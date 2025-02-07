Trump ne yapmak istiyor

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‘Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapacağız’ dedi. Grönland’ı Danimarka’dan satın almayı gündeme getirdi. Panama Kanalı’nın idaresini geri almak için baskı uygulamaya başladı. Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirdiğini ilan etti.

Son olarak da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırladığı Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada ‘Gazze’nin sahibi olacağız. Orayı Ortadoğu’nun Rivierası yapacağız’ diyerek Filistinlileri tehcir planını duyurdu.

ABD AYAĞA KALKTI

TRUMP’ın şoke edici önerisi bir anda dünyanın en çok konuştuğu konu oldu. ABD basını ayağa kalktı. Hani ABD askeri yeni bir savaşa girmeyecekti, ‘O seçim vaadine ne oldu’ diye tepki gösterdiler. Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’nden senatörler bile Amerikan vergi mükelleflerinin parasının Gazze’de harcanma ihtimali ve ABD askerinin yeni bir savaşa girme olasılığına karşı hop oturup hop kalktı. Netanyahu, planı alkışlarken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Filistinlilerin ‘gönüllü’ tehciri için plan yapılması konusunda orduya talimat verdiğini açıkladı.

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GERİ ADIM ATAR MI

TRUMP’ın ‘Gazze’ye el koyma’ planı Türkiye’den Arap dünyasına, Rusya’dan Çin ve Avrupa’ya kadar bütün dünyada tepki çekti. Dünyadan koro halinde ‘Tek çözüm iki devlet’ sesleri yükselirken ABD basınına sızdırılan haberlerden ve Trump ekibinden gelen açıklamalar, geri adıma işaret eder nitelikteydi. Başkan Trump’ın planından Dışişleri ve Pentagon’un haberi bile olmadığı, fizibilite çalışması yapılmadığı, asıl işi emlakçılık olan Trump’ın aynı kafayla uluslararası siyaseti dizayn etmeye çalıştığı öne sürülüyordu.

başkan ISRAR EDİYOR

ANCAK Trump dün sabah uyanır uyanmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çatışmalar sona erdiğinde İsrail, Gazze Şeridi’ni ABD’ye teslim edecek” dedi. İsrail’in evlerini yerle bir ettiği Filistinlileri vatan toprağından sökme planını adete bir iyilik projesi gibi sunan Trump, gidecekleri yerlerde modern ve yeni evlerde yaşayacaklarını, mutlu ve güvende olacaklarını savundu. Dünyanın dört bir yanından ekiplerle çalıştıklarını öne süren Trump, Amerikan askerinin de Gazze’ye ayak basmayacağını söyledi.

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Özetle ABD Başkanı ısrarını sürdürdü.

ELİNİ YÜKSEK AÇIYOR

TRUMP’ın kafasındaki plan ne? ABD’de birçok kişi eski işinsanı Trump’ın elini yükselterek müzakere başlatmaya çalıştığını düşünüyor. Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Kevin Cramer, teklifi ciddiye almadığını belirterek “Bence bu büyük fikirleri ne olacağını görmek için ortaya atıyor” diyor. CNN analizi Stephen Collinson da Trump’ın Ortadoğu ve Ukrayna’da anlaşma zemini aradığını belirterek, uzlaşma şansını arttırmak için muhatapların dengesini bozacak tuhaf bir teklifle pazarlığa başladığına işaret ediyor.

TEHLİKELİ BİR EMSAL

BİR de madalyonun öbür yüzüne bakalım. ABD Başkanı, bu açıklamayı Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelerin başlamasının beklendiği bir dönemde yapıyor. 15 aydır süren savaşın ardından Gazze Şeridi büyük bir enkaz yığını, yüzbinlerce Filistinli insanlık dışı şartlar altında patlamamış binlerce mühimmatın ortasında yaşam savaşı veriyor.

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Uluslararası toplum 40 km uzunluğunda yaklaşık 10 km genişliğindeki bu toprak parçasına kök salmış 2 milyon Gazzeli için plan geliştirebilmiş değil. Savaş sonrası Gazze’yi kimin yöneteceği konusunda herhangi bir uzlaşma yok. Gazze Şeridi’ndeki enkazın nasıl kaldırılacağı, kimin finanse edeceği de belirsiz.

İsrail’in Ortadoğu’daki yerini dar bulduğunu gizlemeyen Trump, Gazze’de yeni bir tartışma başlatıyor. Diyelim ki bir grup Filistinli gitmeyi kabul etti, sonra ne olacak? Sıra Filistin’in öte yakası olan Batı Şeria’yı boşaltmaya mı gelecek?

Nereden bakarsanız bakın Trump’ın teklifi hayata geçirilmesi uluslararası hukuk açısından da tehlikeli bir emsal teşkil edecek olması sebebiyle de sakıncalı duruyor. Dolayısıyla hep birlikte ‘iki devletli çözüm İsrail ve Filistin için tek çözümdür’ demenin tam vaktidir.