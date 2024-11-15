Trump’tan Trumpçı kabine

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En popülist ABD kabinesi tartışmalı isimlerle dikkat çekiyor. Adayların ortak özellikleri ise Trump’ın İngilizce kısaltması ‘MAGA’ diye anılan ‘ABD’yi Yeniden Büyük Yap’ sloganının ateşli neferleri olmaları.

ATEŞLİ İSRAİL DOSTU

- Ulusal Güvenlik: Beyaz Saray’ın uluslararası ilişkilerde en kritik koltuklarından biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na eski asker ve Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz (50) aday gösterildi. Waltz’a göre terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin Ortadoğu’da İsrail’den sonra en iyi müttefiki. Hatta 2019’da terör örgütü DEAŞ’a karşı savaştıkları gerekçesiyle YPG/PKK’ya özel vize programı uygulanması için tasarı sunmuş bir vekil. Ukrayna’ya yardımın sürmesi konusunda çekinceli. Ateşli bir İsrail savunucusu, İran ve Çin konusunda ise şahin.

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GAZZE’DE ATEŞKESE KARŞI

- Dışişleri Bakanı: Marco Rubio (53) Senato’da Dış İlişkiler Komitesi’nde görevi dolayısıyla Türkiye ve bölgeyi bilen bir siyasetçi. PKK/YPG’yi o da ‘Kürt müttefikler’ olarak görüyor, 2019’da Trump’ın Suriye’den asker çekme kararını ve Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonunu eleştirmişti. Türkiye’ye karşı ‘Ermeni soykırımı’ tasarılarına destek veren Rubio, Doğu Akdeniz’de ABD-Kıbrıs Rum Kesimi arasında artan işbirliğinin de mimarlarından. Sıkı bir İsrail yandaşı. “Ateşkes istemiyorum. Aksine (İsrail’in) Hamas’ın her unsurunu yok etmesini istiyorum” diyor. Pekin konusunda o da şahin.

HAÇLI SEFERİ DÖVMESİ

- Savunma Bakanı: Trump’ın adayı Pete Hegseth en çok itiraz gören isimlerden biri. Afganistan, Irak ve Guantanamo’da görev almış düşük rütbeli bir subay olan Hegseth, kariyerine yazar ve televizyon sunucusu olarak devam etmiş. Şimdi 800 milyar dolar bütçeli, 1.3 milyonluk ordusu bulunan Pentagon’un başına geçecek olması eleştiri konusu. 44 yaşındaki sunucunun devasa bürokrasiyi üstlenecek deneyimi olmadığı iddia ediliyor.

Ordu malülleri yararına yapılan yüzme yarışlarına katılan Hegseth dövmeleriyle de bilinen bir kişi. Sol göğsünde haçlı seferleriyle ilişkilendirilen ‘Kudüs Haçı’, kolunda ise Yeni Ahit’ten ‘Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın, ben barış değil, kılıç getirmeye geldim’ cümlesi ve kılıçlı haç dikkat çekiyor. Hatta Kudüs Haçı’nı Hıristiyan milisler sembol olarak kullandığı gerekçesiyle 2020’de Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde ulusal muhafız olarak görev almasına izin verilmemiş.

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GOLF ARKADAŞI ORTADOĞU’YA

- Özel Temsilci: Trump, golf arkadaşı ve Yahudi topluluğu ile en güçlü bağlantısı olan Yahudi müteahhit Steve Witkoff’u (67) ise Ortadoğu’ya Özel Temsilci atıyor. 15 Eylül’de Florida’daki golf kulübünde suikast girişimi önlendiğinde Trump, Witkoff ile golf oynuyormuş. Diplomasi deneyimi olmayan İsrail dostu iş adamı şimdi muhtemelen Ortadoğu’da İsrail’i ve Trump kampanyasına para akıtan Yahudi destekçileri memnun edecek bir siyaset yürütmeye çalışacak.

FANATİK VAİZ KUDÜS’E

İsrail yandaşı adaylarıyla dikkat çeken Trump, Evanjelist vaiz Mike Huckabee’yi (69) ise ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği’ne aday gösterdi. Daha önce Filistinli diye bir şey olmadığını savunan Huckabee, adaylık sonrasında İsrail radyosuna yaptığı açıklamada ‘Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakının mümkün olup olmayacağı’ sorulduğunda ‘Elbette’ diyor, ancak kararı verecek kişinin Başkan Trump olduğunu söylüyor.

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VE EŞ BAŞKAN MUSK

Kabinenin en çok konuşulan ismi tabi teknoloji milyarderi Elon Musk. Hükümet Verimlilik Bakanlığı’na atanan Musk, Washington Post gazetesine göre gayri resmi eş başkan gibi. Trump’ın seçilmesi için 118.5 milyon dolar harcayan Musk, toplantılara katılıyor, telefon görüşmeleri yapıyor, özgeçmişlere bakıyor, fikir beyan ediyor. W.P’a konuşan bir kaynağa göre Musk’ın bu tavrı şimdiden Trump’ın yıllardır yanında olan danışmanları ve sırdaşlarını rahatsız etmeye başlamış bile.

İKİNCİ KEZ TRUMP

Ve gelelim Trump’a... 20 Ocak 2025’te iş başı yapmaya hazırlanan Trump’ı görevi bıraktığı 2020’ye göre daha gergin bir dönem bekliyor. Güçlü liderlerin başı çektiği Çin ve Rusya çok kutuplu dünyanın temellerini sağlamlaştırmaya çalışırken Biden yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek yüzünden ABD’nin dünya liderliği daha sorgulanır hale gelmiş durumda. Ukrayna savaşının ne yöne evrileceğine dair belirsizlik sürüyor. Trump ise fanatikleri kritik pozisyonlara getirerek ‘öngörülmez Trump’ olgusunu tüm ABD dış siyasetine sirayet ettirerek ‘Oyunda ben de varım’ diyor.