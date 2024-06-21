Mbappe mi Bardella mı

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İkisi de Fransız banliyölerinden çıkma. Biri dünyanın en pahalı futbolcusu, diğeri başbakanlığa aday.

Kamerun ve Cezayir kökenli Kylian Mbappe (25) taraftarlarına ‘aşırı sağa oy vermeyin’ diyor.

O aşırı sağın başında ise 28 yaşında Jordan Bardella var. İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu. Kendi tabirine göre ‘yüzde 75 İtalyan kanı’ taşıyan bir Fransız o. İşte Fransa’da 30 Haziran ve 7 Temmuz’da yapılacak genel seçimler öncesindeki bu iki isim tartışmaların orta yerinde yer alıyor.

MACRON’UN KUMARI

HAZİRAN ayı başında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin zaferle çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Kimine göre Macron’un aldığı bu karar siyasi kumardan başka bir şey değil.

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Çünkü anketlerde yine Marine Le Pen’in Ulusal Cephesi önde gidiyor, onu sol blok ve Macron’un Rönesans partisi takip ediyor.

Hali hazırda Macron’un görev süresinin 2027’ye kadar devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan Ulusal Birlik’in parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesi de beklenmiyor.

SEÇMEN DE TEPKİLİ

ANCAK Marine Le Pen’in umduğu bir oy oranına ulaşması halinde merkez sağ ve aşırıcı diğer gruplarla işbirliğini deneyebileceği söyleniyor. 2027 yılında cumhurbaşkanlığına aday olmayı hedefleyen Marine Le Pen’in başbakan adayı Jordan Bardella.

Macron’un başbakan adayı ise hali hazırda görevde olan 35 yaşındaki Gabriel Attal. Macron’un partisi Bardella’ya karşı Attal’ın posterleriyle tabanından oy istiyor. Seçmen ise aşırı sağa iktidar yolunu açabileceği gerekçesiyle Macron’un bu baskın seçim kararından tepkili.

MBAPPE’NİN ÇAĞRISI

FRANSIZ futbolcu Mbappe’nin çağrısı da işte böyle bir ortamda geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada Mbappe, “Aşırıcılar iktidar kapılarını çalıyor” diyerek parti adı vermeden aşırı sağa oy verilmemesini istedi.

Fransız milli takımı birçok göçmen kökenli oyuncuyu kapsayan bir ekip. Nitekim Mbappe’nin çıkışına takım arkadaşlarından da destek geldi, teknik direktör Didier Deschamps da ‘ifade özgürlüğü’ diyerek oyuncuların açıklamalar yapabileceğini söyledi.

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SİYASET FUTBOL İÇ İÇE

FRANSA’da şimdi kupa ve seçim süreci iç içe geçmiş durumda. Yıldız oyuncu

Mbappe’nin kupadaki ilk maçta Avusturya’ya karşı gol attıktan sonra kafa vuruşu yaparken yüzünü çarpıp burnunu kırması elbette Fransa tribünlerinde düş kırıklığı yarattı. Ameliyata ihtiyaç duyulmayan, maskeyle hafif antrenmanlara geri dönen futbolcunun bu akşamki Hollanda maçına çıkması pek olası değil.

Mbappe’nin sahalara geri dönmesi, hem aşırı sağa karşı açtığı bayrağı taşıyabilmesi, hem de Fransa’yı kupaya yaklaştırabilmesi açısından önemli. Farklı etnik kökenleri bir araya getiren Fransız milli takımının olası başarıları, aşırı sağ hissiyatların törpülenmesinde etkili olup Macron’un hanesine artı puan getirir mi bunu zamanla göreceğiz.

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TUHAF TÜRKİYE İDDİASI

MBAPPE’ye elbette Bardella’dan da yanıt geldi. Özetle ‘Mbappe gibi şanslı multimilyoner sporcular kimseye ders vermesin, seçmene saygı göstersin’ demeye getirdi.

Bardella gerçekten ilginç bir karakter. Resmi anlatıya göre 2005’deki banliyö ayaklanmalarına tepki olarak siyasete giriyor.

17 yaşında partili olan Bardella, Ulusal Birlik’in tanıdık isimlerinden Frederick Chatillon’un kızıyla yaşadığı ilişkiyle de Marine Le Pen’in dar çevresine yaklaşıyor.

Üniversiteyi yarıda bırakan Bardella, kimine göre partinin tereddütlü seçmeni yakalamak için hazırladığı gösterişli ama boş bir ambalajdan başka bir şey değil.

Ancak TikTok’ta 1.6 milyon takipçisiyle partinin klasik profili dışındaki genç seçmene de cazip gelen bir isim aynı zamanda.

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AB’ye karşı olmadığını ancak AB’nin kurumsal işleyişine karşı olduğunu söylüyor mesela. Bir yandan Macron’un Türkiye’nin AB üyeliğine izin vereceği gibi asılsız bir iddiayla da kafaları karıştırmaya çalışıyor.

Velhasıl Fransa’da nefesler tutulmuş durumda. 7 Temmuz’da siyasetin, Fransa’nın 14 Temmuz Bastille gününde ise kupanın kazananı belli olacak.