başvurular Alo 193 hattı üzerinden olacak. Aynı zamanda hasar ihbarları, SBM’nin internet sitesi ve kurulacak mobil uygulama üzerinden de alınacak.

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* Vatandaş kaza yaptığında, ihbar hattını arayarak, kaza yaptığını bildirecek. İhbarda bulunurken de TC kimlik numarasını, iletişim numaralarını, kazaya karışan araçların plaka bilgilerini, hasar tarihini, hasarın maddi mi yoksa ölümlü, yaralanmalı kaza mı olduğunu belirtecek.

TRAFİK SİGORTASI VE KASKOYU KAPSAYACAK

* SBM, kendisine gelen hasar ihbarını sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine bildirecek. Şöyle ki; kaza ihbarı, eş zamanlı olarak SBM tarafından kazaya karışan aracın trafik sigortasını yapan sigorta şirketine bildirilecek. Kazaya birden fazla araç karışmışsa o araçların da trafik sigortasını yapan şirketlere bildirim gidecek.

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* Eğer kaza tek taraflı ise kazaya karışan aracın varsa kaskosunu yapan sigorta şirketine, kazada yaralanma veya vefat varsa da trafik sigortasını düzenleyen sigorta şirketine iletilecek.

* Sigorta şirketleri bildirimi aldıktan sonra yine çağrı merkezi üzerinden kazaya karışan ve ihbarda bulunan kişilerle irtibata geçecek ve tazminatın ödenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler, kaza tespit tutanağının tutulması, kusur oranlarının tespiti, ekspertiz işlemleri, tahmini onarım süresi, araç hasarı ile birlikte değer kaybı hesaplamasının da yapılacağı ve tazminatın yetkisiz kişilerce takip ve tahsil edilemeyeceği hususlarında bilgilendirme yapacak. Daha açık bir anlatımla, sigorta şirketi, ihbarı yapan kişiye kaza sırasında birileri gelip, hasarı takip etmek istediklerini söylerse, bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini açıkça söyleyecek.