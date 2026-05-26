Patriot, THAAD gölgesinde hac

Haberin Devamı

Gazze’de, Lübnan’da Müslümanların İsrail’den gördüğü zulüm bitmedi. ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş ve Tahran’ın Körfez’e misillemeleri İran-Arap eksenindeki güven bunalımını daha da derinleştirdi.

Sudan, Yemen, Somali gibi ülkelerde ise farklı dozlardaki iç çatışma ve gerilimler ülke kaynaklarını sömürürken çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca sivil yoklukla baş etmek zorunda kalıyor.

Batı dünyasında ise İslamofobi kaynaklı eylem ve kısıtlamaların Müslümanlara karşı giderek sistematik bir hal alması dikkat çekiyor.

Suudiler kutsal mekanları füze kalkanıyla koruyor.

YÜZBİNLER MEKKE’DE

Haberin Devamı

İŞTE böylesine bir ortamda dünyanın dört bir yerinden Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’daki kutsal topraklara akın etti. Yaklaşık 1.5 milyondan fazla hacı adayı, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda dini görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan yine olağanüstü güvenlik önemleri alıyor. Kalabalık noktaların tespit edilip izdihamın önlenmesi için güvenlik kameraları ve yapay zekâ tabanlı algoritmalarla önlem alan, yüz tanıma sistemleri yerleştiren, polisiye tedbirleri arttıran Suudi Yönetimi, Mekke, Medine ve Arafat bölgesini havadan koruyacak şekilde hava savunma sistemleri konuşlandırdığını duyurdu.

Suudi Arabistan bunu ilk kez yapmıyor. Daha önce de Yemen’deki Husi tehdidine karşı benzer konuşlandırma yapmıştı. Ancak bu kez tedbirlerin boyutunu gösteren videonun paylaşılması, sosyal medyada öne çıkarılması dikkat çekici oldu.

ABD SİSTEMLERİ DEVREDE

SUUDİ Arabistan üç kademeli bir güvenlik kalkanı oluşturmuş durumda. Birinci kademede dron ve İHA saldırılarına karşı jammer ve dronsavar sistemler bulunuyor. İkinci kademede yakın mesafe ve alçak irtifa tehditlerine karşı ‘Patriot’ hava sistemleri devrede. Yüksek irtifadan gelebilecek füze tehditlerine karşı ise ‘THAAD’ hava savunma sistemleri nöbet tutuyor.

Haberin Devamı

İran savaşı sırasında Riyad ve bazı petrol tesisleri İran ve vekil güçlerinin füze ve İHA saldırılarına hedef olmuştu.

GÜVENSİZLİK ORTAMI

ŞİMDİ ABD-İran’ın barış yolunda anlaşmaya çok yaklaştığına dair haberlerin geldiği bir ortamda Suudi Arabistan anlaşılan yine de işi şansa bırakmıyor. Videolarda görülen Mekke’nin dış mahallelerinde gökyüzüne doğru pozisyon almış Amerikan Patriot sistemleri aynı zamanda İran savaşının Körfez ülkeleri arasında yarattığı güvensizliğin boyutunu da gözler önüne seriyor.

İran’ın Körfez’deki petrol tesislerini vurması, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak Arap ülkelerini en büyük kaynakları olan petrol gelirlerinden mahrum bırakması kolayca unutulacak şeyler değil. Savaş öncesi Körfez ülkelerinin gemileri dünya pazarlarına ulaşmak için rahatça Hürmüz’den geçiş sağlarken şimdi İran’ın Boğaz’da egemenlik arayışında ısrarlı olması bölgeyi yeni meydan okumalarla karşı karşıya bırakabilir.

Haberin Devamı

Tahran da bazı Arap ülkelerinin İsrail ile işbirliği yaptığına dair haberleri not etmiştir.

YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

GELİNEN noktada İran savaşı Ortadoğu ve Körfez’deki güvensizlik ve kutuplaşmayı daha da belirginleştirmiş durumda. Coğrafya bir kaderdir. Dolayısıyla komşularımızla iyi geçinmenin, asgari müşterekte buluşmanın ve birlikte yaşamanın yollarını bulabilmeliyiz.

Silahlar elbette en büyük caydırıcı unsurlardır, ancak ülkelerin ticaret, enerji ve data altyapılarıyla birbirine bağlanması barışın sağlanması ve korunması açısından güçlü enstrümanlar olabilir. Çünkü ticari ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi karşılıklı zarara uğrama riski nedeniyle bu ülkelerin çatışma ihtimalini azaltabilir.

Haberin Devamı

BAYRAM VESİLE OLSUN

ORTADOĞU işte böylesine belirsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemde Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Yüzbinlerce hacı adayı tavafını gerçekleştiriyor, bugün Arafat’a çıkmaya hazırlanıyor.

Körfez’de küslüğün sürdüğü bir ortamda Amerikan yapımı Patriot ve THAAD sistemleri nöbet tutuyor.

Umalım ki, bölge liderleri daha güvenli bir gelecek inşa etmenin yolunu bulsun.

Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Her şeye rağmen umudu elden bırakmayalım.