Trump’ın gözde mareşali

İran savaşına çözüm bulunması için telefon görüşmeleri yaptığı belirtilen Münir bir anda dünyanın en merak edilen figürlerden biri oldu.

NASIL FAVORİ OLDU

TRUMP’ın sık sık övgüler yağdırdığı Münir, Pakistan’ın askeri ve siyasi yönünü belirleyen kişi olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı, ilk başkanlık döneminde ‘bize yalan ve aldatmacadan başka bir şey vermediler’ diyerek Pakistan’ı yerden yere vururken ikinci döneminde İslamabad’a bakışı neredeyse 180 derece değişiyor. Bu dönüşümü anlayabilmek için biraz Pakistan iç siyasetindeki gelişmelere bakmak gerekiyor.

PAKİSTAN DA DEĞİŞTİ

SON birkaç yılda Pakistan’da dikkat çekici olaylar yaşanıyor. 2019’da askeri vesayete şüpheyle yaklaşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Asım Münir’i İstihbarat Başkanlığı görevinden alıyor. 2022’de ise bu defa İmran Han, meclisten güvenoyu alamayarak başbakanlık koltuğunu kaybediyor. Sonrasında İmran Han yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atılırken, Asım Münir’in hızlı yükselişi başlıyor.

ÜLKENİN EN ETKİLİ İSMİ

MECLİS, başbakan olarak muhalefetin adayı Pakistan Müslüman Ligi’nin lideri Şahbaz Şerif’i seçiyor. Yeni Başbakan, Asım Münir’i önce kara kuvvetleri komutanı atıyor, 2025 Hindistan krizi sonrasında ise beş yıldızlı ‘Feldmareşal’ oluyor. Birkaç ay sonra da anayasal değişiklikle genelkurmay başkanlığına atanarak ülkenin fiili lideri haline geliyor.

TRUMP’IN SEVDİĞİ KOMUTAN

TRUMP’ın ikinci kez iktidara geldiği 2025 başında Pakistan yönetimi jestlere başlıyor. Önce 2021’de ABD askeri Kabil’den çekilirken düzenlenen bombalı saldırının faillerinden DEAŞ-H’lı Muhammed Şerifullah’ı yakalayıp ABD’ye iade ediyor. Pakistan, birkaç ay sonra ise Hindistan ile yaşanan kısa süreli savaşta ateşkesin sağlanmasına bulunduğu katkıdan ötürü Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriyor.

BEYAZ SARAY’A DAVET

PAKİSTANLI muhalifler ordunun yetki alanını genişletip siyasi kutuplaşma yaratmakla suçlasa da Münir giderek uluslararası bir figür olarak öne çıkmaya başlıyor. Güçlü liderleri seven Başkan Trump, Pakistan Başbakanı yerine önce Mareşal’i Beyaz Saray’a davet ediyor. Geçen haziranda Beyaz Saray’da birlikte öğle yemeği yiyorlar. Eylül ayında ise Münir, bu defa Başbakan Şerif ile birlikte Trump ile görüşmeye gidiyor.

NADİR ELEMENTLER SUNUMU

BÖLGEDE ezeli rakibi Hindistan ile denge arayan Pakistan, ABD’nin de desteğini almaya çalışıyor. Ziyaret sırasında Münir, Trump’a ülke topraklarından çıkarılmış nadir elementlerin yer aldığı ahşap ve camdan bir kutuyu hediye ediyor. 500 milyon dolarlık nadir mineral sözleşmesi de yapılıyor iki ülke arasında. Pakistan’da Münir’e tepki gösterenler, sadece ordu değil, hükümet, hatta Yüksek Mahkeme kararlarına bile etki ettiğini öne sürüyor. Ancak Trump yönetimi bu tür eleştirileri pek de önemsemiyor.

YENİ ARABULUCU

EKİM ayında Gazze ateşkesi için Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde yapılan Barış Zirvesi’ne Pakistan Başbakanı Şerif de katıldı. Toplantıda liderleri tek tek öven ABD lideri, Münir için ‘favori feldmareşalim’ ifadesini kullandı. Öğretmen bir babanın oğlu olan, subay okulunu birincilikle bitirerek ‘Onur Kılıcı’ ödülüne layık görülen, aynı zamanda hafız olan Münir, şimdi ABD yönetimi ile kurduğu yakın ilişkiler sayesinde İran savaşına çözüm arayan arabuluculardan biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu müzakerelerde Türkiye ve Mısır’ın da devrede olduğu biliniyor.

PAKİSTAN İÇİN DE ÖNEMLİ

TÜRKİYE gibi Pakistan da İran’a sınır komşusu bir ülke. İran savaşının sona ermesi komşu Afganistan ile Hindistan ile sürekli gerilim yaşayan Pakistan için de hayati önem taşıyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının etkilerini şimdiden görmeye başlayan Pakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılırken, enerji tasarrufu için kamu dairelerinde haftalık çalışma günü dörde indirildi. Ayrıca savaşın yayılma riski Pakistan’ı da taraf olmaya zorlayabilir.

SAVAŞTA KRİTİK SAATLER

TRUMP’ın haftasonu İran’a yönelik yaptığı küfürlü paylaşımdan birkaç saat sonra Tahran’a verdiği süreyi TSİ Çarşamba 03.00’a kadar uzatması, bu arada İran’ın Hürmüz’den bazı gemilerin geçişine izin vermesi düşük dozlu bir iyimserlik havası yaratmışa benziyor. Trump bu ötelemeyi yine ek vakit kazanmak için mi yapıyor, yoksa gerçekten müzakerelere bir şans mı tanıyor? Sorular kadar, belirsizlik de çok fazla...