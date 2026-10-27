Üç seçim üç sınav

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Sırbistan ve Brezilya’da ABD Başkanı Donald Trump’a yakın iki isim kaybetti. Bugün ise Trump’ın son anda yeniden destek açıkladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu koruyabilmek için yarış verecek.

VUCİC O ENKAZIN ALTINDA KALDI

FRANSA’da İtalya’da gençler hayat pahalılığına karşı sokağa dökülürken Sırbistan’da öğrenci eylemleriyle başlayan siyasi hareket 12 yıllık Aleksandar Vucic iktidarına son verdi.

Aslında Vucic’in popülist sağcı partisi, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren garının çöken sundurmasının altında kaldı. O gün o yıkılan beton gölgeliğin altında en küçüğü 6 yaşında, en yaşlısı 77 yaşında 16 kişi hayatını kaybetti. Oysa Novi Sad garı, Cumhurbaşkanı Vucic’in İlerici Partisi döneminde Sırbistan’ın gelişmesinin bir sembolü olarak renove edilip iki yıl önce yeniden hizmete açılmıştı.

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TRUMP’IN DAMADI

Aileler daha dün yenilenen istasyonun çökmesine öfkeliydi. Ailelere destek için sokağa çıkan öğrenciler, yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi sorumluların hesap vermesini istiyordu.

56 yaşındaki Vucic, Rusya ile olduğu gibi Trump ile de iyi ilişkiler kurmuştu. Ancak Vucic’in Belgrad’da 1999 yılında NATO bombardımanında hasar gören tarihi Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinin Trump’ın damadına otel inşaatı için 99 yıllığına kiralanması olayına karıştığının ortaya çıkması öfkeyi daha da büyüttü. Proje iptal edilse de eylemciler bu kez erken seçim için bastırmaya başladı.

SIRBİSTAN’IN SINAVI

Eylül sonunda cumhurbaşkanlığından istifa eden Vucic, erken seçimlere başbakan adayı olarak katıldı. Ancak üniversitelerde örgütlenen, forumlar kurarak 250 üyeli parlamento için akademisyen, sanatçı, sporcu, öğrenci ve gazetecilerden 250 aday çıkaran Öğrenci Listesi, seçimleri birinci tamamladı. Şimdi Sırbistan’da yeni bir siyasi deney başlıyor. Yolsuzluğa, kayırmacılığa karşı başlayan ve ülkenin en büyük siyasi gücü haline gelen Öğrenci Listesi, doğrudan demokrasiyle ülkeyi düzlüğe çıkarmayı deneyecek. Vucic ise şaşkın. Tüm olanların bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de Trump karşıtı derin devletin işi olduğu konusunda ise ısrarcı.

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LULA, TRUMP’A RAĞMEN KAZANDI

BREZİLYA’nın solcu devlet başkanı Lula da Silva, seçimlerin ikinci turunda popülist rakibi Flavio Bolsonaro’yu yenerek dördüncü kez devlet başkanı seçildi.

Brezilya’da sosyal medya seçimlerde kritik rol oynadı. Flavio Bolsonaro, ABD Başkanı Trump’ın desteğini almıştı. Seçimlerin ilk turunda ikisi de seçilmek için gerekli yüzde 50’lik oyun üzerine geçemedi.

Sandığa gitmeyen genç seçmen kilit rol oynayabilirdi. Lula ekibi, gençleri seferber edebilmek için Whatsapp üzerinden ‘Lula’nın Ordusu’ diye bir kanal kurdu. Kısa sürede 8 milyon takipçiye ulaşan kanalın başında genç milletvekili Andre Janones vardı. Bolsonaro’nun sosyal medya kuvvetleri de boş durmadı. Hatta Lula’nın kampı bir ara Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarının ana şirketi Meta’yı Bolsonaro lehine ‘algoritmik manipülasyon’ yaparak Silva’nın reklamlarını devredışı bırakmakla itham etti. Mahkemelik oldular. Sonuçta 81 yaşındaki Lula da Silva kazandı. Bolsonaro ise bazı bölgelerde yağmur yüzünden oy verme süresi uzatıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptalini istiyor.

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Bolsonaro’nun itirazı Brezilya’da yeni bir eylem dalgasını tetikler mi? Her halükarda Lula’nın baş etmesi gereken kutuplaşmış bir ülke, Bolsonaro’nun Liberal Partisi’nin çoğunlukta olduğu bir Kongre ve Trump’ın düş kırıklığı var.

NETANYAHU KOLTUĞUNU KORUYABİLECEK Mİ

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seçim öncesinde bir kez daha takma adını kullanarak ‘Bibi’ye oy verin’ dedi.

Netanyahu’nun Likud, eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi liderliğindeki muhalefet bloğu da henüz başbakanlık için gerekli 120 üyeli parlamento 61 sandalyeyi garantilemiş değil. İsrail’de bir yandan Netanyahu’nun seçimleri ertelemek için Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e İran’a saldırı için baskı yaptığı, ancak generalin reddettiği iddiaları var. Yine İsrail basınına göre seçim günü yurtdışından 70 bin seçmenin oy vermek için ülkeye gelmesi bekleniyor. İsrail’de bir milletvekilliği kazanmak için 36 ile 39 bin oyun yeterli olacağı hesapları yapılıyor. Bir yandan da seçimler sonrası olaylar çıkmasın diye parlamentoda önlemler arttırılmış. İsrail bugün ya ‘Netanyahu ile devam’ ya da ‘değişim’ diyecek. Savaşlara devam mı, yoksa başka yollar da var mı? Bu da İsraillinin sınavı olacak.