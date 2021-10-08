Yunanistan’a Fransız hami

İşte haftanın 10 puanlık sorusu ‘Almanya’da kim kazanacak?’. Anketlere bakarsanız, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in aday olmadığı pazar günkü seçimlerde başbakanlığa en yakın isim rakip Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Olaf Scholz (63). Ancak aradaki farklar yakın ve anketlerin yanılma payı da var.

Sonucu bilmek elbette mümkün değil, ancak bazı rakamlar üzerinden gidebiliriz.

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YÜZDE 25 - SPD bir süredir anketlerde yüzde 25 bandını yakalamış gibi duruyor. ‘Türk Armin’ lakaplı Armin Laschet’i (60) başbakan adayı gösteren Hıristiyan Birlik partileri CDU/CSU yüzde 21-22, Annalena Baerbock’u (40) aday gösteren Yeşiller ise yüzde 16-17 aralığında gözüküyor.

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900 BİN SEÇMEN - Almanya’da 60 milyon 400 bin seçmen bulunuyor. Seçmenin yüzde 12’si göçmen kökenli. Yaklaşık 900 bin Türkiye kökenli de bu seçmen grubunda yer alıyor. DW Türkçe’nin analizine göre seçilme şansı bulunan Türkiye kökenli adayı sayısı yaklaşık 40.

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353.5 MİLYAR EURO - Koronavirüs salgınının neden olduğu kriz nedeniyle esnaf ve girişimcilere yönelik 353.3 milyar Euro ile Almanya tarihinin en büyük ekonomik yardım paketi açıklandı. Merkel hükümetinin vatandaşı mağdur etmeme çabası bir anlamda paranın başında oturan rakip partili Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hanesine yazıldı.

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