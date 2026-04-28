Netanyahu karşıtı koalisyonun meali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Naftali Bennett ile eski başbakanlardan Yair Lapid’in ittifaka gitmesini kastediyorum. Netanyahu, 1.5 yıllık bir aranın dışında 18 yılı aşkın bir süredir İsrail Başbakanı. Aşırıcı isimlerle ülkenin en sağcı hükümetini kuran Netanyahu’nun bitmeyen savaşlarıyla seçimi yeniden kazanacağı garanti değil.

SON DURUM NEDİR

İSRAİL’de hükümet kurmak için 120 üyeli Knesset’te (parlamento) 61 sandalyeyi garantilemek gerekiyor. Anketlerde Netanyahu’nun Likud partisi önde gitse de aralarında Bennett’in partisiyle kılpayı bir fark görünüyor. Şimdi Bennett ile Yair Lapid’in partileri ‘Birlikte’ adlı seçim koalisyonu kuruyor. Ancak Netanyahu’yu devirmek için bu iki muhalif ismin eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un partisinin desteğini alması gerekiyor.

PEKİ KİM BUNLAR

* Naftali Bennett (52): Amerika’dan göç etmiş bir ailenin teknoloji zengini oğlu. Kendini güvenlikte şahin, ulusal konularda liberal olarak tanımlıyor, ‘kutuplaşmayı bitirme’ sözü veriyor.

* Yair Lapid (62): Eski bir televizyon sunucusu. Seküler ve merkezci bir çizgide. Anketler mecliste 24 üyesi ile ikinci olan partisinin yarı yarıya oy kaybebileceğini gösteriyor. Bennett ile ortaklık partisine yarayabilir.

TÜRKİYE’YE BAKIŞLARI

BURADA kilit mesele Gadi Eisenkot’un bu ittifaka destek verip vermeyeceği gibi duruyor. Ayrıca Binyamin Netanyahu’nun küçük ortaklarının seçim barajına takılma gibi durumları da ortaya çıkacak siyasi tabloda belirleyici unsurlar olmaya aday. Peki Netanyahu’nun gitmesi bölgesel dengeleri etkiler mi?

Gazze savaşı sonrasında İsrail’in Suriye, Lübnan’a yönelik askeri müdahaleleri ve ardından gelen İran savaşıyla Türkiye ile ilişkiler iyice gerildi. Bennett, şubat ayında Kudüs’te yaptığı konuşmada ‘Türkiye yeni İran’dır’ diyen bir isim. 2022’te Netanyahu’nun gitmesiyle Türkiye ile ilişkilerin normalleşme penceresi açılmış o dönemde Yair Lapid Dışişleri Bakanı olarak Ankara’ya gelmiş, Başbakan olduğunda New York’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

EUROFIGHTER’A KARŞI ÇIKMIŞTI

HER ne kadar Lapid diplomasiyi önceleyen bir isim olsa da bitmeyen savaş ortamında Türkiye karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’ye Eurofighter satışına karşı çıkmış, Şubat 2026’da yaptığı açıklamada Tevrat’a dayandırılan İsrail’e vaat edilmiş topraklar projesine destek vermiş, Türkiye ve Katar’ın Gazze’deki rolüne itiraz etmişti. Keza Eisenkot da Hamas ile bağlantılarından ötürü Türkiye ve Katar’ın Gazze’de görev almasına karşı çıkan bir siyasetçi.

HAKAN FİDAN UYARMIŞTI

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde AA’ya verdiği röportajda İsrail muhalefetinin bu tavrıyla ilgili “İran’dan sonra İsrail düşmansız yaşayamaz” diyerek bunun bir devlet stratejisine dönüştürülmeye çalıştığını söylemişti.

İsrail’de iktidar değişse bile İsrail muhalefetinden gelen sesler mevcut ortamda karşılıklı güvensizliğin süreceğine işaret ederken katliamlarla özdeşleşen Netanyahu’nun gitmesi bölgede pragmatist yaklaşımlara yer açar mı, yoksa Netanyahu ne yapıp ne edip iktidarda kalmayı başarabilir mi?



TRUMP'IN YANINDA BİR SİHİRBAZ









Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin bu yılki toplantısına sunucu olarak apolitik olması için ‘Zihin Okuyucusu Oz’ diye ünlenen sihirbaz Oz Pearlman (43) seçilmişti. Washington Hilton’daki etkinlik öncesi Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pearlman’a ‘Doğacak kızımın adı ne olacak’ diye sormuştu. Konuşmaları ABD Başkanı Donald Trump’ın sahneye çıkması üzerine kesilen şovmen daha sonra first lady Melania Trump ile Leavitt’in yanına gelerek bebeğin adının ‘Vivian’ olacağını söyledi. Sihirbaz bilmişti, kağıtta da yazıyordu. Melania şaşırmış, Trump da yandan izliyordu. O sırada lobiden patlama sesleri geldi. 3 yaşında ailesiyle İsrail’den göç eden, ABD’nin en ünlü illüzyonisti olan Pearlman şov öncesi zihin okuma için Trump üzerinde çalıştığını ve herkesin ‘Aman Tanrım, bu nasıl oldu’ diyeceğini söylüyordu. Şimdi Pearlman ile ilgili komplo teorileri gırla gidiyor.